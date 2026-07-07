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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरकम खर्चे में चाहिए तिल की रिकॉर्डतोड़ पैदावार? तो अपने खेत में आजमाएं ये टॉप 4 वैरायटी

कम खर्चे में चाहिए तिल की रिकॉर्डतोड़ पैदावार? तो अपने खेत में आजमाएं ये टॉप 4 वैरायटी

Sesame Farming Tips: कम लागत और कम पानी में तिल की खेती से बंपर मुनाफा कमाने का अचूक तरीका. जानें कृषि वैज्ञानिकों की बताई गईं उन चार किस्मों के बारे में जो आपकी फसल का उत्पादन दोगुना कर देंगी.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 07 Jul 2026 06:09 PM (IST)
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Sesame Farming Tips: किसान अक्सर किसी ऐसी फसल की तलाश में रहते हैं जो कम समय और कम लागत में अच्छा मुनाफा दे सके. अगर आप भी ऐसी कोई फसल ढूंढ रहे हैं तो फिर तिल की खेती आपके लिए सबसे बढ़िया है. इस खेती में अक्सर किसान पारंपरिक बीजों का इस्तेमाल करते हैं. जिससे मेहनत के बावजूद वैसी पैदावार नहीं मिल पाती जैसी मिलनी चाहिए. 

लेकिन आप इस सीजन में तिल की खेती से बंपर कमाई करना चाहते हैं. तो कृषि वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की गई कुछ खास वैरायटी ऐसी हैं जो न सिर्फ बीमारियों से लड़ने में सक्षम हैं बल्कि उनका प्रोडक्शन भी आम बीजों के मुकाबले कहीं ज्यादा होता है. चलिए आपको बताते हैं तिल की उन टॉप वैरायटीज के बारे में जो इस बार आपकी किस्मत बदल सकती हैं.

आरटी-351 और टीकेजी-22  बंपर पैदावार देने वाली किस्में

तिल की उन्नत किस्मों की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है आरटी-351 का. यह वैरायटी कम समय में पककर तैयार हो जाती है और इसके दानों में तेल की मात्रा काफी अच्छी होती है. यह सूखा सहन करने में भी काफी मददगार साबित होती है. इसके बाद नंबर आता है टीकेजी-22 वैरायटी का. 

यह किस्म खास तौर पर मध्य और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों के लिए बहुत परफेक्ट मानी जाती है. इसमें जड़ सड़न और झुलसा रोग जैसी घातक बीमारियों से लड़ने की गजब की क्षमता होती है. इन दोनों ही किस्मों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनकी फलियां एक साथ पकती हैं. जिससे फसल की कटाई के समय दानों के खेत में झड़ने का नुकसान बहुत कम होता है.

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शेखर और जेटीएस-8 से रिकॉर्डतोड़ मुनाफा

लिस्ट में तीसरी बेहतरीन वैरायटी है शेखर. इस किस्म के पौधे काफी मजबूत होते हैं और इनकी शाखाएं अच्छी निकलती हैं. जिससे प्रति पौधा फलियों की संख्या बढ़ जाती है और सीधे पैदावार में इजाफा होता है. वहीं चौथी और बेहद लोकप्रिय वैरायटी है जेटीएस-8. यह वैरायटी अपने चमकीले सफेद दानों और बेहतरीन क्वालिटी के तेल के लिए जानी जाती है. 

मार्केट में इस किस्म के तिल के दाम बाकी सामान्य तिल के मुकाबले काफी ज्यादा मिलते हैं. इन दोनों ही वैरायटी को लगाकर किसान बहुत ही कम पानी और खाद के इस्तेमाल से प्रति एकड़ रिकॉर्डतोड़ मुनाफा कमा सकते हैं. बुवाई से पहले बीजों का उपचार जरूर करें जिससे फसल बिल्कुल सुरक्षित रहे.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 07 Jul 2026 06:08 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Sesame Farming Tips Farming News
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