फसल बोने से पहले मिट्टी की जुताई करना बहुत जरूरी होता है. जुताई का काम मिट्टी को नरम और उपजाऊ बनाने के लिए किया जाता है. इससे सख्त मिट्टी टूट जाती है और उसमें हवा का फ्लो बढ़ जाता है. साथ ही पानी का बहाव भी बेहतर हो जाता है. जड़ वाली फसलें जैसे गाजर और आलू को खासतौर पर ढीली और गहरी मिट्टी की जरूरत होती है, इसलिए उनकी जुताई और भी जरूरी हो जाती है.