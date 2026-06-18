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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरFarming Tips : फसल बोने से पहले बस कर लें ये पांच काम, सोना उगलने लगेगी आपकी जमीन

Farming Tips : फसल बोने से पहले बस कर लें ये पांच काम, सोना उगलने लगेगी आपकी जमीन

Farming Tips : ऐसे में पौधों की बढ़वार धीमी पड़ सकती है और पैदावार भी कम हो सकती है. यही वजह है कि खेती विशेषज्ञ बुवाई से पहले मिट्टी और खेत की तैयारी पर विशेष ध्यान देने की सलाह देते हैं.

Reported By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 18 Jun 2026 11:15 AM (IST)
Farming Tips : ऐसे में पौधों की बढ़वार धीमी पड़ सकती है और पैदावार भी कम हो सकती है. यही वजह है कि खेती विशेषज्ञ बुवाई से पहले मिट्टी और खेत की तैयारी पर विशेष ध्यान देने की सलाह देते हैं.

खेती में अच्छी फसल अच्छे बीज और मौसम के साथ खेत की सही तैयारी से होती है. किसानों को बुवाई से पहले अपनी जमीन को अच्छी तरह तैयार करना चाहिए. अगर खेत की मिट्टी सही तरीके से तैयार न की जाए तो बीजों का अंकुरण प्रभावित हो सकता है. ऐसे में पौधों की बढ़वार धीमी पड़ सकती है और पैदावार भी कम हो सकती है. यही वजह है कि खेती विशेषज्ञ बुवाई से पहले मिट्टी और खेत की तैयारी पर विशेष ध्यान देने की सलाह देते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि कौन से 5 जरूरी काम फसल बोने से पहले बस कर लें, जिससे आपकी जमीन सोना उगलने यानी मोटी कमाई करने लगेगी.

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फसल बोने से पहले खेत में मौजूद खरपतवार, पत्थर, झाड़ियां और अन्य बेकार सामग्री को हटाना जरूरी होता है. इससे नई फसल को पानी, धूप और पोषक तत्वों के लिए किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है. साफ खेत में बीजों का विकास बेहतर तरीके से होता है और फसल की शुरुआत मजबूत होती है.
फसल बोने से पहले खेत में मौजूद खरपतवार, पत्थर, झाड़ियां और अन्य बेकार सामग्री को हटाना जरूरी होता है. इससे नई फसल को पानी, धूप और पोषक तत्वों के लिए किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है. साफ खेत में बीजों का विकास बेहतर तरीके से होता है और फसल की शुरुआत मजबूत होती है.
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फसल बोने से पहले मिट्टी की जुताई करना बहुत जरूरी होता है. जुताई का काम मिट्टी को नरम और उपजाऊ बनाने के लिए किया जाता है. इससे सख्त मिट्टी टूट जाती है और उसमें हवा का फ्लो बढ़ जाता है. साथ ही पानी का बहाव भी बेहतर हो जाता है. जड़ वाली फसलें जैसे गाजर और आलू को खासतौर पर ढीली और गहरी मिट्टी की जरूरत होती है, इसलिए उनकी जुताई और भी जरूरी हो जाती है.
फसल बोने से पहले मिट्टी की जुताई करना बहुत जरूरी होता है. जुताई का काम मिट्टी को नरम और उपजाऊ बनाने के लिए किया जाता है. इससे सख्त मिट्टी टूट जाती है और उसमें हवा का फ्लो बढ़ जाता है. साथ ही पानी का बहाव भी बेहतर हो जाता है. जड़ वाली फसलें जैसे गाजर और आलू को खासतौर पर ढीली और गहरी मिट्टी की जरूरत होती है, इसलिए उनकी जुताई और भी जरूरी हो जाती है.
Published at : 18 Jun 2026 11:15 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Crop Farming Tips Preparation Before Sowing

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