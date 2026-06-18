एक्सप्लोरर
Farming Tips : फसल बोने से पहले बस कर लें ये पांच काम, सोना उगलने लगेगी आपकी जमीन
Farming Tips : ऐसे में पौधों की बढ़वार धीमी पड़ सकती है और पैदावार भी कम हो सकती है. यही वजह है कि खेती विशेषज्ञ बुवाई से पहले मिट्टी और खेत की तैयारी पर विशेष ध्यान देने की सलाह देते हैं.
खेती में अच्छी फसल अच्छे बीज और मौसम के साथ खेत की सही तैयारी से होती है. किसानों को बुवाई से पहले अपनी जमीन को अच्छी तरह तैयार करना चाहिए. अगर खेत की मिट्टी सही तरीके से तैयार न की जाए तो बीजों का अंकुरण प्रभावित हो सकता है. ऐसे में पौधों की बढ़वार धीमी पड़ सकती है और पैदावार भी कम हो सकती है. यही वजह है कि खेती विशेषज्ञ बुवाई से पहले मिट्टी और खेत की तैयारी पर विशेष ध्यान देने की सलाह देते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि कौन से 5 जरूरी काम फसल बोने से पहले बस कर लें, जिससे आपकी जमीन सोना उगलने यानी मोटी कमाई करने लगेगी.
1/6
2/6
Published at : 18 Jun 2026 11:15 AM (IST)
एग्रीकल्चर
6 Photos
एक एकड़ में कितना मुनाफा देगी केंचुए की खेती, जानिए सालभर में कितनी भर जाएगी जेब?
एग्रीकल्चर
6 Photos
जून के महीने में बोएं ये सब्जियां, सिर्फ 2 से 3 महीने में लागत वसूल और बंपर मुनाफा शुरू
एग्रीकल्चर
6 Photos
दुनिया में कहां पैदा होती है सबसे ज्यादा लाल मिर्च, भारत में कितनी है इसकी पैदावार?
एग्रीकल्चर
6 Photos
मशरूम फार्मिंग से कमाना है मोटा मुनाफा? इस आसान फॉर्मूले से घर पर तैयार करें परफेक्ट कंपोस्ट
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
एग्रीकल्चर
क्यों लाखों का पैकेज छोड़ मछली पालन की ओर भाग रहे युवा, जानिए कितनी होती है सालाना कमाई?
एग्रीकल्चर
बारिश में नहीं लगेगा फलों में कीड़ा, इन घरेलू उपायों से मंडी व्यापारियों को पहुंचेगा तगड़ा फायदा
एग्रीकल्चर
क्या होती है Grafting Technique? एक ही पेड़ पर उगाए जा सकते हैं कई तरह के आम
एग्रीकल्चर
अगर जानवर नहीं कर रहा जुगाली तो हल्के में ना लें, हो सकती हैं ये गंभीर बीमारियां
Advertisement
राहुल लाल, राजनीतिक विश्लेषक
Opinion