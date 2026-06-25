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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरगर्मियों में आपके घर के गार्डन को रंगीन बना देंगे ये फूल, बेहद आसान है इन्हें उगाना

गर्मियों में आपके घर के गार्डन को रंगीन बना देंगे ये फूल, बेहद आसान है इन्हें उगाना

Gardening Tips For Flowers: इस मौसम आप अपने घर के आंगन को बेहद खूबसूरत और रंग-बिरंगा बना सकते हैं. कुछ बेहद कम रखरखाव वाले पौधों की मदद से आपका बगीचा इस सीजन में भी फूलों से पूरी तरह गुलजार रहेगा.

Written By : नीलेश ओझा  | Updated at : 25 Jun 2026 03:44 PM (IST)
Gardening Tips For Flowers: इस मौसम आप अपने घर के आंगन को बेहद खूबसूरत और रंग-बिरंगा बना सकते हैं. कुछ बेहद कम रखरखाव वाले पौधों की मदद से आपका बगीचा इस सीजन में भी फूलों से पूरी तरह गुलजार रहेगा.

गर्मियों के मौसम में जब तेज धूप और चिलचिलाती गर्मी के हर चीज सुखा देती है. तब अपने घर के गार्डन को हरा-भरा और खूबसूरत बनाए रखना किसी चुनौती से कम नहीं होता. लेकिन इस मौसम कुछ सही पौधे चुन लिए जाएं तो यही मौसम आपके बगीचे को हर-भरा और महकाए रखता है.

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आजकल लोग ऐसे फूलों की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं. जो गर्मियों में कम देखभाल में भी खिले रहते हैं. इन पौधों की खासियत यही है कि ये तेज धूप झेल लेते हैं और बिना ज्यादा मेहनत के भी लगातार खिलते रहते हैं. इसलिए ज्यादातर घरों के बगीचों में यही दिखते हैं.
आजकल लोग ऐसे फूलों की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं. जो गर्मियों में कम देखभाल में भी खिले रहते हैं. इन पौधों की खासियत यही है कि ये तेज धूप झेल लेते हैं और बिना ज्यादा मेहनत के भी लगातार खिलते रहते हैं. इसलिए ज्यादातर घरों के बगीचों में यही दिखते हैं.
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गर्मियों के सबसे पसंदीदा फूलों की बात करें तो बोगनवेलिया का नाम सबसे ऊपर आता है. यह एक ऐसा बेहद मजबूत पौधा है जिसे बहुत ही कम पानी और ज्यादा से ज्यादा धूप की जरूरत होती है. इसके गुलाबी, सफेद, लाल और पीले रंग के फूलों के गुच्छे आपके पूरे घर को एक शानदार और वाइब्रेंट लुक देते हैं.
गर्मियों के सबसे पसंदीदा फूलों की बात करें तो बोगनवेलिया का नाम सबसे ऊपर आता है. यह एक ऐसा बेहद मजबूत पौधा है जिसे बहुत ही कम पानी और ज्यादा से ज्यादा धूप की जरूरत होती है. इसके गुलाबी, सफेद, लाल और पीले रंग के फूलों के गुच्छे आपके पूरे घर को एक शानदार और वाइब्रेंट लुक देते हैं.
Published at : 25 Jun 2026 03:44 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Summer Season Flowers Gardening

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