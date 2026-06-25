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गर्मियों में आपके घर के गार्डन को रंगीन बना देंगे ये फूल, बेहद आसान है इन्हें उगाना
Gardening Tips For Flowers: इस मौसम आप अपने घर के आंगन को बेहद खूबसूरत और रंग-बिरंगा बना सकते हैं. कुछ बेहद कम रखरखाव वाले पौधों की मदद से आपका बगीचा इस सीजन में भी फूलों से पूरी तरह गुलजार रहेगा.
गर्मियों के मौसम में जब तेज धूप और चिलचिलाती गर्मी के हर चीज सुखा देती है. तब अपने घर के गार्डन को हरा-भरा और खूबसूरत बनाए रखना किसी चुनौती से कम नहीं होता. लेकिन इस मौसम कुछ सही पौधे चुन लिए जाएं तो यही मौसम आपके बगीचे को हर-भरा और महकाए रखता है.
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Published at : 25 Jun 2026 03:44 PM (IST)
Tags :Agriculture Summer Season Flowers Gardening
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