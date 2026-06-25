गर्मियों में आपके घर के गार्डन को रंगीन बना देंगे ये फूल, बेहद आसान है इन्हें उगाना

गर्मियों के सबसे पसंदीदा फूलों की बात करें तो बोगनवेलिया का नाम सबसे ऊपर आता है. यह एक ऐसा बेहद मजबूत पौधा है जिसे बहुत ही कम पानी और ज्यादा से ज्यादा धूप की जरूरत होती है. इसके गुलाबी, सफेद, लाल और पीले रंग के फूलों के गुच्छे आपके पूरे घर को एक शानदार और वाइब्रेंट लुक देते हैं.