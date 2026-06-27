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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरइन राज्यों में होने वाली है भारी बारिश, अब क्या करें किसान?

इन राज्यों में होने वाली है भारी बारिश, अब क्या करें किसान?

Farming Safety Tips: देश के कई हिस्सों में मौसम तेजी से करवट लेने वाला है. ऐसे हालात में किसानों के लिए समय रहते सही तैयारी करना बेहद जरूरी है. थोड़ी सी सतर्कता फसल को बड़े नुकसान से बचा सकती है.

Written By : नीलेश ओझा  | Updated at : 27 Jun 2026 01:07 PM (IST)
Farming Safety Tips: देश के कई हिस्सों में मौसम तेजी से करवट लेने वाला है. ऐसे हालात में किसानों के लिए समय रहते सही तैयारी करना बेहद जरूरी है. थोड़ी सी सतर्कता फसल को बड़े नुकसान से बचा सकती है.

मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. अगले कुछ दिनों में मॉनसून पूरी रफ्तार में रहने की संभावना है. ऐसे में किसानों को खेती से जुड़े फैसले मौसम को ध्यान में रखकर लेने होंगे जिससे फसलों को नुकसान से बचाया जा सके.

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इस बदलते मौसम को देखते हुए किसानों को अपनी फसलों को बचाने के लिए तुरंत कुछ जरूरी कदम उठाने होंगे. सबसे पहला काम यह करना है कि खेतों में जलभराव यानी पानी जमा होने से रोकना है. इसके लिए खेतों के चारों तरफ जल निकासी की इंतजाम अभी से कर लें.
इस बदलते मौसम को देखते हुए किसानों को अपनी फसलों को बचाने के लिए तुरंत कुछ जरूरी कदम उठाने होंगे. सबसे पहला काम यह करना है कि खेतों में जलभराव यानी पानी जमा होने से रोकना है. इसके लिए खेतों के चारों तरफ जल निकासी की इंतजाम अभी से कर लें.
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उत्तर प्रदेश और बिहार के धान उगाने वाले किसानों को अपनी नर्सरी और शुरुआती फसल पर खास नजर रखनी चाहिए. अगर कोई फसल कटाई के लिए तैयार है तो मौसम बिगड़ने से पहले उसे निकाल लेना बेहतर रहेगा. कटे हुए अनाज को हमेशा सूखी और सही जगह पर ही रखें.
उत्तर प्रदेश और बिहार के धान उगाने वाले किसानों को अपनी नर्सरी और शुरुआती फसल पर खास नजर रखनी चाहिए. अगर कोई फसल कटाई के लिए तैयार है तो मौसम बिगड़ने से पहले उसे निकाल लेना बेहतर रहेगा. कटे हुए अनाज को हमेशा सूखी और सही जगह पर ही रखें.
Published at : 27 Jun 2026 01:07 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Monsoon Farming Tips Farming News

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