एक्सप्लोरर
इन राज्यों में होने वाली है भारी बारिश, अब क्या करें किसान?
Farming Safety Tips: देश के कई हिस्सों में मौसम तेजी से करवट लेने वाला है. ऐसे हालात में किसानों के लिए समय रहते सही तैयारी करना बेहद जरूरी है. थोड़ी सी सतर्कता फसल को बड़े नुकसान से बचा सकती है.
मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. अगले कुछ दिनों में मॉनसून पूरी रफ्तार में रहने की संभावना है. ऐसे में किसानों को खेती से जुड़े फैसले मौसम को ध्यान में रखकर लेने होंगे जिससे फसलों को नुकसान से बचाया जा सके.
1/6
2/6
Published at : 27 Jun 2026 01:07 PM (IST)
एग्रीकल्चर
6 Photos
मनी प्लांट को कीड़ों से बचाना है तो आज ही अपनाएं ये आसान तरीका, पौधा रहेगा हरा-भरा
एग्रीकल्चर
6 Photos
खजूर की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी रहती है, जानें कैसे बोते हैं इसका पेड़?
एग्रीकल्चर
5 Photos
समय पर पैसा चुकाया तो नहीं देना होगा एक पैसे का ब्याज, इन राज्यों में किसानों की है चांदी
एग्रीकल्चर
5 Photos
रेगिस्तान में आसानी से कर सकते हैं इन सब्जियों की खेती, धूप हो या बारिश कभी नहीं थमेगा काम
एग्रीकल्चर
6 Photos
गर्मियों में आपके घर के गार्डन को रंगीन बना देंगे ये फूल, बेहद आसान है इन्हें उगाना
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
एग्रीकल्चर
इस एक्सप्रेस-वे पर किसानों का टोल फ्री कर रही सरकार, जानें कैसे मिलेगा मुफ्त में फास्टैग
एग्रीकल्चर
पपीते की खेती के लिए फ्री में पौधे दे रही यूपी सरकार, किन किसानों को मिलेगा मौका?
एग्रीकल्चर
इस राज्य के किसानों को सरकार देती है सालाना 20 हजार रुपये, जान लें योजना की जानकारी
एग्रीकल्चर
तोरई की खेती में अपनाएं 3G कटिंग का ये फॉर्मूला, एक ही बेल पर आएंगे रिकॉर्ड तोड़ फल
Advertisement
एके जैनपूर्व पुलिस महानिदेक, उत्तर प्रदेश
Opinion