इन राज्यों में होने वाली है भारी बारिश, अब क्या करें किसान?

इस बदलते मौसम को देखते हुए किसानों को अपनी फसलों को बचाने के लिए तुरंत कुछ जरूरी कदम उठाने होंगे. सबसे पहला काम यह करना है कि खेतों में जलभराव यानी पानी जमा होने से रोकना है. इसके लिए खेतों के चारों तरफ जल निकासी की इंतजाम अभी से कर लें.