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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाTMC Crisis: क्या BJP जॉइन करेंगी महुआ मोइत्रा? TMC सांसद ने दिया चौंकाने वाला जवाब

TMC Crisis: क्या BJP जॉइन करेंगी महुआ मोइत्रा? TMC सांसद ने दिया चौंकाने वाला जवाब

TMC Crisis: महुआ मोइत्रा ने भाजपा में जाने की अटकलों पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने साफ कहा कि वह जिंदगी भर भाजपा और सांप्रदायिक राजनीति का विरोध करेंगी. साथ ही UCC को लेकर भी भाजपा सरकार पर हमला बोला.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 27 Jun 2026 09:48 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों काफी हलचल देखने को मिल रही है. विधानसभा चुनाव के बाद TMC में बड़ी टूट की खबरें सामने आईं. कई सांसद और विधायक पार्टी से अलग हो गए. ऐसे माहौल में महुआ मोइत्रा को लेकर भी चर्चा तेज हो गई कि क्या वह भी BJP में जा सकती हैं. इन अटकलों को तब और हवा मिली जब महुआ मोइत्रा ने शुभेंदु अधिकारी की तारीफ की. इसके बाद राजनीतिक गलियारों में सवाल उठने लगे कि क्या महुआ भी ममता बनर्जी से दूरी बना सकती हैं. अब महुआ मोइत्रा ने खुद इन चर्चाओं पर खुलकर जवाब दिया है. बीबीसी हिंदी को दिए इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि क्या वह कभी भाजपा में जाएंगी, तो उन्होंने साफ शब्दों में इन अटकलों को खारिज कर दिया.

महुआ मोइत्रा ने कहा कि राजनीति में आने के लिए उन्होंने अपनी युवा उम्र और जिंदगी का बड़ा हिस्सा समर्पित किया है. उनका मकसद एक ऐसे भारत के लिए काम करना है जहां सभी धर्मों के लोग साथ रहें. उन्होंने कहा कि उनका सपना वही भारत है जो सेक्युलर और सबको साथ लेकर चलने वाला था. उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी ने देश में सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया है. महुआ ने कहा कि वह आखिरी सांस तक इसका विरोध करेंगी और जब तक जिंदा रहेंगी, भाजपा के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगी. इसी इंटरव्यू में महुआ मोइत्रा ने शुभेंदु अधिकारी के साथ अपने पुराने रिश्तों को भी याद किया. उन्होंने बताया कि जब दोनों एक ही पार्टी में थे, तब शुभेंदु ने उनका काफी साथ दिया था

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महुआ मोइत्रा ने किया शुभेंदु अधिकारी का जिक्र

महुआ ने कहा कि जब वह करीमपुर से चुनाव लड़ रही थीं, तब सिर्फ शुभेंदु अधिकारी ही उनके लिए प्रचार करने पहुंचे थे. उन्हें जब भी किसी मदद की जरूरत होती थी, शुभेंदु उनकी मदद करते थे. उन्होंने 2014 लोकसभा चुनाव का भी जिक्र किया. महुआ ने बताया कि उस समय उन्हें उम्मीद थी कि पार्टी उन्हें टिकट देगी, लेकिन बाद में टिकट नहीं मिला. इस वजह से वह पूरी रात रोती रहीं. उस मुश्किल समय में सिर्फ शुभेंदु अधिकारी ने उनका साथ दिया था. उन्होंने महुआ से कहा था कि चिंता मत करो, मैं हूं. हालांकि महुआ ने साफ किया कि आज दोनों अलग-अलग पार्टियों में हैं और अब बातचीत नहीं होती. जब उनके इस बयान पर राजनीतिक चर्चा तेज हुई तो महुआ मोइत्रा ने सफाई भी दी. उन्होंने कहा कि उनके हालिया इंटरव्यू के कुछ हिस्सों को गलत तरीके से पेश किया गया.

UCC को बीजेपी पर निशाना

इस बीच महुआ मोइत्रा ने समान नागरिक संहिता यानी UCC को लेकर भी भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार डर और दबाव की राजनीति कर रही है. महुआ का कहना है कि विभाजनकारी और सख्त नीतियों के जरिए विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है. ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास पर हुई बैठक के बाद महुआ ने मीडिया से बातचीत में कहा कि भाजपा सरकार तृणमूल कांग्रेस को जमीनी स्तर पर कमजोर करना चाहती है. उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कार्यकर्ताओं को बैठकें और रैलियां करने से रोका जा रहा है ताकि पार्टी की पकड़ कमजोर की जा सके.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 27 Jun 2026 09:48 PM (IST)
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