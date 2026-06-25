अपने फार्म हाऊस पर कैसे उगाएं लीची? इस आसान उपाय लाल सोना उगलेगी आपकी जमीन

लीची उगाने के लिए आपको कुछ चीजों को समझना जरूरी है. लीची ऐसी जगह लगाएं जहां गहरी, उपजाऊ और बलुई दोमट मिट्टी हो जिसमें पानी न रुकता हो. लीची के पौधों को बढ़ने के लिए हल्की ठंडी और गर्मियों में अच्छी नमी वाले मौसम की जरूरत होती है. जो इसके फलों को मीठा बनाता है.