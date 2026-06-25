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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरअपने फार्म हाऊस पर कैसे उगाएं लीची? इस आसान उपाय लाल सोना उगलेगी आपकी जमीन

अपने फार्म हाऊस पर कैसे उगाएं लीची? इस आसान उपाय लाल सोना उगलेगी आपकी जमीन

Litchi Growing In Farmhouse: अपने फार्म हाउस की खाली जमीन से बेहतरीन मुनाफा कमाने के लिए लीची की खेती एकदम बढ़िया आइडिया है. बस एक आसान सा तरीका अपनाकर आप अपनी मिट्टी से शानदार फल उगा सकते हैं.

Written By : नीलेश ओझा  | Updated at : 25 Jun 2026 01:00 PM (IST)
Litchi Growing In Farmhouse: अपने फार्म हाउस की खाली जमीन से बेहतरीन मुनाफा कमाने के लिए लीची की खेती एकदम बढ़िया आइडिया है. बस एक आसान सा तरीका अपनाकर आप अपनी मिट्टी से शानदार फल उगा सकते हैं.

अपने फार्म हाउस के खाली हिस्से को हरा-भरा और मुनाफे का सौदा बनाना चाहते हैं. तो फिर आपके लिए लीची उगाना सबसे बेस्ट आइडिया है. अगर आप सही तरीके से इसके पौधे लगाते हैं. तो महज कुछ ही सालों में आपकी जमीन तगड़ा मुनाफा देने लगेगी.

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लीची उगाने के लिए आपको कुछ चीजों को समझना जरूरी है. लीची ऐसी जगह लगाएं जहां गहरी, उपजाऊ और बलुई दोमट मिट्टी हो जिसमें पानी न रुकता हो. लीची के पौधों को बढ़ने के लिए हल्की ठंडी और गर्मियों में अच्छी नमी वाले मौसम की जरूरत होती है. जो इसके फलों को मीठा बनाता है.
लीची उगाने के लिए आपको कुछ चीजों को समझना जरूरी है. लीची ऐसी जगह लगाएं जहां गहरी, उपजाऊ और बलुई दोमट मिट्टी हो जिसमें पानी न रुकता हो. लीची के पौधों को बढ़ने के लिए हल्की ठंडी और गर्मियों में अच्छी नमी वाले मौसम की जरूरत होती है. जो इसके फलों को मीठा बनाता है.
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पौधे लगाते समय सबसे बड़ी गलती लोग यह करते हैं कि वे बीज से उगाए पौधे चुन लेते हैं. आपको हमेशा किसी अच्छी सरकारी नर्सरी से ग्राफ्टेड यानी कलमी पौधे ही खरीदने चाहिए. वैरायटी की बात करें तो शाही और चाइना लीची सबसे बेस्ट मानी जाती हैं.
पौधे लगाते समय सबसे बड़ी गलती लोग यह करते हैं कि वे बीज से उगाए पौधे चुन लेते हैं. आपको हमेशा किसी अच्छी सरकारी नर्सरी से ग्राफ्टेड यानी कलमी पौधे ही खरीदने चाहिए. वैरायटी की बात करें तो शाही और चाइना लीची सबसे बेस्ट मानी जाती हैं.
Published at : 25 Jun 2026 01:00 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Tips Farming News Litchi Farming

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