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इस खरीफ सीजन में रागी की ये खास किस्म कराएगी तगड़ी कमाई, सस्ते बीज के लिए बस यहां जाना होगा
Ragi Farming Tips: इस खरीफ सीजन में रागी यानी मोटे अनाज की खेती किसानों के लिए बंपर कमाई का जरिया बन रही है. अलग तरीकों से तैयार इसकी खास किस्में कम पानी में भी रिकॉर्डतोड़ पैदावार देती हैं.
खरीफ के इस सीजन में अगर आप भी पारंपरिक फसलों से अलग कुछ नया मुनाफा देने वाला उगाने की सोच रहे हैं. तो रागी यानी फिंगर मिलेट आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है. आजकल बाजार में मोटे अनाजों की डिमांड आसमान छू रही है. जिससे किसानों को इसके बेहद शानदार दाम मिल रहे हैं.
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Published at : 27 Jun 2026 04:32 PM (IST)
Tags :Agriculture Ragi Millet Farming News
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