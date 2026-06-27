इस खरीफ सीजन में रागी की ये खास किस्म कराएगी तगड़ी कमाई, सस्ते बीज के लिए बस यहां जाना होगा

इस सीजन में बंपर पैदावार और तगड़ी कमाई के लिए कृषि वैज्ञानिकों ने रागी की कुछ बेहद खास और उन्नत किस्में तैयार की हैं. रागी की इन किस्मों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनमें बीमारियां और कीट लगने का खतरा बहुत ही कम होता है. जिससे किसानों की देखरेख और कीटनाशकों की लागत बच जाती है.