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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरइस खरीफ सीजन में रागी की ये खास किस्म कराएगी तगड़ी कमाई, सस्ते बीज के लिए बस यहां जाना होगा

इस खरीफ सीजन में रागी की ये खास किस्म कराएगी तगड़ी कमाई, सस्ते बीज के लिए बस यहां जाना होगा

Ragi Farming Tips: इस खरीफ सीजन में रागी यानी मोटे अनाज की खेती किसानों के लिए बंपर कमाई का जरिया बन रही है. अलग तरीकों से तैयार इसकी खास किस्में कम पानी में भी रिकॉर्डतोड़ पैदावार देती हैं.

Written By : नीलेश ओझा  | Updated at : 27 Jun 2026 04:32 PM (IST)
Ragi Farming Tips: इस खरीफ सीजन में रागी यानी मोटे अनाज की खेती किसानों के लिए बंपर कमाई का जरिया बन रही है. अलग तरीकों से तैयार इसकी खास किस्में कम पानी में भी रिकॉर्डतोड़ पैदावार देती हैं.

खरीफ के इस सीजन में अगर आप भी पारंपरिक फसलों से अलग कुछ नया मुनाफा देने वाला उगाने की सोच रहे हैं. तो रागी यानी फिंगर मिलेट आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है. आजकल बाजार में मोटे अनाजों की डिमांड आसमान छू रही है. जिससे किसानों को इसके बेहद शानदार दाम मिल रहे हैं.

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इस सीजन में बंपर पैदावार और तगड़ी कमाई के लिए कृषि वैज्ञानिकों ने रागी की कुछ बेहद खास और उन्नत किस्में तैयार की हैं. रागी की इन किस्मों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनमें बीमारियां और कीट लगने का खतरा बहुत ही कम होता है. जिससे किसानों की देखरेख और कीटनाशकों की लागत बच जाती है.
इस सीजन में बंपर पैदावार और तगड़ी कमाई के लिए कृषि वैज्ञानिकों ने रागी की कुछ बेहद खास और उन्नत किस्में तैयार की हैं. रागी की इन किस्मों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनमें बीमारियां और कीट लगने का खतरा बहुत ही कम होता है. जिससे किसानों की देखरेख और कीटनाशकों की लागत बच जाती है.
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रागी की यह खास किस्में कम पानी और सूखे में भी रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन देती हैं. कम समय में पककर तैयार होने वाली इन वैरायटीज की बदौलत किसान कम लागत लगाकर भी बाजार से बहुत ही मोटा और बेहतरीन मुनाफा आसानी से कमा सकते हैं.
रागी की यह खास किस्में कम पानी और सूखे में भी रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन देती हैं. कम समय में पककर तैयार होने वाली इन वैरायटीज की बदौलत किसान कम लागत लगाकर भी बाजार से बहुत ही मोटा और बेहतरीन मुनाफा आसानी से कमा सकते हैं.
Published at : 27 Jun 2026 04:32 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Ragi Millet Farming News

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