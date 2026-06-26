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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चररेगिस्तान में आसानी से कर सकते हैं इन सब्जियों की खेती, धूप हो या बारिश कभी नहीं थमेगा काम

रेगिस्तान में आसानी से कर सकते हैं इन सब्जियों की खेती, धूप हो या बारिश कभी नहीं थमेगा काम

थार रेगिस्तान में कैर, सांगरी, काचरी और ग्वार जैसी कई फसलें बेहद कम पानी में भी उगाई जा सकती हैं. जानिए रेगिस्तानी खेती की सफल और पारंपरिक तकनीकों के बारे में.

Written By : एबीपी लाइव  | Updated at : 26 Jun 2026 09:27 AM (IST)
थार रेगिस्तान में कैर, सांगरी, काचरी और ग्वार जैसी कई फसलें बेहद कम पानी में भी उगाई जा सकती हैं. जानिए रेगिस्तानी खेती की सफल और पारंपरिक तकनीकों के बारे में.

रेगिस्तान का नाम सुनते ही हमारे मन में सूखी और बंजर जमीन की तस्वीर आ जाती है. इसको देख लगता है कि वहां के किसान खेत में कुछ भी नहीं उग सकता. लेकिन ऐसा नहीं है राजस्थान के थार रेगिस्तान में सदियों से किसान कुछ खास सब्जियां उगाते आ रहे हैं. जो कि बहुत कम पानी में भी अच्छी तरह बढ़ जाती हैं. चाहे तेज धूप हो या तेज गर्मी, इन पौधों पर कोई फर्क नहीं पड़ता. यही वजह है कि रेगिस्तान में रहने वाले किसानों के लिए ये सब्जियां बहुत काम की साबित होती हैं. ऐसे में आपके दिमाग में ये सवाल आता कि आखिर ऐसे कौन से पौधे हैं जो कम पानी में भी फल देने लगते है. आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी.

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सबसे पहले बात करते हैं कैर की. कैर छोटी झाड़ी होती है, जिसमें छोटे-छोटे गोल फल लगते हैं. इन्हीं फलों की सब्जी बनाई जाती है. कैर की खास बात यह है कि यह बहुत कम बारिश में भी उग जाती है. जिन इलाकों में साल भर में सिर्फ 150 मिलीमीटर बारिश होती है, वहां भी कैर की झाड़ी उग जाती है. गर्मी के मौसम में जब थार रेगिस्तान का तापमान 50 डिग्री तक पहुंच जाता है, तब भी यह पौधा सूखता नहीं है. इसके अलावा कैर हर तरह की मिट्टी में उग सकती है, चाहे मिट्टी में कम खाद हो या ज्यादा.
सबसे पहले बात करते हैं कैर की. कैर छोटी झाड़ी होती है, जिसमें छोटे-छोटे गोल फल लगते हैं. इन्हीं फलों की सब्जी बनाई जाती है. कैर की खास बात यह है कि यह बहुत कम बारिश में भी उग जाती है. जिन इलाकों में साल भर में सिर्फ 150 मिलीमीटर बारिश होती है, वहां भी कैर की झाड़ी उग जाती है. गर्मी के मौसम में जब थार रेगिस्तान का तापमान 50 डिग्री तक पहुंच जाता है, तब भी यह पौधा सूखता नहीं है. इसके अलावा कैर हर तरह की मिट्टी में उग सकती है, चाहे मिट्टी में कम खाद हो या ज्यादा.
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अब बात करते हैं सांगरी की, जो खेजड़ी के पेड़ से मिलती है. खेजड़ी को राजस्थान में बहुत पवित्र माना जाता है और इसे रेगिस्तान का कल्पवृक्ष भी कहा जाता है. इसकी हरी फलियों को सांगरी कहा जाता है. इन्हीं फलियों को उबालकर सब्जी बनाई जाती है. वहां के लोग सांगरी को सुखाकर भी रखते हैं, जिससे यह कई महीनों तक खराब नहीं होती है. कैर और सांगरी को मिलाकर बनाई गई सब्जी राजस्थान में बहुत मशहूर है और बड़े आयोजनों में भी परोसी जाती है.
अब बात करते हैं सांगरी की, जो खेजड़ी के पेड़ से मिलती है. खेजड़ी को राजस्थान में बहुत पवित्र माना जाता है और इसे रेगिस्तान का कल्पवृक्ष भी कहा जाता है. इसकी हरी फलियों को सांगरी कहा जाता है. इन्हीं फलियों को उबालकर सब्जी बनाई जाती है. वहां के लोग सांगरी को सुखाकर भी रखते हैं, जिससे यह कई महीनों तक खराब नहीं होती है. कैर और सांगरी को मिलाकर बनाई गई सब्जी राजस्थान में बहुत मशहूर है और बड़े आयोजनों में भी परोसी जाती है.
Published at : 26 Jun 2026 09:27 AM (IST)
Tags :
Agriculture News Low Water Crops Desert Farming Thar Desert Agriculture Rajasthan Traditional Vegetables

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