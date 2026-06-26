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रेगिस्तान में आसानी से कर सकते हैं इन सब्जियों की खेती, धूप हो या बारिश कभी नहीं थमेगा काम
थार रेगिस्तान में कैर, सांगरी, काचरी और ग्वार जैसी कई फसलें बेहद कम पानी में भी उगाई जा सकती हैं. जानिए रेगिस्तानी खेती की सफल और पारंपरिक तकनीकों के बारे में.
रेगिस्तान का नाम सुनते ही हमारे मन में सूखी और बंजर जमीन की तस्वीर आ जाती है. इसको देख लगता है कि वहां के किसान खेत में कुछ भी नहीं उग सकता. लेकिन ऐसा नहीं है राजस्थान के थार रेगिस्तान में सदियों से किसान कुछ खास सब्जियां उगाते आ रहे हैं. जो कि बहुत कम पानी में भी अच्छी तरह बढ़ जाती हैं. चाहे तेज धूप हो या तेज गर्मी, इन पौधों पर कोई फर्क नहीं पड़ता. यही वजह है कि रेगिस्तान में रहने वाले किसानों के लिए ये सब्जियां बहुत काम की साबित होती हैं. ऐसे में आपके दिमाग में ये सवाल आता कि आखिर ऐसे कौन से पौधे हैं जो कम पानी में भी फल देने लगते है. आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी.
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Published at : 26 Jun 2026 09:27 AM (IST)
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