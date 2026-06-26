रेगिस्तान में आसानी से कर सकते हैं इन सब्जियों की खेती, धूप हो या बारिश कभी नहीं थमेगा काम

सबसे पहले बात करते हैं कैर की. कैर छोटी झाड़ी होती है, जिसमें छोटे-छोटे गोल फल लगते हैं. इन्हीं फलों की सब्जी बनाई जाती है. कैर की खास बात यह है कि यह बहुत कम बारिश में भी उग जाती है. जिन इलाकों में साल भर में सिर्फ 150 मिलीमीटर बारिश होती है, वहां भी कैर की झाड़ी उग जाती है. गर्मी के मौसम में जब थार रेगिस्तान का तापमान 50 डिग्री तक पहुंच जाता है, तब भी यह पौधा सूखता नहीं है. इसके अलावा कैर हर तरह की मिट्टी में उग सकती है, चाहे मिट्टी में कम खाद हो या ज्यादा.