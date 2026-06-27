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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चररोटावेटर, कल्टीवेटर और हैरो... खेतों की जुताई करने जा रहे हैं तो जान लीजिए तीनों का काम; कौन सा रहेगा सबसे बेहतर?

रोटावेटर, कल्टीवेटर और हैरो... खेतों की जुताई करने जा रहे हैं तो जान लीजिए तीनों का काम; कौन सा रहेगा सबसे बेहतर?

Farmers News: खेत की जुताई के लिए रोटावेटर, कल्टीवेटर और हैरो तीनों का काम बिल्कुल अलग है. इनमें कौनसी आपके लिए काम की है यह आप अपनी जरूरत के हिसाब से तय कर सकते हैं.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 27 Jun 2026 02:18 PM (IST)
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Farmers News: खेती में अच्छी फसल की शुरुआत खेत की सही तैयारी से होती है और इसके लिए सही कृषि मशीन का चुनाव बेहद अहम है. आज ज्यादातर किसान जुताई और मिट्टी तैयार करने के लिए रोटावेटर, कल्टीवेटर और हैरो का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन कई बार यह तय करना आसान नहीं होता कि किस काम के लिए कौन सी मशीन सबसे ज्यादा कारगर रहेगी.

यह तीनों ही मशीनें अलग-अलग उद्देश्य के लिए बनाई गई हैं. अगर बिना जरूरत के गलत मशीन का इस्तेमाल किया जाए तो ईंधन, समय और लागत तीनों बढ़ सकते हैं. ऐसे में खेती शुरू करने से पहले इनकी खूबियों और उपयोग को समझ लेना जरूरी है. अपनी मिट्टी और फसल के हिसाब से सही मशीन का चुनाव करके किसान अपनी लागत को आधा और मुनाफे को दोगुना कर सकते हैं.

रोटावेटर, कल्टीवेटर और हैरो तीनों का काम क्या है?

कल्टीवेटर का काम पहली गहरी जुताई के बाद मिट्टी को हल्का और ढीला करना होता है. यह खेत से खरपतवार हटाने में भी मदद करता है. जिससे मिट्टी खुली रहती है और हवा का बेहतर आवागमन हो पाता है. इसका सीधा फायदा बुवाई के समय मिलता है, जब बीज के लिए एक साफ और तैयार बेस मिल जाता है.

हैरो का इस्तेमाल उस स्टेज पर किया जाता है जब खेत की मिट्टी को और फाइन और लेवल करना हो. ये बड़े मिट्टी के ढेलों को तोड़कर सतह को बराबर कर देता है. इससे नमी लंबे समय तक बनी रहती है और बीज की बुवाई एक समान तरीके से हो पाती है, जिससे फसल भी बराबर उगती है.

रोटावेटर थोड़ा एडवांस टूल माना जाता है, जो मिट्टी को अच्छे से भुरभुरा कर देता है और साथ ही फसल के बचे हुए अवशेषों को भी जमीन में मिला देता है. इसका फायदा ये होता है कि खेत बहुत कम समय में बुवाई के लिए तैयार हो जाता है. इसी वजह से अलग-अलग जरूरत के हिसाब से इन तीनों मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है.

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कौन सी मशीन सबसे बेहतर?

अगर आप सोच रहे हैं कि इन तीनों में से सबसे बेस्ट मशीन कौन सी है. तो आपको बता दें यह आपकी जरूरत और बजट के हिसाब से तय होता है. अगर आपका खेत बहुत सख्त है या आप धान की कटाई के बाद गेहूं बोने की जल्दी में हैं. तो रोटावेटर आपके लिए सबसे बढ़िया है. क्योंकि यह एक ही बार में खेत को बुवाई के लिए तैयार कर देता है जिससे वक्त और डीजल दोनों बचते हैं. 

लेकिन अगर आपको जमीन की गहरी जुताई करनी है जिससे मिट्टी को नीचे से पलटकर उपजाऊ बनाया जा सके. तो वहां कल्टीवेटर और हैरो की जोड़ी सबसे ज्यादा कामयाब साबित होती है. छोटे बजट और सामान्य जुताई के लिए कल्टीवेटर आज भी हर किसान की पहली पसंद बना हुआ है

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान के किसान मानसून सीजन में सबसे ज्यादा क्या उगाते हैं, भारत से कितनी अलग वहां खेती?

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 27 Jun 2026 02:15 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Machines Agricultural Machine Farming News
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