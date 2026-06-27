खूंखार टाइगर के सामने लंगूर की शरारत, वायरल वीडियो देखकर नहीं रुकेगी हंसी

जंगल से सामने आए एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर लोगों का खूब मनोरंजन किया है. वीडियो में एक विशालकाय टाइगर पेड़ के नीचे आराम से बैठा दिखाई देता है, जबकि उसी पेड़ पर एक लंगूर चढ़ा हुआ है. कुछ ही देर बाद लंगूर धीरे-धीरे पेड़ से नीचे उतरता है और टाइगर के सामने आकर ऐसे हरकतें करने लगता है, मानो उसे जानबूझकर चिढ़ा रहा हो. सबसे दिलचस्प बात यह है कि टाइगर इस दौरान बिल्कुल शांत रहता है और सिर्फ उसे गौर से देखता रहता है. वीडियो देखने के बाद आपकी भी हंसी नहीं रुकेगी.

जैसे टाइगर पहले से जानता हो लंगूर की चाल

वीडियो में ऐसा लगता है कि टाइगर को अच्छी तरह पता है कि लंगूर बेहद फुर्तीले और शरारती होते हैं. अगर वह उसे पकड़ने के लिए दौड़ेगा, तो लंगूर एक छलांग में फिर पेड़ पर चढ़ जाएगा. शायद यही वजह है कि टाइगर बिना जल्दबाजी किए आराम से बैठा रहता है और सिर्फ उसकी हरकतों पर नजर रखता है. वहीं लंगूर भी कुछ पल नीचे रुकने के बाद फिर से सुरक्षित दूरी बना लेता है. जंगल का यह अनोखा नजारा सफारी में मौजूद लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

जंगल का वीडियो देखकर लोग भी रह गए हैरान

वन्यजीवों के ऐसे नजारे रोज देखने को नहीं मिलते. यही वजह है कि यह वीडियो लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है. कई यूजर्स का कहना है कि जंगल के जानवर भी एक-दूसरे की आदतों और ताकत को अच्छी तरह समझते हैं. यही समझ उन्हें बेवजह की लड़ाई से भी बचाती है. टाइगर की शांति और लंगूर की शरारत ने इस वीडियो को और भी दिलचस्प बना दिया है. लेकिन अगर टाइगर ठान ले शिकार करने का तो फिर उसके लिए कोई शिकार और मंजिल मुश्किल नहीं होती. वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि टाइगर इन हरकतों का आदी हो चुका है.

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सोशल मीडिया यूजर्स ने लिए जमकर मजे

वीडियो पर लोग मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "टाइगर सोच रहा होगा, भागना तो इसे पेड़ पर ही है." दूसरे ने लिखा, "लंगूर का कॉन्फिडेंस तो देखो, सामने टाइगर बैठा है फिर भी मस्ती नहीं छोड़ रहा." एक और यूजर ने कहा, "टाइगर बड़ा समझदार निकला, बेकार में अपनी एनर्जी क्यों खराब करे." वहीं एक और यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा, "ये जंगल का टॉम एंड जेरी वाला सीन लग रहा है."

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