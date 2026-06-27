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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगखूंखार टाइगर के सामने लंगूर की शरारत, वायरल वीडियो देखकर नहीं रुकेगी हंसी

खूंखार टाइगर के सामने लंगूर की शरारत, वायरल वीडियो देखकर नहीं रुकेगी हंसी

वीडियो में ऐसा लगता है कि टाइगर को अच्छी तरह पता है कि लंगूर बेहद फुर्तीले और शरारती होते हैं. अगर वह उसे पकड़ने के लिए दौड़ेगा, तो लंगूर एक छलांग में फिर पेड़ पर चढ़ जाएगा.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 27 Jun 2026 06:36 PM (IST)
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जंगल से सामने आए एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर लोगों का खूब मनोरंजन किया है. वीडियो में एक विशालकाय टाइगर पेड़ के नीचे आराम से बैठा दिखाई देता है, जबकि उसी पेड़ पर एक लंगूर चढ़ा हुआ है. कुछ ही देर बाद लंगूर धीरे-धीरे पेड़ से नीचे उतरता है और टाइगर के सामने आकर ऐसे हरकतें करने लगता है, मानो उसे जानबूझकर चिढ़ा रहा हो. सबसे दिलचस्प बात यह है कि टाइगर इस दौरान बिल्कुल शांत रहता है और सिर्फ उसे गौर से देखता रहता है. वीडियो देखने के बाद आपकी भी हंसी नहीं रुकेगी.

जैसे टाइगर पहले से जानता हो लंगूर की चाल

वीडियो में ऐसा लगता है कि टाइगर को अच्छी तरह पता है कि लंगूर बेहद फुर्तीले और शरारती होते हैं. अगर वह उसे पकड़ने के लिए दौड़ेगा, तो लंगूर एक छलांग में फिर पेड़ पर चढ़ जाएगा. शायद यही वजह है कि टाइगर बिना जल्दबाजी किए आराम से बैठा रहता है और सिर्फ उसकी हरकतों पर नजर रखता है. वहीं लंगूर भी कुछ पल नीचे रुकने के बाद फिर से सुरक्षित दूरी बना लेता है. जंगल का यह अनोखा नजारा सफारी में मौजूद लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

जंगल का वीडियो देखकर लोग भी रह गए हैरान

वन्यजीवों के ऐसे नजारे रोज देखने को नहीं मिलते. यही वजह है कि यह वीडियो लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है. कई यूजर्स का कहना है कि जंगल के जानवर भी एक-दूसरे की आदतों और ताकत को अच्छी तरह समझते हैं. यही समझ उन्हें बेवजह की लड़ाई से भी बचाती है. टाइगर की शांति और लंगूर की शरारत ने इस वीडियो को और भी दिलचस्प बना दिया है. लेकिन अगर टाइगर ठान ले शिकार करने का तो फिर उसके लिए कोई शिकार और मंजिल मुश्किल नहीं होती. वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि टाइगर इन हरकतों का आदी हो चुका है.

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सोशल मीडिया यूजर्स ने लिए जमकर मजे

वीडियो पर लोग मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "टाइगर सोच रहा होगा, भागना तो इसे पेड़ पर ही है." दूसरे ने लिखा, "लंगूर का कॉन्फिडेंस तो देखो, सामने टाइगर बैठा है फिर भी मस्ती नहीं छोड़ रहा." एक और यूजर ने कहा, "टाइगर बड़ा समझदार निकला, बेकार में अपनी एनर्जी क्यों खराब करे." वहीं एक और यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा, "ये जंगल का टॉम एंड जेरी वाला सीन लग रहा है."

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 27 Jun 2026 06:36 PM (IST)
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