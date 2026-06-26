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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरमनी प्लांट को कीड़ों से बचाना है तो आज ही अपनाएं ये आसान तरीका, पौधा रहेगा हरा-भरा

मनी प्लांट को कीड़ों से बचाना है तो आज ही अपनाएं ये आसान तरीका, पौधा रहेगा हरा-भरा

Money Plant Care Tips: मनी प्लांट को कीड़ों से सुरक्षित रखने के लिए अपनाएं यह तरीकों. तो साथ इस पौधे की देखभाल के लिए इन टिप्स को करें फाॅलो. ताकि इस गर्मी हरा-भरा रहे आपका मनी प्लांट.

Written By : नीलेश ओझा  | Updated at : 26 Jun 2026 05:37 PM (IST)
Money Plant Care Tips: मनी प्लांट को कीड़ों से सुरक्षित रखने के लिए अपनाएं यह तरीकों. तो साथ इस पौधे की देखभाल के लिए इन टिप्स को करें फाॅलो. ताकि इस गर्मी हरा-भरा रहे आपका मनी प्लांट.

मनी प्लांट लगभग हर घर में देखने को मिल जाता है. जो न सिर्फ घर की खूबसूरती बढ़ाता है बल्कि पॉजिटिव एनर्जी भी लाता है. लेकिन गर्मियों के मौसम में तेज धूप, उमस और कीड़ों के हमले की वजह से यह खूबसूरत पौधा अक्सर सूखने या मुरझाने लगता है.

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अगर आपका मनी प्लांट भी अपनी चमक खो रहा है. तो कुछ आसान गार्डनिंग टिप्स अपनाकर आप इसे फिर से एकदम नया और हरा-भरा बना सकते हैं. गर्मियों में मनी प्लांट को कीड़ों और फंगस से बचाने का सबसे आसान और घरेलू तरीका है नीम के तेल का स्प्रे.
अगर आपका मनी प्लांट भी अपनी चमक खो रहा है. तो कुछ आसान गार्डनिंग टिप्स अपनाकर आप इसे फिर से एकदम नया और हरा-भरा बना सकते हैं. गर्मियों में मनी प्लांट को कीड़ों और फंगस से बचाने का सबसे आसान और घरेलू तरीका है नीम के तेल का स्प्रे.
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इसके लिए आपको बस एक लीटर पानी में एक चम्मच नीम का तेल और कुछ बूंदें लिक्विड सोप की मिलानी हैं. इस मिक्चर को अच्छी तरह हिलाकर हफ्ते में एक बार पौधे की पत्तियों और शाखाओं पर स्प्रे करें. जिससे सारे कीड़े तुरंत भाग जाएंगे.
इसके लिए आपको बस एक लीटर पानी में एक चम्मच नीम का तेल और कुछ बूंदें लिक्विड सोप की मिलानी हैं. इस मिक्चर को अच्छी तरह हिलाकर हफ्ते में एक बार पौधे की पत्तियों और शाखाओं पर स्प्रे करें. जिससे सारे कीड़े तुरंत भाग जाएंगे.
Published at : 26 Jun 2026 05:37 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Money Plant Gardening Gardening Tips

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