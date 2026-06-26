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मनी प्लांट को कीड़ों से बचाना है तो आज ही अपनाएं ये आसान तरीका, पौधा रहेगा हरा-भरा
Money Plant Care Tips: मनी प्लांट को कीड़ों से सुरक्षित रखने के लिए अपनाएं यह तरीकों. तो साथ इस पौधे की देखभाल के लिए इन टिप्स को करें फाॅलो. ताकि इस गर्मी हरा-भरा रहे आपका मनी प्लांट.
मनी प्लांट लगभग हर घर में देखने को मिल जाता है. जो न सिर्फ घर की खूबसूरती बढ़ाता है बल्कि पॉजिटिव एनर्जी भी लाता है. लेकिन गर्मियों के मौसम में तेज धूप, उमस और कीड़ों के हमले की वजह से यह खूबसूरत पौधा अक्सर सूखने या मुरझाने लगता है.
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Published at : 26 Jun 2026 05:37 PM (IST)
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