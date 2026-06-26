मनी प्लांट को कीड़ों से बचाना है तो आज ही अपनाएं ये आसान तरीका, पौधा रहेगा हरा-भरा

अगर आपका मनी प्लांट भी अपनी चमक खो रहा है. तो कुछ आसान गार्डनिंग टिप्स अपनाकर आप इसे फिर से एकदम नया और हरा-भरा बना सकते हैं. गर्मियों में मनी प्लांट को कीड़ों और फंगस से बचाने का सबसे आसान और घरेलू तरीका है नीम के तेल का स्प्रे.