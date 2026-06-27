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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरअरबी की खेती से 10 हजार लगाकर कमाएं सवा लाख, जान लें ये वाला तरीका

अरबी की खेती से 10 हजार लगाकर कमाएं सवा लाख, जान लें ये वाला तरीका

Arbi Farming Tips: अरबी की खेती आज के समय में सिर्फ 10 हजार की शुरुआती लागत से किसान इसके पत्तों और कंद दोनों को बाजार में बेचकर सवा लाख रुपये तक का तगड़ा मुनाफा कमा रहे हैं.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 27 Jun 2026 03:40 PM (IST)
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Arbi Farming Tips: अगर आप पारंपरिक खेती से हटकर कम समय और बेहद कम लागत में एक बड़ा मुनाफा कमाना चाहते हैं. तो अरबी की खेती आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है. अरबी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह किसानों को डबल इनकम का मौका देती है क्योंकि बाजार में इसके कंद यानी अरबी की भारी डिमांड तो रहती ही है. 

तो वहीं इसके साथ ही इसके हरे पत्तों की भी खूब बिक्री होती है. सबसे अच्छी बात यह है कि इस फसल में बीमारी और कीटों का खतरा न के बराबर होता है. जिससे देखरेख का खर्च भी बच जाता है. चलिए आपको बताते हैं कैसे आप अरबी की खेती से लाखों की बंपर कमाई कर सकते हैं.

अरबी की खेती से कमाएं सवा लाख

अरबी की खेती को मुनाफे का सौदा इसलिए माना जाता है. क्योंकि इसकी हार्वेस्टिंग दो अलग-अलग चरणों में होती है. बुवाई के महज 40 से 50 दिनों के भीतर इसके पौधे बड़े हो जाते हैं और इनके पत्तों की कटाई शुरू की जा सकती है. जिनका इस्तेमाल पकौड़े और कई तरह के लजीज व्यंजन बनाने में होता है. इसके पत्तों को बाजार में बेचकर किसान अपनी रोजमर्रा की लागत और जेब का खर्च आसानी से निकाल लेते हैं. 

यह भी पढ़ें: रोटावेटर, कल्टीवेटर और हैरो... खेतों की जुताई करने जा रहे हैं तो जान लीजिए तीनों का काम; कौन सा रहेगा सबसे बेहतर?

इसके बाद जब फसल पूरी तरह तैयार हो जाती है. तो जमीन के नीचे से निकलने वाले कंद यानी अरबी को थोक और रिटेल मार्केट में ऊंचे दामों पर बेचा जाता है. इस तरह पत्तों और कंद दोनों की बिक्री से किसानों की जेब में चौतरफा पैसा आता है. इसमें कुल लागत 10 हजार के करीब आती है तो वहीं आप इससे सवा लाख रुपये तक का मुनाफा छाप सकते हैं.

बुवाई का सही समय 

अरबी से तगड़ी कमाई करने के लिए इसकी बुवाई सही समय और सही तकनीक से करना बेहद जरूरी है. कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक जून और जुलाई का महीना अरबी की बुवाई के लिए सबसे सही माना जाता है. क्योंकि इस समय की बारिश पौधों की ग्रोथ में मदद करती है. खेत तैयार करते समय अच्छी मात्रा में गोबर की खाद या जैविक खाद जरूर मिलाएं जिससे मिट्टी भुरभुरी और उपजाऊ बनी रहे. 

बंपर पैदावार पाने का तरीका

कंदों को हमेशा लाइनों में बोएं और पानी निकलने का सही बंदोबस्त रखें जिससे पानी लगने से कंद सड़ने न पाएं. अरबी उगा रहे किसानों का मानना है कि उन्नत किस्मों का चुनाव और सही दूरी पर बुवाई ही इस फसल से रिकॉर्ड तोड़ पैदावार पाने का असली सीक्रेट है.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 27 Jun 2026 03:39 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Tips Arbi Farming News
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