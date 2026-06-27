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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडWelcome To The Jungle Records: 'वेलकम टू द जंगल' बनी तूफान, धुआंधार कमाई के साथ पहले दिन तोड़े ये 9 बड़े रिकॉर्ड्स

Welcome To The Jungle Records: 'वेलकम टू द जंगल' बनी तूफान, धुआंधार कमाई के साथ पहले दिन तोड़े ये 9 बड़े रिकॉर्ड्स

Welcome To The Jungle Box Office Day 1 Records: अक्षय कुमार की 'वेलकम टू द जंगल' ने रिलीज के पहले दिन धुआंधार कमाई की. इसी के साथ इस फिल्म ने 9 बड़े रिकॉर्ड्स भी अपने नाम कर लिए हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 27 Jun 2026 02:17 PM (IST)
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वेलकम टू द जंगल सिनेमाघरों रिलीज 26 जून को रिलीज हुई है. फिल्म की पहले ही इतना बज क्रिएट हो गया था कि इसने पेड प्रीव्यू में ही 3.75 करोड़ कमा डाले थे. इसके बाद सिनेमाघरों में दस्तक देने के बाद तो इसने दर्शकों का दिल जीत लिया. सोशल मीडिया पर फिल्म को जबरदस्त एंटरटेनिंग बताया जा रहा है और स्टार कास्ट की एक्टिंग की भी खूब तारीफ हो रही है. ऐसे में अहम खान निर्देशित इस फिल्म ने धुआंधार ओपनिंग की साथ ही कई रिकॉर्ड भी अपने नाम किए. चलिए यहां जानते हैं वेलकम टू द जंगल ने पहले दिन कितने रिकॉर्ड बनाए.

'वेलकम टू द जंगल' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
अक्षय कुमार, दिशा पाटनी, जैकलीन फर्नांडिस और 'वेलकम टू द जंगल' की टीम ने ज़बरदस्त शुरुआत की है. बता दे कि इस फिल्म ने सैकनिल्क के मुताबिक पेड प्रीव्यू शो से 3.75 करोड़ कमाए थे. इसके बाद इसने पहले दिन इसने 15.25 करोड़ कमाए. इसी के साथ इसका पहले दिन का कलेक्शन 19 करोड़ रुपये हुआ है.

'वेलकम टू द जंगल' ने बनाए कितने रिकॉर्ड्स

  1. 'वेलकम टू द जंगल' ने सिर्फ़ पेड प्रीव्यू से ₹3.75 करोड़ की कमाई की, जिससे यह इस साल पेड प्रीव्यू से सबसे ज्यादा कमाई करने वाली छठी फिल्म बन गई.
  2. 'वेलकम टू द जंगल' साल की तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म बन गई है.
  3. वेलकम टू द जंगल ने कॉकटेल 2 से लेकर साल की 29 फिल्मों के ओपनिंग डे कलेक्शन को मात दी है.
  4. 'वेलकम टू द जंगल' ने अक्षय की साल की पहली रिलीज भूत बंगला के 18.31 करोड़ के ओपनिंग डे कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया है.
  5. 'वेलकम टू द जंगल' अक्षय की साल की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म बन गई है.
  6. 'वेलकम टू द जंगल' ने इंडियन बॉक्स ऑफ़िस पर अक्षय कुमार की टॉप 10 ओपनर्स में भी अपनी जगह बना ली है. यह बहुत कम अंतर से 'हाउसफुल 4' से पीछे रह गई.
  7. कोविड के बाद के दौर में अक्षय कुमार की दूसरी सबसे बड़ी कॉमेडी ओपनिंग फिल्म बनी है वैलकम टू द जंगल यह फ़िल्म सिर्फ़ 'हाउसफुल 5' (24.35 करोड़) से पीछे रही है.
  8. वेलकम टू द जंगलने 2007 में आई पहली फिल्म वेलकम के ओपनिंग डे कलेक्शन 3.35 करोड़ को भी मात दे दी है.
  9. इसने 2015 में आई वेलकम फ्रेंचाइजी की दूसरी फिल्म वेलकम बैक के ओपनिंग डे कलेक्शन 14.50 करोड़ को भी पीछे छोड़ दिया है.

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फिल्म के बारे में सब कुछ
यह 'वेलकम' फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म है और इसे अहमद खान ने निर्देशित किया है. फिल्म में 30 कलाकारों की टोली है. इनमें अक्षय कुमार, रवीना टंडन, सुनील शेट्टी, परेश रावल, राजपाल यादव, दिशा पाटनी, जैकलीन फर्नांडीज, अरशद वारसी, श्रेयस तलपड़े, तुषार कपूर से लेकर कई स्टार्स शामिल हैं. ये फिल्म 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. 

ये भी पढ़ें:-माथे पर बिंदी, मांग में सिंदूर...क्या माहिका शर्मा संग हार्दिक पांड्या ने कर ली गुपचुप शादी? वायरल तस्वीर ने बढ़ाई हलचल

Published at : 27 Jun 2026 01:36 PM (IST)
Tags :
Akshay Kumar BOX OFFICE COLLECTION Welcome To The Jungle
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