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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटबारिश में धुल गया भारत और ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप मैच, तो कैसे होगा सेमीफाइनल का फैसला? समझें पूरा गणित

बारिश में धुल गया भारत और ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप मैच, तो कैसे होगा सेमीफाइनल का फैसला? समझें पूरा गणित

India Semi Final Scenario Explained: महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में कल भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच लॉर्ड्स मैदान पर खेला जाएगा. यह मैच बारिश में धुल गया, तो जानिए सेमीफाइनल का फैसला कैसे होगा?

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 27 Jun 2026 10:04 PM (IST)
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भारत, महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सेमीफाइनल खेलेगा या नहीं, इसका फैसला 28 जून को हो जाएगा. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय टीम के सामने 6 बार का चैंपियन ऑस्ट्रेलिया होगा. सेमीफाइनल का टिकट कटाना है तो हर हाल में कंगारुओं को चित्त करना होगा.

भारतीय टीम के लिए सामने एक और बड़ी मुसीबत यह है कि ऑस्ट्रेलिया को हराना मात्र ही काफी नहीं है. सेमीफाइनल में जाना है, तो उसे दक्षिण अफ्रीका बनाम बांग्लादेश मुकाबले पर भी निर्भर रहना होगा. मगर भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच की बात करें तो उसमें बारिश आ जाती है, तो सेमीफाइनल का फैसला कैसे होगा? बारिश आने पर जान लीजिए टीम इंडिया के सेमीफाइनल में जाने का समीकरण कैसा होगा?

बारिश आई तो सेमीफाइनल पर कैसे होगा फैसला?

अगर बारिश के चलते भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच शुरू नहीं हो पाता है तो मुकाबले को रद्द घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि आईसीसी टूर्नामेंट्स में ग्रुप मैचों के लिए कोई रिजर्व डे नहीं होता है. ऐसे में मैच रद्द होने पर भारत और ऑस्ट्रेलिया को एक-एक अंक मिल जाएगा. ऑस्ट्रेलिया के 9 अंक हो जाएंगे, जिससे वह सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर जाएगा. दूसरी ओर टीम इंडिया के 7 अंक हो जाएंगे.

अच्छी बात यह है कि 7 अंक होने पर भी भारतीय टीम वर्ल्ड कप से बाहर नहीं होगी, लेकिन उसका सेमीफाइनल में जाना पूरी तरह दक्षिण अफ्रीका बनाम बांग्लादेश मैच पर निर्भर करेगा. अगर बांग्लादेश के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका हार जाता है, तो उसके सिर्फ 6 अंक रह जाएंगे, दूसरी ओर 7 अंकों के साथ भारत सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर जाएगा. वहीं दक्षिण अफ्रीका अगला मैच जीत जाता है, तो टीम इंडिया टूर्नामेंट से एलिमिनेट हो जाएगी.

कैसा रहेगा मौसम?

लंदन में 28 जून को आसमान में बादल छाए रह सकते हैं और तेज हवा चल सकती है. बारिश की बात की जाए तो दिन के समय हल्की बारिश का अनुमान है, लेकिन मैच के दौरान मौसम साफ रह सकता है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 27 Jun 2026 10:04 PM (IST)
Tags :
Indw Vs Ausw India Women Vs Australia Women Semi Final Scenario Women T20 World Cup 2026
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