भारत, महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सेमीफाइनल खेलेगा या नहीं, इसका फैसला 28 जून को हो जाएगा. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय टीम के सामने 6 बार का चैंपियन ऑस्ट्रेलिया होगा. सेमीफाइनल का टिकट कटाना है तो हर हाल में कंगारुओं को चित्त करना होगा.

भारतीय टीम के लिए सामने एक और बड़ी मुसीबत यह है कि ऑस्ट्रेलिया को हराना मात्र ही काफी नहीं है. सेमीफाइनल में जाना है, तो उसे दक्षिण अफ्रीका बनाम बांग्लादेश मुकाबले पर भी निर्भर रहना होगा. मगर भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच की बात करें तो उसमें बारिश आ जाती है, तो सेमीफाइनल का फैसला कैसे होगा? बारिश आने पर जान लीजिए टीम इंडिया के सेमीफाइनल में जाने का समीकरण कैसा होगा?

बारिश आई तो सेमीफाइनल पर कैसे होगा फैसला?

अगर बारिश के चलते भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच शुरू नहीं हो पाता है तो मुकाबले को रद्द घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि आईसीसी टूर्नामेंट्स में ग्रुप मैचों के लिए कोई रिजर्व डे नहीं होता है. ऐसे में मैच रद्द होने पर भारत और ऑस्ट्रेलिया को एक-एक अंक मिल जाएगा. ऑस्ट्रेलिया के 9 अंक हो जाएंगे, जिससे वह सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर जाएगा. दूसरी ओर टीम इंडिया के 7 अंक हो जाएंगे.

अच्छी बात यह है कि 7 अंक होने पर भी भारतीय टीम वर्ल्ड कप से बाहर नहीं होगी, लेकिन उसका सेमीफाइनल में जाना पूरी तरह दक्षिण अफ्रीका बनाम बांग्लादेश मैच पर निर्भर करेगा. अगर बांग्लादेश के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका हार जाता है, तो उसके सिर्फ 6 अंक रह जाएंगे, दूसरी ओर 7 अंकों के साथ भारत सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर जाएगा. वहीं दक्षिण अफ्रीका अगला मैच जीत जाता है, तो टीम इंडिया टूर्नामेंट से एलिमिनेट हो जाएगी.

कैसा रहेगा मौसम?

लंदन में 28 जून को आसमान में बादल छाए रह सकते हैं और तेज हवा चल सकती है. बारिश की बात की जाए तो दिन के समय हल्की बारिश का अनुमान है, लेकिन मैच के दौरान मौसम साफ रह सकता है.

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