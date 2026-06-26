खजूर की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी रहती है, जानें कैसे बोते हैं इसका पेड़?

खजूर की खेती के लिए रेतीली दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है. ऐसी मिट्टी में पानी आसानी से निकल जाता है और जड़ों का विकास बेहतर होता है. बहुत ज्यादा पानी रोकने वाली या दलदली जमीन में इसकी खेती करने से पौधों की बढ़वार प्रभावित हो सकती है.