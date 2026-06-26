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खजूर की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी रहती है, जानें कैसे बोते हैं इसका पेड़?
Date Palm Cultivation Tips: कम पानी और रेतीली जमीन में भी बंपर मुनाफा देने वाली खजूर की खेती के लिए जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी सबसे बेस्ट रहती है. जानें इसकी खेती का सही तरीका.
आजकल पारंपरिक फसलों के साथ किसान उन चीजों को भी आजमा रहे हैं. जिनमें लागत कम हो और कमाई लंबे समय तक मिलती रहे. खजूर की खेती इसी वजह से काफी किसान करने लगे हैं. सही तरीके के साथ लगाया गया इसका बाग कई सालों तक अच्छा मुनाफा दे सकता है.
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Published at : 26 Jun 2026 12:58 PM (IST)
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