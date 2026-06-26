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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरखजूर की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी रहती है, जानें कैसे बोते हैं इसका पेड़?

खजूर की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी रहती है, जानें कैसे बोते हैं इसका पेड़?

Date Palm Cultivation Tips: कम पानी और रेतीली जमीन में भी बंपर मुनाफा देने वाली खजूर की खेती के लिए जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी सबसे बेस्ट रहती है. जानें इसकी खेती का सही तरीका.

Written By : नीलेश ओझा  | Updated at : 26 Jun 2026 12:58 PM (IST)
Date Palm Cultivation Tips: कम पानी और रेतीली जमीन में भी बंपर मुनाफा देने वाली खजूर की खेती के लिए जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी सबसे बेस्ट रहती है. जानें इसकी खेती का सही तरीका.

आजकल पारंपरिक फसलों के साथ किसान उन चीजों को भी आजमा रहे हैं. जिनमें लागत कम हो और कमाई लंबे समय तक मिलती रहे. खजूर की खेती इसी वजह से काफी किसान करने लगे हैं. सही तरीके के साथ लगाया गया इसका बाग कई सालों तक अच्छा मुनाफा दे सकता है.

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खजूर की खेती के लिए रेतीली दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है. ऐसी मिट्टी में पानी आसानी से निकल जाता है और जड़ों का विकास बेहतर होता है. बहुत ज्यादा पानी रोकने वाली या दलदली जमीन में इसकी खेती करने से पौधों की बढ़वार प्रभावित हो सकती है.
खजूर की खेती के लिए रेतीली दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है. ऐसी मिट्टी में पानी आसानी से निकल जाता है और जड़ों का विकास बेहतर होता है. बहुत ज्यादा पानी रोकने वाली या दलदली जमीन में इसकी खेती करने से पौधों की बढ़वार प्रभावित हो सकती है.
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अगर मिट्टी का पीएच 8 तक भी हो तब भी खजूर का पौधा अच्छी तरह बढ़ सकता है. यही वजह है कि कम उपजाऊ और सूखे इलाकों में भी इसकी खेती सफल मानी जाती है. खेत में पानी जमा न हो इसका ध्यान रखना जरूरी होता है.
अगर मिट्टी का पीएच 8 तक भी हो तब भी खजूर का पौधा अच्छी तरह बढ़ सकता है. यही वजह है कि कम उपजाऊ और सूखे इलाकों में भी इसकी खेती सफल मानी जाती है. खेत में पानी जमा न हो इसका ध्यान रखना जरूरी होता है.
Published at : 26 Jun 2026 12:58 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Date Palm Farming Farming News Date PalM

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