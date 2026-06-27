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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरमामूली खर्च और बिना किसी झंझट के बंपर रिटर्न, किसानों को हर सीजन में मालामाल कर रही है सिंघाड़े की यह खेती

मामूली खर्च और बिना किसी झंझट के बंपर रिटर्न, किसानों को हर सीजन में मालामाल कर रही है सिंघाड़े की यह खेती

Chestnut Cultivation Tips: कम लागत वाली सिंघाड़े की खेती आजकल किसानों के लिए लॉटरी साबित हो रही है. महज 10 से 15 हजार के मामूली खर्च में यह फसल चार लाख रुपये तक का छप्परफाड़ मुनाफा दे जाती है.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 27 Jun 2026 05:19 PM (IST)
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Chestnut Cultivation Tips: अगर आपके पास तालाब या ऐसा खेत है जहां अक्सर पानी भरा रहता है. तो सिंघाड़े की खेती कमाई का शानदार जरिया बन सकती है. जिन जगहों पर सामान्य फसलें उगाना मुश्किल होता है. वहां सिंघाड़ा किसानों को बेहतर कमाई का मौका देता है. इसकी खेती में शुरुआती लागत ज्यादा नहीं आती और एक बार फसल अच्छी तरह तैयार हो जाए.

तो बाजार में इसकी मांग भी लगातार बनी रहती है. ताजा फल से लेकर आटा और कई प्रोडक्ट्स तक में सिंघाड़े का इस्तेमाल होता है. यही वजह है कि हर सीजन में इसकी अच्छी कीमत मिल जाती है. पिछले कुछ समय में कई किसान इसकी खेती से मोटा मुनाफा कमा चुके हैं. जान लीजिए इसकी खेती का पूरा तरीका.

सिंघाड़े की खेती कैसे करें?

सिंघाड़े की खेती के लिए साफ और ठहरा हुआ पानी सबसे जरूरी माना जाता है. इसे तालाब, पोखर या पानी भरे खेतों में आसानी से उगाया जा सकता है. अच्छी पैदावार के लिए जैविक पदार्थों से भरपूर मिट्टी और समय पर पौधों की देखभाल जरूरी होती है. खेती के दौरान खरपतवार नियंत्रण और पानी का स्तर बनाए रखने पर ध्यान दिया जाए तो उत्पादन बेहतर मिलता है. 

ऐसे करें दोहरी कमाई 

कई किसान सिंघाड़े की खेती को मछली पालन के साथ भी जोड़ रहे हैं. जिससे एक ही जगह से दोहरी कमाई का रास्ता खुल जाता है. सही तरीके से खेती करने पर लागत कम रहती है और उत्पादन अच्छा मिलने की संभावना बढ़ जाती है.

यह भी पढ़ें: रोटावेटर, कल्टीवेटर और हैरो... खेतों की जुताई करने जा रहे हैं तो जान लीजिए तीनों का काम; कौन सा रहेगा सबसे बेहतर?

कितनी आती है लागत?

सिंघाड़े की खेती में लागत और कमाई पूरी तरह खेती के क्षेत्र, बीज, मजदूरी और पानी की उपलब्धता पर निर्भर करती है. सामान्य तौर पर एक हेक्टेयर में इसकी खेती पर करीब 60 हजार से 75 हजार रुपये तक का खर्च आता है. अच्छी देखभाल के साथ किसान औसतन 35 से 40 क्विंटल तक उत्पादन हासिल कर सकते हैं. 

कितने में बिकता है सिंघाड़ा?

बाजार में सिंघाड़ा कई जगह 6 हजार से 7 हजार रुपये प्रति क्विंटल तक बिक जाता है. ऐसे में कुल आमदनी करीब 2.5 लाख से 2.7 लाख रुपये तक पहुंच सकती है. जबकि सभी खर्च निकालने के बाद लगभग 1.8 लाख से 2 लाख रुपये तक का मुनाफा मिलने की संभावना रहती है. हालांक यह कमाई स्थानीय बाजार भाव और कितना उत्पादन हुआ इन बातों पर निर्भर करती है.

यह भी पढ़ें: अरबी की खेती से 10 हजार लगाकर कमाएं सवा लाख, जान लें ये वाला तरीका

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 27 Jun 2026 05:19 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farmers News Farming Tips Farming News
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