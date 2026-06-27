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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरFasal Bima Yojana Rules: एक किसान कितनी बार ले सकता है फसल बीमा योजना का मुआवजा, जानें क्या हैं नियम?

Fasal Bima Yojana Rules: एक किसान कितनी बार ले सकता है फसल बीमा योजना का मुआवजा, जानें क्या हैं नियम?

Fasal Bima Yojana Rules : इस योजना के तहत प्राकृतिक आपदा से फसल खराब होने पर किसानों को आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे किसान नुकसान से उबर सकें और अगली फसल की तैयारी बिना ज्यादा परेशानी के कर सकें.

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 27 Jun 2026 06:10 AM (IST)
Fasal Bima Yojana Rules : इस योजना के तहत प्राकृतिक आपदा से फसल खराब होने पर किसानों को आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे किसान नुकसान से उबर सकें और अगली फसल की तैयारी बिना ज्यादा परेशानी के कर सकें.

खरीफ सीजन में किसान सूखा, बाढ़, ओला बारिश, जलभराव, कीट और रोग जैसी कई प्राकृतिक समस्याओं का सामना करते हैं. ऐसी स्थिति में किसानों की महीनों की मेहनत कुछ ही समय में बर्बाद हो सकती है. किसानों को इसी आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई जा रही है. इस योजना के तहत प्राकृतिक आपदा से फसल खराब होने पर किसानों को आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे किसान नुकसान से उबर सकें और अगली फसल की तैयारी बिना ज्यादा परेशानी के कर सकें. हालांकि, योजना का फायदा तभी मिल सकता है जब किसान समय पर बीमा कराएं और उनके सभी डॉक्यूमेंट्स सही हों. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक किसान फसल बीमा योजना का मुआवजा कितनी बार ले सकता है और इसके लिए किन नियमों का पालन करना जरूरी है.

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फसल बीमा योजना में किसी किसान के लिए मुआवजा लेने की कोई तय सीमा नहीं है. अगर किसान ने संबंधित सीजन की फसल का बीमा कराया है और बीमित जोखिमों के कारण फसल को नुकसान होता है, तो वह नियमों के अनुसार मुआवजे का दावा कर सकता है. जिस सीजन की फसल बीमित होगी और नुकसान योजना के दायरे में होगा, उस स्थिति में किसान क्लेम का पात्र हो सकता है.
फसल बीमा योजना में किसी किसान के लिए मुआवजा लेने की कोई तय सीमा नहीं है. अगर किसान ने संबंधित सीजन की फसल का बीमा कराया है और बीमित जोखिमों के कारण फसल को नुकसान होता है, तो वह नियमों के अनुसार मुआवजे का दावा कर सकता है. जिस सीजन की फसल बीमित होगी और नुकसान योजना के दायरे में होगा, उस स्थिति में किसान क्लेम का पात्र हो सकता है.
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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कवर किया जाता है. इनमें सूखा, लंबे समय तक बारिश नहीं होना, जलभराव, बाढ़, ओला बारिश, चक्रवात, प्राकृतिक आग, बिजली, कीट और रोग का प्रकोप शामिल हैं .कुछ विशेष परिस्थितियों में अगर मौसम के कारण बुवाई नहीं हो पाती या आंशिक बुवाई होती है, तब भी वित्तीय सहायता का प्रावधान है. वहीं कटाई के बाद खेत में सुखाने के दौरान चक्रवाती बारिश या बेमौसम बारिश से हुए नुकसान को भी तय नियमों के तहत कवर किया जाता है.
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कवर किया जाता है. इनमें सूखा, लंबे समय तक बारिश नहीं होना, जलभराव, बाढ़, ओला बारिश, चक्रवात, प्राकृतिक आग, बिजली, कीट और रोग का प्रकोप शामिल हैं .कुछ विशेष परिस्थितियों में अगर मौसम के कारण बुवाई नहीं हो पाती या आंशिक बुवाई होती है, तब भी वित्तीय सहायता का प्रावधान है. वहीं कटाई के बाद खेत में सुखाने के दौरान चक्रवाती बारिश या बेमौसम बारिश से हुए नुकसान को भी तय नियमों के तहत कवर किया जाता है.
Published at : 27 Jun 2026 06:10 AM (IST)
Tags :
Farmers Crop Insurance Scheme Fasal Bima Yojana Farmer Compensation PM Fasal Bima Yojana Farmer Compensation Rules PMFBY Rules

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