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Fasal Bima Yojana Rules: एक किसान कितनी बार ले सकता है फसल बीमा योजना का मुआवजा, जानें क्या हैं नियम?
Fasal Bima Yojana Rules : इस योजना के तहत प्राकृतिक आपदा से फसल खराब होने पर किसानों को आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे किसान नुकसान से उबर सकें और अगली फसल की तैयारी बिना ज्यादा परेशानी के कर सकें.
खरीफ सीजन में किसान सूखा, बाढ़, ओला बारिश, जलभराव, कीट और रोग जैसी कई प्राकृतिक समस्याओं का सामना करते हैं. ऐसी स्थिति में किसानों की महीनों की मेहनत कुछ ही समय में बर्बाद हो सकती है. किसानों को इसी आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई जा रही है. इस योजना के तहत प्राकृतिक आपदा से फसल खराब होने पर किसानों को आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे किसान नुकसान से उबर सकें और अगली फसल की तैयारी बिना ज्यादा परेशानी के कर सकें. हालांकि, योजना का फायदा तभी मिल सकता है जब किसान समय पर बीमा कराएं और उनके सभी डॉक्यूमेंट्स सही हों. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक किसान फसल बीमा योजना का मुआवजा कितनी बार ले सकता है और इसके लिए किन नियमों का पालन करना जरूरी है.
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Published at : 27 Jun 2026 06:10 AM (IST)
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