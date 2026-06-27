प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कवर किया जाता है. इनमें सूखा, लंबे समय तक बारिश नहीं होना, जलभराव, बाढ़, ओला बारिश, चक्रवात, प्राकृतिक आग, बिजली, कीट और रोग का प्रकोप शामिल हैं .कुछ विशेष परिस्थितियों में अगर मौसम के कारण बुवाई नहीं हो पाती या आंशिक बुवाई होती है, तब भी वित्तीय सहायता का प्रावधान है. वहीं कटाई के बाद खेत में सुखाने के दौरान चक्रवाती बारिश या बेमौसम बारिश से हुए नुकसान को भी तय नियमों के तहत कवर किया जाता है.