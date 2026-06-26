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समय पर पैसा चुकाया तो नहीं देना होगा एक पैसे का ब्याज, इन राज्यों में किसानों की है चांदी
राजस्थान और मध्य प्रदेश में किसानों को समय पर फसल लोन चुकाने पर ब्याज नहीं देना पड़ता. जानिए शून्य प्रतिशत ब्याज योजना, ब्याज सब्सिडी और इसके प्रमुख फायदे.
खेती करने वाले किसानों को हर साल बीज, खाद और दवाई खरीदने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है. इसी जरूरत को पूरा करने के लिए सरकार किसानों को फसल लोन देती है. लेकिन कई बार किसानों को इस लोन पर ब्याज भरना पड़ता है, जिससे उनकी जेब पर असर बोझ बढ़ जाता है. अब कुछ राज्य सरकारों ने किसानों के लिए एक खास सुविधा शुरू की है. इसके तहत अगर किसान समय पर अपना लोन चुका देता है, तो उसे एक पैसे का भी ब्याज नहीं देना पड़ता. आज हम आपको बताएंगे कि किन राज्यों में यह सुविधा मिल रही है और किसानों को इसका कैसे फायदा मिलेगा.
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Published at : 26 Jun 2026 09:52 AM (IST)
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