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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरसमय पर पैसा चुकाया तो नहीं देना होगा एक पैसे का ब्याज, इन राज्यों में किसानों की है चांदी

समय पर पैसा चुकाया तो नहीं देना होगा एक पैसे का ब्याज, इन राज्यों में किसानों की है चांदी

राजस्थान और मध्य प्रदेश में किसानों को समय पर फसल लोन चुकाने पर ब्याज नहीं देना पड़ता. जानिए शून्य प्रतिशत ब्याज योजना, ब्याज सब्सिडी और इसके प्रमुख फायदे.

Written By : एबीपी लाइव  | Updated at : 26 Jun 2026 09:52 AM (IST)
राजस्थान और मध्य प्रदेश में किसानों को समय पर फसल लोन चुकाने पर ब्याज नहीं देना पड़ता. जानिए शून्य प्रतिशत ब्याज योजना, ब्याज सब्सिडी और इसके प्रमुख फायदे.

खेती करने वाले किसानों को हर साल बीज, खाद और दवाई खरीदने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है. इसी जरूरत को पूरा करने के लिए सरकार किसानों को फसल लोन देती है. लेकिन कई बार किसानों को इस लोन पर ब्याज भरना पड़ता है, जिससे उनकी जेब पर असर बोझ बढ़ जाता है. अब कुछ राज्य सरकारों ने किसानों के लिए एक खास सुविधा शुरू की है. इसके तहत अगर किसान समय पर अपना लोन चुका देता है, तो उसे एक पैसे का भी ब्याज नहीं देना पड़ता. आज हम आपको बताएंगे कि किन राज्यों में यह सुविधा मिल रही है और किसानों को इसका कैसे फायदा मिलेगा.

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सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की. राजस्थान सरकार किसानों को सहकारी बैंकों के जरिए फसल लोन देती है. इस लोन पर केंद्र सरकार की तरफ से 3 प्रतिशत और राज्य सरकार की तरफ से 4 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी दी जाती है. इस तरह अगर किसान तय समय के भीतर अपना लोन चुका देता है, तो उसे लगभग कोई ब्याज नहीं देना पड़ता है. इससे लाखों किसानों को फायदा मिलेगा और वे डिफॉल्टर बनने से बच जाएंगे.
सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की. राजस्थान सरकार किसानों को सहकारी बैंकों के जरिए फसल लोन देती है. इस लोन पर केंद्र सरकार की तरफ से 3 प्रतिशत और राज्य सरकार की तरफ से 4 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी दी जाती है. इस तरह अगर किसान तय समय के भीतर अपना लोन चुका देता है, तो उसे लगभग कोई ब्याज नहीं देना पड़ता है. इससे लाखों किसानों को फायदा मिलेगा और वे डिफॉल्टर बनने से बच जाएंगे.
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अगर किसान तय तारीख तक लोन नहीं चुकाते हैं, तो उन्हें कई नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं. उन्हें ब्याज सब्सिडी का फायदा नहीं मिलेगा और साथ में 2 प्रतिशत अतिरिक्त पेनल्टी भी देनी होगी. इसके अलावा अगली फसल के लिए नया लोन लेने में भी परेशानी आ सकती है. राजस्थान सहकारिता विभाग के मुताबिक, अगर समय सीमा नहीं बढ़ाई जाती तो करीब 2,184 करोड़ रुपये का लोन बकाया रह जाता. इसलिए सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए यह फैसला लिया, ताकि वे बिना किसी अतिरिक्त बोझ के अपना लोन चुका सकें.
अगर किसान तय तारीख तक लोन नहीं चुकाते हैं, तो उन्हें कई नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं. उन्हें ब्याज सब्सिडी का फायदा नहीं मिलेगा और साथ में 2 प्रतिशत अतिरिक्त पेनल्टी भी देनी होगी. इसके अलावा अगली फसल के लिए नया लोन लेने में भी परेशानी आ सकती है. राजस्थान सहकारिता विभाग के मुताबिक, अगर समय सीमा नहीं बढ़ाई जाती तो करीब 2,184 करोड़ रुपये का लोन बकाया रह जाता. इसलिए सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए यह फैसला लिया, ताकि वे बिना किसी अतिरिक्त बोझ के अपना लोन चुका सकें.
Published at : 26 Jun 2026 09:52 AM (IST)
Tags :
Interest Free Loan Madhya Pradesh Farmer Scheme Rajasthan Farmer Scheme Farmer Crop Loan Zero Interest Loan Scheme

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