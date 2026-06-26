समय पर पैसा चुकाया तो नहीं देना होगा एक पैसे का ब्याज, इन राज्यों में किसानों की है चांदी

अगर किसान तय तारीख तक लोन नहीं चुकाते हैं, तो उन्हें कई नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं. उन्हें ब्याज सब्सिडी का फायदा नहीं मिलेगा और साथ में 2 प्रतिशत अतिरिक्त पेनल्टी भी देनी होगी. इसके अलावा अगली फसल के लिए नया लोन लेने में भी परेशानी आ सकती है. राजस्थान सहकारिता विभाग के मुताबिक, अगर समय सीमा नहीं बढ़ाई जाती तो करीब 2,184 करोड़ रुपये का लोन बकाया रह जाता. इसलिए सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए यह फैसला लिया, ताकि वे बिना किसी अतिरिक्त बोझ के अपना लोन चुका सकें.