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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरसूखते खेत और घटता पानी, इन स्मार्ट तरीकों से करें अपने खेत को हरा- नहीं बिगड़ेगी फसल

सूखते खेत और घटता पानी, इन स्मार्ट तरीकों से करें अपने खेत को हरा- नहीं बिगड़ेगी फसल

Summer Crops Protection: लगातार गिरते वाटर लेवल के बीच फसलों को सूखने से बचाने के लिए किसानों को अब स्मार्ट तकनीक अपनानी होगी. ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई जैसे तरीकों से क सकते हैं बचत.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 27 May 2026 02:16 PM (IST)
Summer Crops Protection: लगातार गिरते वाटर लेवल के बीच फसलों को सूखने से बचाने के लिए किसानों को अब स्मार्ट तकनीक अपनानी होगी. ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई जैसे तरीकों से क सकते हैं बचत.

बदलते मौसम और लगातार गिरते वाटर लेवल के कारण आज किसानों के सामने सिंचाई का बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है. ऐसे में पारंपरिक तरीके से खेती करना घाटे का सौदा साबित हो रहा है. लेकिन अगर हम आधुनिक और स्मार्ट तकनीकों को अपनाएं तो कम पानी में भी फसल को शानदार तरीके से हरा-भरा रखा जा सकता है.

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भीषण गर्मी संकट से निपटने का सबसे पहला और असरदार तरीका है ड्रिप इरीगेशन यानी टपक सिंचाई पद्धति को अपनाना. इस स्मार्ट सिस्टम में पानी सीधा पौधों की जड़ों तक बूंद-बूंद करके पहुंचता है. जिससे पानी की बर्बादी बिल्कुल नहीं होती. यह तकनीक फसलों को नमी देने के साथ-साथ पानी की लगभग 50% तक बचत करती है.
भीषण गर्मी संकट से निपटने का सबसे पहला और असरदार तरीका है ड्रिप इरीगेशन यानी टपक सिंचाई पद्धति को अपनाना. इस स्मार्ट सिस्टम में पानी सीधा पौधों की जड़ों तक बूंद-बूंद करके पहुंचता है. जिससे पानी की बर्बादी बिल्कुल नहीं होती. यह तकनीक फसलों को नमी देने के साथ-साथ पानी की लगभग 50% तक बचत करती है.
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दूसरा बेहतरीन तरीका है स्प्रिंकलर यानी फव्वारा सिंचाई का इस्तेमाल करना जो आजकल काफी पॉपुलर हो रहा है. यह सिस्टम खेत में बिल्कुल असली बारिश की तरह पानी की बौछार करता है, जिससे पूरी जमीन को एक समान नमी मिलती है. यह तरीका कम पानी में ज्यादा बड़े एरिए को बहुत आसानी से कवर कर लेता है.
दूसरा बेहतरीन तरीका है स्प्रिंकलर यानी फव्वारा सिंचाई का इस्तेमाल करना जो आजकल काफी पॉपुलर हो रहा है. यह सिस्टम खेत में बिल्कुल असली बारिश की तरह पानी की बौछार करता है, जिससे पूरी जमीन को एक समान नमी मिलती है. यह तरीका कम पानी में ज्यादा बड़े एरिए को बहुत आसानी से कवर कर लेता है.
Published at : 27 May 2026 02:16 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Summer Season Farming Tips Farming News

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