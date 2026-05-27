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सूखते खेत और घटता पानी, इन स्मार्ट तरीकों से करें अपने खेत को हरा- नहीं बिगड़ेगी फसल
Summer Crops Protection: लगातार गिरते वाटर लेवल के बीच फसलों को सूखने से बचाने के लिए किसानों को अब स्मार्ट तकनीक अपनानी होगी. ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई जैसे तरीकों से क सकते हैं बचत.
बदलते मौसम और लगातार गिरते वाटर लेवल के कारण आज किसानों के सामने सिंचाई का बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है. ऐसे में पारंपरिक तरीके से खेती करना घाटे का सौदा साबित हो रहा है. लेकिन अगर हम आधुनिक और स्मार्ट तकनीकों को अपनाएं तो कम पानी में भी फसल को शानदार तरीके से हरा-भरा रखा जा सकता है.
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Published at : 27 May 2026 02:16 PM (IST)
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