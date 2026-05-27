सूखते खेत और घटता पानी, इन स्मार्ट तरीकों से करें अपने खेत को हरा- नहीं बिगड़ेगी फसल

भीषण गर्मी संकट से निपटने का सबसे पहला और असरदार तरीका है ड्रिप इरीगेशन यानी टपक सिंचाई पद्धति को अपनाना. इस स्मार्ट सिस्टम में पानी सीधा पौधों की जड़ों तक बूंद-बूंद करके पहुंचता है. जिससे पानी की बर्बादी बिल्कुल नहीं होती. यह तकनीक फसलों को नमी देने के साथ-साथ पानी की लगभग 50% तक बचत करती है.