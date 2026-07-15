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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वट्रंप धमाकों के साथ दे रहे समझौते की धमकी, डेडलाइन पर ईरान बोला- 'होर्मुज से जुड़े किसी भी...'

ट्रंप धमाकों के साथ दे रहे समझौते की धमकी, डेडलाइन पर ईरान बोला- 'होर्मुज से जुड़े किसी भी...'

अमेरिकी एयर स्ट्राइक को लेकर ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने कहा कि अमेरिका ने सीधे तौर पर इस्लामाबाद MoU का उल्लंघन किया है. अब समझौता खत्म हो चुका है.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 15 Jul 2026 09:57 AM (IST)
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ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने कहा है कि अमेरिका ने सीधे तौर पर इस्लामाबाद MoU का उल्लंघन किया है. उन्होंने तेहरान में कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान की संप्रभुता है और यह जलमार्ग ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा का अभिन्न हिस्सा है. गरीबाबादी ने आगे कहा कि होर्मुज से जुड़े किसी भी मुद्दे पर ईरान अपने राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा के अनुसार ही फैसले लेगा.

अमेरिका लगातार ईरान पर एयर स्ट्राइक कर रहा है. डोनाल्ड ट्रंप साफ कर चुके हैं कि जब तक वो न कहें तब तक अमेरिकी सेना ईरान पर हमले जारी रखे. एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि हम तेहरान के समुद्री तट पर मौजूद उनके हर ठिकाने पर हमले कर रहे हैं. उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि होर्मुज जलडमरूमध्य को खुला रखना अमेरिका की प्राथमिकता है. ट्रंप ये भी कह चुके हैं कि पहले मैं वहां से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की सोच रहा था, लेकिन फिलहाल ये फैसला टाल दिया गया है.

ईरानी डिप्टी विदेश मंत्री गरीबाबादी ने कहा है कि अमेरिका के साथ हुआ समझौता अब प्रभावी नहीं रहा और ईरान अब उसका पालन करने के लिए बाध्य नहीं है. गरीबाबादी ने कहा, "अमेरिका ने न केवल इस समझौते का उल्लंघन किया, बल्कि उसे पूरी तरह खत्म कर दिया है." उन्होंने आगे कहा कि समझौते की एक शर्त का भी पालन न होना पूरे MoU को खत्म करने के लिए पर्याप्त था, जबकि अब अमेरिका ने उसकी सभी शर्तों का उल्लंघन कर दिया है.

क्या बोले मसूद पेजेशकियन
ईरान में जारी अमेरिकी हमलों के बीच राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने दक्षिणी ईरान के लोगों की हिम्मत और धैर्य की सराहना की है. उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र लंबे समय से प्रतिरोध और राष्ट्रीय स्वतंत्रता का प्रतीक रहा है. पेजेशकियन ने हालिया अमेरिकी सैन्य हमलों से प्रभावित लोगों के प्रति एकजुटता जताई और कहा कि सरकार इस कठिन समय में उनके साथ खड़ी है.

ईरानी नेता ट्रंप पर इस्लामाबाद MoU के उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर ट्रंप का कहना है कि जब भी ईरानी कोई समझौता करते हैं, तो उसे तोड़ देते हैं. इसी के मद्देनजर ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान से समझौता करने को कहा है.

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
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Published at : 15 Jul 2026 09:57 AM (IST)
Tags :
US  US IRAN Kazem Gharibabadi Islamabad MoU
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