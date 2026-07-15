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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरबरसात में लगाने जा रहे हैं पौधे? तो बस नोट कर लें ये 5 सबसे जरूरी बातें

बरसात में लगाने जा रहे हैं पौधे? तो बस नोट कर लें ये 5 सबसे जरूरी बातें

Monsoon Planting Tips: मॉनसून का मौसम नया पौधा लगाने के लिए बेस्ट है लेकिन सही तरीका न अपनाने पर वह सड़ सकते हैं. पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए इन 5 बातों का ध्यान रखें

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 15 Jul 2026 10:22 AM (IST)
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Monsoon Planting Tips: बरसात का मौसम शुरू होते ही चारों तरफ हरियाली छा जाती है और बागवानी करने वालों के चेहरे खिल जाते हैं. जुलाई और अगस्त का महीना फलदार या कोई भी नया पौधा लगाने के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है. क्योंकि इस समय मिट्टी में कुदरती नमी होती है जिससे जड़ें तेजी से फैलती हैं. 

लेकिन सिर्फ पौधा लगा देना ही काफी नहीं होता. अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तो आपका महंगा और अच्छा पौधा भी कुछ ही दिनों में सड़कर खराब हो सकता है. इसलिए इस मॉनसून अगर आप भी प्लांटेशन का मन बना रहे हैं. तो इन 5 जरूरी बातों का ख्याल जरूर रखें जिससे आपका बगीचा एकदम हरा-भरा रहे.

अच्छी नर्सरी से ही खरीदें पौधे

आपका पौधा कैसा है इस बात का उसकी ग्रोथ पर बड़ा असर पड़ता है. हमेशा सरकारी उद्यान विभाग, वन विभाग या किसी रजिस्टर्ड और भरोसेमंद नर्सरी से ही पौधे खरीदें. पौधा लेते वक्त ध्यान दें कि उसका तना मजबूत हो जड़ें अच्छी तरह विकसित हों और पत्तियों पर किसी कीड़े या बीमारी का असर न दिख रहा हो.

यह भी पढ़ें: एक ही खर्च में डबल कमाई! मछली पालन के साथ बिना मिट्टी के सब्जियां उगाने का ये है जादुई फॉर्मूला

गड्ढे की सही तैयारी 

पौधा लगाने से पहले सही तरीके से गड्ढा खोदना बहुत जरूरी है. गड्ढे से जो मिट्टी निकले उसके एक-तिहाई हिस्से में बराबर मात्रा में बालू और अच्छे से सड़ी हुई गोबर की खाद मिक्स कर लें. इस मिक्चर में थोड़ा सा एंटीफंगल पाउडर जरूर मिला लें जिससे शुरुआती दिनों में जड़ों में कोई बीमारी न लगे.

रोपाई का सही तरीका

जब अच्छी बारिश हो जाए तब पौधों को गड्ढे में ट्रांसफर करें. नर्सरी वाली पॉलिथीन को बहुत ही आराम से हटाएं जिससे मिट्टी का पिंडा टूटने न पाए. पौधे को गड्ढे के ठीक बीच में रखें और उसकी जड़ों को ऊपरी सतह से 2-3 इंच नीचे दबाएं. मिट्टी भरने के बाद हाथों से हल्का दबाएं बहुत ज्यादा टाइट न करें.

गमलों को जलभराव से बचाएं

बरसात का पानी पौधों के लिए अमृत जैसा है. लेकिन हद से ज्यादा पानी उनके लिए जहर बन जाता है. अगर आपके खेत या गमले में पानी जमा हो रहा है. तो जल निकासी यानी वाटर ड्रेनेज का तुरंत इंतजाम करें. लंबे समय तक जड़ों के पास पानी ठहरने से वह गल जाती हैं और पौधा मर जाता है.

निराई-गुड़ाई और मल्चिंग करना न भूलें

पौधा लगाने के बाद उसके आसपास उगने वाले खरपतवार को समय-समय पर निकालते रहें. नहीं तो वे पौधे का सारा न्यूट्रिशन सोख लेंगे. इसके साथ ही पौधे के तने के चारों तरफ सूखी घास या पत्तियों की एक परत बिछा दें जिसे मल्चिंग कहते हैं. यह तकनीक मिट्टी की नमी बनाए रखती है और जड़ों को सेफ रखती है.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 15 Jul 2026 10:20 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Gardening Tips Planting Tips Monsoon Gardening
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