MP में बड़ी सियासी हलचल, CM ने मंत्री से छीना अहम विभाग, मोहन यादव को रिपोर्ट करेगा डिपार्टमेंट

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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशएमपी में बड़ी सियासी हलचल, सीएम ने मंत्री से छीना अहम विभाग, अब मोहन यादव को रिपोर्ट करेगा डिपार्टमेंट

एमपी में बड़ी सियासी हलचल, सीएम ने मंत्री से छीना अहम विभाग, अब मोहन यादव को रिपोर्ट करेगा डिपार्टमेंट

MP Politics: मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंत्री लखन पटेल का पशुपालन विभाग उनसे ले लिया है और उन्हें आनंद विभाग सौंपा है. अब पशुपालन विभाग की जिम्मेदारी सीएम मोहन यादव के पास है.

Written By : अंबुज पांडेय |  Updated at : 15 Jul 2026 11:25 AM (IST)
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मध्य प्रदेश में अचानक बड़ी सियासी हलचल देखने को मिली है. एमपी की मोहन यादव सरकार में मंत्री लखन पटेल से एकबैक उनका विभाग छीन लिया गया है. लखन पटेल पशुपालन विभाग के मंत्री थे, लेकिन अब यह विभाग खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव देखेंगे. दूसरी ओर, लखन पटेल को आनंद विभाग सौंपा गया है. 

लखन पटेल 54 पथरिया विधानसभा से विधायक हैं. साल 2023 में सरकार के गठन के साथ लखन पटेल को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पशुपालन एवं डेयरी विभाग की जिम्मेदारी सौंपी थी. 

(खबर अपडेट हो रही है)

यह भी पढ़ें: रायसेन में कारोबारी की नरबलि! 7 दिन से था लापता, गड़े धन के लालच में कर दी गई हत्या, नदी किनारे दफन मिला शव

About the author अंबुज पांडेय

अंबुज पांडेय, 2012 से सक्रिय  पत्रकारिता में हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरस्पॉडेंट, भोपाल मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं. न्यूज़ पॉइंट, NNIS न्यूज़ एजेंसी, APN न्यूज़, ANI, और PTI में बतौर राजनैतिक संवाददाता काम किया . पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के साथ-साथ, जन सरोकारों से जुड़ी खबरें, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें और विषम परिस्थिति में प्राकृतिक आपदाएं कवर करने का अनुभव है.
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Published at : 15 Jul 2026 11:13 AM (IST)
Tags :
Mohan Yadav BJP MP News
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