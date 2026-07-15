MP में बड़ी सियासी हलचल, CM ने मंत्री से छीना अहम विभाग, मोहन यादव को रिपोर्ट करेगा डिपार्टमेंट

एमपी में बड़ी सियासी हलचल, सीएम ने मंत्री से छीना अहम विभाग, अब मोहन यादव को रिपोर्ट करेगा डिपार्टमेंट
MP Politics: मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंत्री लखन पटेल का पशुपालन विभाग उनसे ले लिया है और उन्हें आनंद विभाग सौंपा है. अब पशुपालन विभाग की जिम्मेदारी सीएम मोहन यादव के पास है.
मध्य प्रदेश में अचानक बड़ी सियासी हलचल देखने को मिली है. एमपी की मोहन यादव सरकार में मंत्री लखन पटेल से एकबैक उनका विभाग छीन लिया गया है. लखन पटेल पशुपालन विभाग के मंत्री थे, लेकिन अब यह विभाग खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव देखेंगे. दूसरी ओर, लखन पटेल को आनंद विभाग सौंपा गया है.
लखन पटेल 54 पथरिया विधानसभा से विधायक हैं. साल 2023 में सरकार के गठन के साथ लखन पटेल को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पशुपालन एवं डेयरी विभाग की जिम्मेदारी सौंपी थी.
(खबर अपडेट हो रही है)
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