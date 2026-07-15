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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगखूनी हाथी, पहली मौत के बाद गांव छोड़ भागा परिवार, 14 साल बाद खोजकर हाथी ने फिर लीं दो जानें- यूजर्स हैरान

खूनी हाथी, पहली मौत के बाद गांव छोड़ भागा परिवार, 14 साल बाद खोजकर हाथी ने फिर लीं दो जानें- यूजर्स हैरान

14 साल पहले जिस परिवार ने इस हाथी के डर से अपना पूरा गांव छोड़ दिया था, नदियों को पार करके दूसरी जगह बस गए थे, उसी खूंखार धुर्बे हाथी ने उन्हें नए घर में भी ढूंढ निकाला.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 15 Jul 2026 10:18 AM (IST)
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नेपाल से एक ऐसी रूह कंपा देने वाली और हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जिसे सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए हैं. कहते हैं कि मौत से कोई नहीं भाग सकता और इस बात को नेपाल के एक खूंखार जंगली हाथी ने सच साबित कर दिखाया है. इस पागल हाथी का नाम 'धुर्बे' है. धुर्बे ने एक ही परिवार के साथ ऐसी खूनी दुश्मनी निभाई है कि सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए. 14 साल पहले जिस परिवार ने इस हाथी के डर से अपना पूरा गांव छोड़ दिया था, नदियों को पार करके दूसरी जगह बस गए थे, उसी खूंखार धुर्बे हाथी ने उन्हें नए घर में भी ढूंढ निकाला और परिवार के दो और लोगों को कुचलकर मार डाला. सोशल मीडिया पर इस अनोखी और डरावनी खूनी दुश्मनी की दास्तान तेजी से वायरल हो रही है और लोग इसे कुदरत का सबसे खौफनाक इंसाफ और मौत का खेल बता रहे हैं.

14 साल पहले माता-पिता को मारा, अब बहू और पोते को सुलाया मौत की नींद

यह दिल दहला देने वाली दास्तान नेपाल के चितवन नेशनल पार्क के पास रहने वाले शनिचरा बोटे के परिवार की है. शनिचरा के लिए यह खौफनाक सपना दिसंबर 2012 में शुरू हुआ था, जब 'धुर्बे' नाम के इस जंगली हाथी ने माड़ी शहर में उनके माता-पिता को कुचलकर मार डाला था. माता-पिता की मौत के सदमे और हाथी के खौफ से कांपते हुए शनिचरा ने फैसला किया कि वे यह गांव छोड़ देंगे.

वे खतरे से बचने के लिए राप्ती नदी पार करके करीब 14 किलोमीटर दूर जगतपुर नाम के इलाके में जाकर बस गए. सालों तक परिवार को लगा कि वे इस काल के मुंह से बच निकले हैं. लेकिन इस महीने मौत फिर उनके दरवाजे पर आ खड़ी हुई. धुर्बे हाथी नदी पार करके जगतपुर में शनिचरा के नए घर में घुस गया और उनकी 25 साल की बहू आशिका बोटे और महज 4 साल के मासूम पोते भरत बोटे को कुचलकर मार डाला. शनिचरा ने रोते हुए बताया कि उन्हें लगा था कि बड़ी नदियां पार करने के बाद वे सुरक्षित रहेंगे, लेकिन उस हाथी ने उन्हें ढूंढ निकाला. अब उनके पास भागने की कोई जगह नहीं बची है.

नेपाल का सबसे बड़ा 'सीरियल किलर' हाथी, विकिपीडिया पर भी दर्ज है खूनी रिकॉर्ड

धुर्बे कोई आम हाथी नहीं है, बल्कि नेपाल का सबसे बदनाम और खतरनाक 'सीरियल किलर' हाथी बन चुका है. इसकी दहशत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इंटरनेट पर 'धुर्बे' नाम से बाकायदा एक विकिपीडिया पेज भी बना हुआ है, जिसमें इसने जो जानें ली हैं उनका काला इतिहास दर्ज है. चितवन नेशनल पार्क के अधिकारियों के मुताबिक, साल 2010 से लेकर अब तक यह खूंखार हाथी कुल 25 इंसानों की जान ले चुका है. इस ताजा हमले से पहले तक धुर्बे के नाम 23 मौतें दर्ज थीं, लेकिन जगतपुर की इस घटना के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 25 हो गया है.

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यह कोई जानवर नहीं, पिछला जन्म का बदला है..बोले यूजर्स

सोशल मीडिया पर जैसे ही इस अनोखे और डरावने मामले की खबर फैली, यूजर्स के बीच तहलका मच गया. लोग इस घटना पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं और इसे किसी हॉलीवुड हॉरर फिल्म की कहानी की तरह देख रहे हैं. कमेंट सेक्शन में लोग अपनी-अपनी थ्योरी शेयर कर रहे हैं. एक यूजर ने हैरान होते हुए लिखा... "यह कोई आम बात नहीं है. हाथी की याददाश्त बहुत तेज होती है, लेकिन 14 साल बाद नदी पार करके उसी परिवार को ढूंढकर मारना हैरान करता है.  दूसरे यूजर ने कमेंट किया... "सोचिए उस ससुर पर क्या बीत रही होगी जिसने अपने माता-पिता के बाद अब अपनी बहू और पोते को भी उसी काल के हाथों खो दिया."

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 15 Jul 2026 10:16 AM (IST)
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