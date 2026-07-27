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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाExplained: आखिर पेपर कैसे लीक हो जाता है? पढ़ें इनसाइड स्टोरी

Explained: आखिर पेपर कैसे लीक हो जाता है? पढ़ें इनसाइड स्टोरी

Paper Leak Industry: यह कोई रैकेट नहीं, बल्कि एक इंडस्ट्री है. इसकी अपनी सप्लाई चेन है, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है, रिस्क मैनेजमेंट है और अपना मार्केटिंग प्लान है. तो आखिर क्या है ग्राउंड जीरो कहानी?

Written By : ज़ाहिद अहमद |  Updated at : 27 Jul 2026 11:40 AM (IST)
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20 अप्रैल 2026 की बात है... NEET-UG की परीक्षा को अभी भी 13 दिन बाकी थे. महाराष्ट्र के लातूर में बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. मनोज भगवानराव शिरूरे ने एक फोन किया. उन्होंने RCC कोचिंग सेंटर के संस्थापक शिवराज मोटेगांवकर को 10 लाख रुपए ट्रांसफर किए. इसके बदले उन्हें मिली देश के 23 लाख मेडिकल एस्पिरेंट्स की जिंदगी, यानी NEET-UG 2026 का असली क्वेश्चन पेपर. यह सिर्फ NEET की कहानी नहीं, बल्कि भारत की परीक्षा प्रणाली की 12 सालों की तबाही का किस्सा है, जिसमें 116 पेपर लीक हुए, साढ़े सात करोड़ छात्र प्रभावित हुए और पेपर माफिया 19 राज्यों तक फैला. आइए समझतें है कि पेपर लीक होता कैसे है और कितना बड़ा है नेटवर्क...

'ग्राउंड जीरो': जहां से शुरू होती है लीक की कहानी

हर बड़ी पेपर लीक की शुरुआत एक जगह से होती है- प्रिंटिंग प्रेस. NEET-UG 2026 के लिए यह 'ग्राउंड जीरो' था महाराष्ट्र का नासिक. यहां पर क्वेश्चन पेपर छप रहे थे और जिसके पास भी इस प्रेस तक पहुंच थी, उसके पास मानो हीरा था.

CBI की जांच में सामने आया कि इस लीक रैकेट का पहला कदम प्रेस से ही शुरू हुआ. जयपुर के दो मास्टरमाइंड्स ने नासिक की इसी प्रेस से कॉन्फिडेंशियल पेपर हासिल किया. यहीं से शुरू हुआ पेपर का सफर, एक शहर से दूसरे शहर और एक राज्य से दूसरे राज्य.

सोर्स: असली चाबी वाले लोग

पेपर लीक का सबसे अहम किरदार होता है 'द इनसाइडर'. वह शख्स जिसकी पेपर सेटिंग प्रोसेस तक पहुंच होती है. NEET 2026 में यह किरदार निभाया था- पी.वी. कुलकर्णी नाम के एक रिटायर्ड केमिस्ट्री प्रोफेसर ने. कुलकर्णी NTA की पेपर सेटिंग टीम का हिस्सा थे. कुलकर्णी के पास असली क्वेश्चन पूल तक पहुंच थी.

पुणे की बोटनी प्रोफेसर मनीषा मंधारे भी इस नेटवर्क का हिस्सा थीं. वे NEET के पेपर सेटिंग और मॉडरेशन प्रोसेस से जुड़ी थीं. CBI के मुताबिक, मंधारे ने कुलकर्णी और मनीषा वाघमारे के साथ मिलकर काम किया. यानी पेपर लीक का पहला चरण नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के अंदर ही तय हो जाता है. जिसके पास पेपर तक पहुंच है, वही इस गेम का सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है.

'स्पेशल क्लास': जब असली पेपर पढ़ाया जाने लगा

पेपर मिलने के बाद अगला कदम होता है 'प्रोडक्ट' में बदलना. यानी असली पेपर को इस तरह पढ़ाना कि छात्रों को लगे कि यह सिर्फ एक 'गेस पेपर'है. NEET 2026 में कुलकर्णी और मंधारे ने अप्रैल के आखिरी हफ्ते में पुणे स्थित अपने घरों में 'स्पेशल कोचिंग क्लासेस' देनी शुरू कर दीं. इन क्लासेस में उन्होंने चुनिंदा छात्रों को वही सवाल पढ़ाए, जो बाद में असली NEET परीक्षा में आने वाले थे.

मंधारे ने इन क्लासों में बोटनी और जूलॉजी के सवाल डिक्टेट किए. उन्होंने छात्रों को प्रिंटेड पेपर नहीं दिए, बल्कि सवालों को उनकी कॉपियों में लिखवाया और समझाया. यानी कोई डिजिटल फुटप्रिंट नहीं, कोई सबूत नहीं.

यह 'गेस पेपर' का खेल है. असली पेपर को 410 सवालों के बड़े क्वेश्चन बैंक में छिपा दिया जाता है. इसमें से 120 सवाल असली NEET पेपर से होते हैं, लेकिन बाकी सवाल इतने मिलते-जुलते होते हैं कि छात्र को लगता है कि यही असली पेपर है.

डिस्ट्रीब्यूशन: कोरियर से लेकर व्हाट्सएप 'प्राइवेट माफिया' तक

अब पेपर को हजारों छात्रों तक पहुंचाने का असली खेल शुरू होता है:

  • कोरियर का कमाल: नासिक के BAMS छात्र शुभम खैरनार ने यह पेपर 10 लाख रुपए में खरीदा. फिर उसने इसे गुरुग्राम के एक शख्स को 15 लाख रुपए में बेच दिया. यह ट्रांजैक्शन कोरियर के जरिए हुआ.
  • प्राइवेट माफिया: गुरुग्राम पहुंचने के बाद इस पेपर को एक सीक्रेट व्हाट्सएप ग्रुप में डाला गया, जिसका नाम था- 'प्राइवेट माफिया.' इस ग्रुप में करीब 400 मेंबर थे. ग्रुप के सख्त नियम थे कि कोई भी लीक मटेरियल को आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकता था, ताकि उसकी 'मार्केट वैल्यू' बनी रहे. इस ग्रुप की मेंबरशिप फीस 5,000 से 30,000 रुपए तक थी.
  • हाई-टेक स्कैनर और शैडो सर्वर: यह कोई आम लीक नहीं थी. जांच में पता चला कि आरोपियों ने हाई-डेफिनिशन पोर्टेबल स्कैनर्स का इस्तेमाल किया. उन्होंने पेपर की क्रिस्टल-क्लियर डिजिटल कॉपी बनाई और उसे एन्क्रिप्टेड टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल्स के जरिए सर्कुलेट किया.

इतना ही नहीं, उन्होंने नासिक के बाहरी इलाके में एक 'शैडो सर्वर' भी ऑपरेट किया, ताकि NTA की AI-बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम को चकमा दिया जा सके. उन्होंने एक लोकल IT स्टार्टअप के जरिए लीज्ड इंटरनेट लाइन का इस्तेमाल किया, ताकि बड़े डेटा ट्रांसफर पर किसी का ध्यान न जाए.

'सॉल्वर': जो पेपर को 'प्रोडक्ट' बनाते हैं

पेपर मिलने के बाद सबसे अहम काम होता है- उसे 'सॉल्व' करना यानी सवालों के जवाब निकालना. इसे करते हैं 'सॉल्वर गैंग'.

आमतौर पर MBBS के छात्र या रिसर्च स्कॉलर्स जैसे वो लोग होते हैं जिन्हें पेपर सॉल्व करने की कला आती है. इन्हें हर सत्र के लिए 2 से 5 लाख रुपए तक का भुगतान किया जाता है. वे मिनटों में पूरा पेपर सॉल्व कर देते हैं और 'की' (जवाब) तैयार कर देते हैं.

NEET 2026 में भी ऐसा ही हुआ. राजस्थान का सीकर जैसा देश का दूसरे सबसे बड़ा कोचिंग हब, इस नेटवर्क का एक अहम केंद्र बन गया.

लास्ट-माइल डिलीवरी: परीक्षा से एक रात पहले

सबसे हैरान करने वाला हिस्सा यह है कि ज्यादातर छात्रों तक यह पेपर परीक्षा से एक रात पहले पहुंचा. 2 मई 202 की रात को पेपर मिला और NEET की परीक्षा 3 मई को थी. सीकर के PG हॉस्टल्स में रहने वाले छात्रों को 'गेस पेपर' मिल गया. कोचिंग सेंटर्स में यह पेपर सर्कुलेट हो गया.

परीक्षा हॉल में पहुंचने पर स्टूडेंट्स ने देखा कि बायोलॉजी के करीब 90% सवाल और केमिस्ट्री के करीब 45% सवाल वही थे जो एक रात पहले उनके पास आए थे.

आखिर यह पूरा नेटवर्क कैसे चलता है?

यह कोई रैकेट नहीं, बल्कि एक इंडस्ट्री है. इसकी अपनी सप्लाई चेन है, अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है, अपना रिस्क मैनेजमेंट है और अपना मार्केटिंग प्लान है. दरअसल, देश में 24 लाख छात्र NEET देते हैं. मेडिकल कॉलेजों में सीटें सिर्फ 1 लाख के करीब हैं. इस कॉम्पिटिशन में सफलता का दबाव इतना ज्यादा है कि छात्र और उनके माता-पिता गलत रास्ते पर चलने को तैयार हो जाते हैं. हालांकि, यह नई बात भी नहीं है.

2024 में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर पेपर लीक होने के बाद रद्द कर दी गई थी. इसके लिए करीब 48 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया था. बड़े पैमाने पर प्रदर्शनों के बाद UP सरकार ने परीक्षा रद्द कर दी और नई परीक्षा का वादा किया.

इसी तरह 2017-18 में SSC CGL परीक्षाओं में भी गड़बड़ी के आरोप लगे. यह परीक्षा ऑनलाइन होती थी, लेकिन आरोप लगे कि कंप्यूटर सिस्टम में हेराफेरी या परीक्षा डेटा तक पहुंच बनाई गई

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. टेलीविजन और डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में उन्हें करीब 9 साल का तजुर्बा है. इससे पहले वे 3 बड़े मीडिया संस्थानों में भी अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. वे ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में सीनियर सब एडिटर रहे. ज़ाहिद आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर लीड भी कर चुके हैं. देश-विदेश, सियासत, कारोबार, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, चुनाव और समाजी मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ है. आसान लहजे में असरदार और भरोसेमंद एक्सप्लेनर पेश करना उनकी पहचान है.
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Published at : 27 Jul 2026 11:40 AM (IST)
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