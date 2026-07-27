‘My Person’ अर्शदीप ने समरीन कौर संग तस्वीरें शेयर कर क्या लिखा ये मैसेज

भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह एक बार फिर अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं. इस बार वजह उनकी क्रिकेट नहीं, बल्कि अभिनेत्री समरीन कौर के साथ सोशल मीडिया पर साझा की गई तस्वीरें हैं. इंग्लैंड और आयरलैंड के व्हाइट-बॉल दौरे के बाद अर्शदीप इन दिनों यूनाइटेड किंगडम में छुट्टियां मना रहे हैं. इसी दौरान उन्होंने समरीन कौर के साथ कुछ तस्वीरें साझा कीं, जिसने दोनों के रिश्ते को लेकर चर्चाओं को और तेज कर दिया है.

‘My Person’ कैप्शन ने बढ़ाई अटकलें

अर्शदीप सिंह ने इंस्टाग्राम पर समरीन कौर के साथ कई तस्वीरें पोस्ट कीं. इन तस्वीरों के साथ उन्होंने सिर्फ दो शब्द लिखे, 'My Person', साथ में हार्ट इमोजी भी लगाया. हालांकि दोनों ने अब तक अपने रिश्ते को आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया है, लेकिन इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर डेटिंग की अटकलें फिर से शुरू हो गई हैं. आईपीएल 2026 के दौरान भी दोनों को कई मौकों पर एक साथ देखा गया था. तभी से उनके रिश्ते को लेकर चर्चाएं चल रही थीं. कुछ दिन पहले समरीन कौर ने भी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर अर्शदीप के साथ एक तस्वीर साझा की थी, जिसमें दोनों एक जैसे गोल्ड पेंडेंट पहने नजर आए थे.

आईपीएल 2026 में भी रहे थे चर्चा में

आईपीएल 2026 के दौरान अर्शदीप सिंह को सोशल मीडिया पर काफी आलोचना का सामना करना पड़ा था. पंजाब किंग्स के खराब प्रदर्शन के बीच उनके सोशल मीडिया रील्स वायरल हो रहे थे. कुछ प्रशंसकों ने उन्हें मैदान के प्रदर्शन की बजाय सोशल मीडिया पर ज्यादा सक्रिय रहने के लिए निशाने पर लिया था.

इंग्लैंड दौरे पर मिला-जुला रहा प्रदर्शन

अर्शदीप सिंह आखिरी बार इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में खेलते नजर आए थे. तीन मैचों की इस सीरीज में भारत को 2-1 से हार का सामना करना पड़ा. निर्णायक मुकाबले में अर्शदीप ने बिना कोई विकेट लिए 72 रन खर्च किए. इससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में भी भारत का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था. टीम पांच मैचों की सीरीज में चार मुकाबले हार गई, जबकि एक मैच बारिश के कारण रद्द हो गया. हालांकि इस सीरीज में अर्शदीप भारत के सबसे सफल गेंदबाज रहे और उन्होंने चार विकेट अपने नाम किए.

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जिम्बाब्वे दौरे से मिला था आराम

इंग्लैंड दौरे के बाद अर्शदीप सिंह को जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज के लिए आराम दिया गया था. उनकी गैरमौजूदगी में श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम ने 3-0 से सीरीज जीतकर क्लीन स्वीप किया.

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