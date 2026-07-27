IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट‘My Person’ अर्शदीप ने समरीन कौर संग तस्वीरें शेयर कर क्या लिखा ये मैसेज

‘My Person’ अर्शदीप ने समरीन कौर संग तस्वीरें शेयर कर क्या लिखा ये मैसेज

अर्शदीप सिंह ने समरीन कौर के साथ तस्वीरें शेयर कर ‘My Person’ लिखा, जिसके बाद दोनों की डेटिंग की चर्चाएं तेज हो गईं. हालांकि रिश्ते पर किसी ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.

Written By : संकल्प ठाकुर |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 27 Jul 2026 11:58 AM (IST)
Preferred Sources

भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह एक बार फिर अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं. इस बार वजह उनकी क्रिकेट नहीं, बल्कि अभिनेत्री समरीन कौर के साथ सोशल मीडिया पर साझा की गई तस्वीरें हैं. इंग्लैंड और आयरलैंड के व्हाइट-बॉल दौरे के बाद अर्शदीप इन दिनों यूनाइटेड किंगडम में छुट्टियां मना रहे हैं. इसी दौरान उन्होंने समरीन कौर के साथ कुछ तस्वीरें साझा कीं, जिसने दोनों के रिश्ते को लेकर चर्चाओं को और तेज कर दिया है.

‘My Person’ कैप्शन ने बढ़ाई अटकलें

अर्शदीप सिंह ने इंस्टाग्राम पर समरीन कौर के साथ कई तस्वीरें पोस्ट कीं. इन तस्वीरों के साथ उन्होंने सिर्फ दो शब्द लिखे, 'My Person', साथ में हार्ट इमोजी भी लगाया. हालांकि दोनों ने अब तक अपने रिश्ते को आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया है, लेकिन इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर डेटिंग की अटकलें फिर से शुरू हो गई हैं. आईपीएल 2026 के दौरान भी दोनों को कई मौकों पर एक साथ देखा गया था. तभी से उनके रिश्ते को लेकर चर्चाएं चल रही थीं. कुछ दिन पहले समरीन कौर ने भी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर अर्शदीप के साथ एक तस्वीर साझा की थी, जिसमें दोनों एक जैसे गोल्ड पेंडेंट पहने नजर आए थे.

आईपीएल 2026 में भी रहे थे चर्चा में

आईपीएल 2026 के दौरान अर्शदीप सिंह को सोशल मीडिया पर काफी आलोचना का सामना करना पड़ा था. पंजाब किंग्स के खराब प्रदर्शन के बीच उनके सोशल मीडिया रील्स वायरल हो रहे थे. कुछ प्रशंसकों ने उन्हें मैदान के प्रदर्शन की बजाय सोशल मीडिया पर ज्यादा सक्रिय रहने के लिए निशाने पर लिया था.

इंग्लैंड दौरे पर मिला-जुला रहा प्रदर्शन

अर्शदीप सिंह आखिरी बार इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में खेलते नजर आए थे. तीन मैचों की इस सीरीज में भारत को 2-1 से हार का सामना करना पड़ा. निर्णायक मुकाबले में अर्शदीप ने बिना कोई विकेट लिए 72 रन खर्च किए. इससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में भी भारत का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था. टीम पांच मैचों की सीरीज में चार मुकाबले हार गई, जबकि एक मैच बारिश के कारण रद्द हो गया. हालांकि इस सीरीज में अर्शदीप भारत के सबसे सफल गेंदबाज रहे और उन्होंने चार विकेट अपने नाम किए.

यह भी पढ़ें- अगली सीरीज में टीम इंडिया में नजर नहीं आएंगे ये 3 खिलाड़ी

जिम्बाब्वे दौरे से मिला था आराम

इंग्लैंड दौरे के बाद अर्शदीप सिंह को जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज के लिए आराम दिया गया था. उनकी गैरमौजूदगी में श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम ने 3-0 से सीरीज जीतकर क्लीन स्वीप किया.

यह भी पढ़ें- वेस्टइंडीज पर PAK का पलटवार, तेज गेंदबाजों ने झटके 10 विकेट; शान मसूद चमके

About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
Read More
Published at : 27 Jul 2026 11:56 AM (IST)
Tags :
Arshdeep Singh IPL 2026 PUNJAB KINGS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
‘My Person’ अर्शदीप ने समरीन कौर संग तस्वीरें शेयर कर क्या लिखा ये मैसेज
‘My Person’ अर्शदीप ने समरीन कौर संग तस्वीरें शेयर कर क्या लिखा ये मैसेज
क्रिकेट
अगली सीरीज में टीम इंडिया में नजर नहीं आएंगे ये 3 खिलाड़ी?
अगली सीरीज में टीम इंडिया में नजर नहीं आएंगे ये 3 खिलाड़ी?
क्रिकेट
वेस्टइंडीज पर PAK का पलटवार, तेज गेंदबाजों ने झटके 10 विकेट; शान मसूद चमके
वेस्टइंडीज पर PAK का पलटवार, तेज गेंदबाजों ने झटके 10 विकेट; शान मसूद चमके
क्रिकेट
15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने 'मैन ऑफ द सीरीज' बनने पर दिया दिल जीत लेने वाला बयान, जानें क्या कहा
वैभव सूर्यवंशी ने 'मैन ऑफ द सीरीज' बनने पर दिया दिल जीत लेने वाला बयान, जानें क्या कहा
Advertisement

वीडियोज

New Maruti Brezza facelift turbo drive review: अब ज़्यादा fun? #maruti #brezza #autolive
बीवी के आशिक की Death Night !
Bollywood News: Gen Z की ताकत को सलाम, सोनाक्षी सिन्हा ने कान पकड़कर मांगी माफी (26.07.26)
Sairaab: Ishan-Nayanika का कुबूल-ए-इश्क़! अधूरा प्यार हुआ पूरा, मिले दो दिल #sbs
Dharmendra Pradhan के इस्तीफे पर Priyanka Chopra समेत Bollywood Celebs के रिएक्शन वायरल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बूमर पर बेटे ने ली मौज, शशि थरूर के जवाब ने जीत लिया इंटरनेट!
बूमर पर बेटे ने ली मौज, शशि थरूर के जवाब ने जीत लिया इंटरनेट!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर में ऑनलाइन चढ़ावे का सिस्टम, जानें कैसे करें दान?
राम मंदिर में ऑनलाइन चढ़ावे का सिस्टम, जानें कैसे करें दान?
क्रिकेट
‘My Person’ अर्शदीप ने समरीन कौर संग तस्वीरें शेयर कर क्या लिखा
‘My Person’ अर्शदीप ने समरीन कौर संग तस्वीरें शेयर कर क्या लिखा
इंडिया
CJP के बाद छाया RHA, 35 लाख फॉलोअर, E20 जनता पार्टी ने भी दी टेंशन
CJP के बाद छाया RHA, 35 लाख फॉलोअर, E20 जनता पार्टी ने भी दी टेंशन
टेलीविजन
‘लाफ्टर शेफ्स 3’ के विनर बने अली गोनी-जन्नत जुबैर, ट्रॉफी फ्लॉन्ट करते हुए शेयर की तस्वीर
‘लाफ्टर शेफ्स 3’ के विनर बने अली गोनी-जन्नत जुबैर, ट्रॉफी फ्लॉन्ट करते हुए शेयर की तस्वीर
इंडिया
Explained: आखिर पेपर कैसे लीक हो जाता है? पढ़ें इनसाइड स्टोरी
आखिर पेपर कैसे लीक हो जाता है? पढ़ें इनसाइड स्टोरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव बोले- 'सरकार को चेतना को चुनौती नहीं देनी चाहिए'
अखिलेश यादव बोले- 'सरकार को चेतना को चुनौती नहीं देनी चाहिए'
हेल्थ
Spider Veins: आपके पापा के पैर में दिख रहे मकड़ी जैसे जाले, कितनी गंभीर है यह समस्या?
आपके पापा के पैर में दिख रहे मकड़ी जैसे जाले, कितनी गंभीर है यह समस्या?
ENT LIVE
Kargil Vijay Diwas पर Operation Safed Sagar की टीम ने साझा किए भावुक अनुभव
Kargil Vijay Diwas पर Operation Safed Sagar की टीम ने साझा किए भावुक अनुभव
ABP NEWS
Viral Video: ताजमहल पहुंची वानरों की सेना!
Viral Video: ताजमहल पहुंची वानरों की सेना!
ABP NEWS
Viral Video: बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली दुकान में घुसी, CCTV में कैद हादसा
Viral Video: बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली दुकान में घुसी, CCTV में कैद हादसा
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर पर रातभर चला साफ सफाई का काम!
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर पर रातभर चला साफ सफाई का काम!
ABP NEWS
Tej Pratap Yadav Arrested: इसलिए गिरफ्तार किए गए हैं तेज प्रताप यादव!
Tej Pratap Yadav Arrested: इसलिए गिरफ्तार किए गए हैं तेज प्रताप यादव!
Embed widget