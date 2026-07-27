राम मंदिर में ऑनलाइन चढ़ावे का सिस्टम, जानें कैसे करें दान?

अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद के बाद श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट मंदिर में दान व्यवस्था और चढ़ावा के गिनती को लेकर तमाम बड़े कदम उठाए जा रहे हैं. ट्रस्ट ने पूरी व्यवस्था को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए ऑनलाइन डोनेशन की व्यवस्था की है. इसके लिए ट्रस्ट ने वेबसाइट पर ऑनलाइन डोनेशन के लिए लिंक जारी किया है जहां श्रद्धालु राम मंदिर के लिए चढ़ावा दे सकते हैं. इसकी आपको रसीद भी मिलेगी.

राम मंदिर में कैसे दें ऑनलाइन चंदा

अगर आप भी राम मंदिर के लिए ऑनलाइन चढ़ावा देना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना होगा, हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं. राम मंदिर में ऑनलाइन चढ़ावे के लिए आपको श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट https://srjbtkshetra.org पर जाना होगा. इस पर आपको क्लिक टू कंट्रीब्यूट का ऑप्शन मिलेगा.

क्लिक टू कंट्रीब्यूट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा. जिसमें आपको ऊपर की स्लाइड में होम के पास दूसरे नंबर पर डोनेशन पर क्लिक करना होगा. जहां आपके फोन नंबर की जानकारी देनी होगी. नंबर की एंट्री के बाद एक ओटीपी उसी नंबर पर मिलेगा वो ओटीपी डालने के बाद आपके सामने फिर एक नया पेज खुलेगा.

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इस पेज में सबसे ऊपर डोनेशन टाइप में दो ऑप्शन होंगे भारतीय और ग़ैर भारतीय. इसमें एक विकल्प चुनने के बाद पहले कॉलम में दानकर्ता का नाम, चंदा देने का उद्देश्य, पैन नंबर की जानकारी देनी होगी. इसके बाद डोनेशन की राशि जमा करना होगी और अपने आधिकारिक पते, लैंड मार्क और जिला, राज्य और देश की पूरी जानकारी देनी होगी.

दान के बाद श्रद्धालुओं के मिलेगी रसीद

सभी जानकारी सबमिट करने के बाद डोनेशन की रसीद भी आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगी. चढ़ावा चोरी की घटना आने के बाद कई श्रद्धालुओं ने दान की रसीद व्यवस्था लागू की है. ट्रस्ट का मानना है कि इस व्यवस्था के बाद भक्तों में एक बार फिर से ट्रस्ट पर भरोसा और मज़बूत होगा और भविष्य में दान का रिकॉर्ड का सत्यापन करने में भी आसानी रहेगी.

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