बूमर पर बेटे ने ली मौज, शशि थरूर के जवाब ने जीत लिया इंटरनेट!

अपने तीखे तंज और हाजिरजवाबी के लिए मशहूर कांग्रेस सांसद शशि थरूर एक बार फिर अपने अनोखे अंदाज को लेकर चर्चा में हैं. इस बार उनका मजेदार जवाब किसी राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी को नहीं, बल्कि उनके बेटे ईशान थरूर को था. सोशल मीडिया पर 'बूमर' शब्द को लेकर पिता और बेटे के बीच हुई यह हल्की-फुल्की नोकझोंक अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है.

सोशल मीडिया बैन के सुझाव से शुरू हुई पूरी बहस

यह पूरा मामला तब शुरू हुआ, जब जोहो के सह-संस्थापक और पूर्व सीईओ श्रीधर वेंबू ने भारत में छोटे बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की वकालत की. उन्होंने कहा कि भारत को भी छोटे बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने पर विचार करना चाहिए.

ईशान थरूर ने क्या लिखा?

श्रीधर वेंबू के सुझाव का समर्थन करते हुए ईशान थरूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा कि वह इस बात से पूरी तरह सहमत हैं कि छोटे बच्चों को सोशल मीडिया पर नहीं होना चाहिए. हालांकि उन्होंने अपने पोस्ट में मजाकिया अंदाज में यह भी लिखा कि भारत को कोई और कदम उठाने से पहले व्हाट्सएप पर मौजूद "बूमर्स" को बैन करने की जरूरत है.

शशि थरूर का चुटीला जवाब

ईशान के इस पोस्ट पर शशि थरूर ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और बेटे को मजेदार अंदाज में जवाब दिया. उन्होंने लिखा कि, "बेटे, अगर भारत में बच्चों के जन्म के पैटर्न को देखें, तो पश्चिमी देशों के विपरीत यहां लगभग हर पीढ़ी, जिसमें तुम्हारी पीढ़ी भी शामिल है, किसी न किसी रूप में बूमर की श्रेणी में आ जाती है." शशि थरूर का यह जवाब देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. बड़ी संख्या में लोगों ने उनके सेंस ऑफ ह्यूमर की तारीफ की और इस पोस्ट को खूब साझा किया.

आखिर 'बूमर' का मतलब क्या है?

आधिकारिक तौर पर 'बेबी बूमर' शब्द का इस्तेमाल उन लोगों के लिए किया जाता है, जिनका जन्म द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 से 1964 के बीच हुआ था. हालांकि भारत और सोशल मीडिया की दुनिया में 'बूमर' शब्द का इस्तेमाल अक्सर ऐसे बुजुर्गों या वरिष्ठ लोगों के लिए स्लैंग के रूप में किया जाता है, जिनकी सोच अपेक्षाकृत पारंपरिक मानी जाती है या जो सोशल मीडिया पर बिना मांगी सलाह देते रहते हैं.

फ्रांस के कानून से शुरू हुई चर्चा

यह बहस तब और तेज हुई जब श्रीधर वेंबू ने फ्रांस की संसद द्वारा पारित एक कानून का जिक्र किया. फ्रांस यूरोपीय संघ का पहला देश बन गया है, जिसने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है. इसके साथ ही स्कूल परिसरों में मोबाइल फोन के उपयोग पर भी रोक लगा दी गई है.

भारत में भी ऐसी व्यवस्था की वकालत

फ्रांस के इस फैसले की सराहना करते हुए श्रीधर वेंबू ने कहा कि भारत को भी इसी तरह का कदम उठाना चाहिए. उन्होंने कहा कि बच्चों को मोबाइल स्क्रीन से दूर रहकर कागज की किताबें पढ़नी चाहिए, धूप में खेलना चाहिए और मिट्टी से जुड़ना चाहिए. उनका मानना है कि इससे बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास बेहतर होगा.