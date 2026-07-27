#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबूमर पर बेटे ने ली मौज, शशि थरूर के जवाब ने जीत लिया इंटरनेट!

बूमर पर बेटे ने ली मौज, शशि थरूर के जवाब ने जीत लिया इंटरनेट!

कांग्रेस सांसद शशि थरूर एक बार फिर अपनी हाजिरजवाबी को लेकर चर्चा में हैं. छोटे बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन की बहस के बीच उनके बेटे ईशान थरूर ने व्हाट्सएप पर "बूमर्स" को बैन करने की बात कही.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 27 Jul 2026 10:20 AM (IST)
Preferred Sources

अपने तीखे तंज और हाजिरजवाबी के लिए मशहूर कांग्रेस सांसद शशि थरूर एक बार फिर अपने अनोखे अंदाज को लेकर चर्चा में हैं. इस बार उनका मजेदार जवाब किसी राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी को नहीं, बल्कि उनके बेटे ईशान थरूर को था. सोशल मीडिया पर 'बूमर' शब्द को लेकर पिता और बेटे के बीच हुई यह हल्की-फुल्की नोकझोंक अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है.

सोशल मीडिया बैन के सुझाव से शुरू हुई पूरी बहस

यह पूरा मामला तब शुरू हुआ, जब जोहो के सह-संस्थापक और पूर्व सीईओ श्रीधर वेंबू ने भारत में छोटे बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की वकालत की. उन्होंने कहा कि भारत को भी छोटे बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने पर विचार करना चाहिए.

ईशान थरूर ने क्या लिखा?

श्रीधर वेंबू के सुझाव का समर्थन करते हुए ईशान थरूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा कि वह इस बात से पूरी तरह सहमत हैं कि छोटे बच्चों को सोशल मीडिया पर नहीं होना चाहिए. हालांकि उन्होंने अपने पोस्ट में मजाकिया अंदाज में यह भी लिखा कि भारत को कोई और कदम उठाने से पहले व्हाट्सएप पर मौजूद "बूमर्स" को बैन करने की जरूरत है.

शशि थरूर का चुटीला जवाब

ईशान के इस पोस्ट पर शशि थरूर ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और बेटे को मजेदार अंदाज में जवाब दिया. उन्होंने लिखा कि, "बेटे, अगर भारत में बच्चों के जन्म के पैटर्न को देखें, तो पश्चिमी देशों के विपरीत यहां लगभग हर पीढ़ी, जिसमें तुम्हारी पीढ़ी भी शामिल है, किसी न किसी रूप में बूमर की श्रेणी में आ जाती है." शशि थरूर का यह जवाब देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. बड़ी संख्या में लोगों ने उनके सेंस ऑफ ह्यूमर की तारीफ की और इस पोस्ट को खूब साझा किया.

आखिर 'बूमर' का मतलब क्या है?

आधिकारिक तौर पर 'बेबी बूमर' शब्द का इस्तेमाल उन लोगों के लिए किया जाता है, जिनका जन्म द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 से 1964 के बीच हुआ था. हालांकि भारत और सोशल मीडिया की दुनिया में 'बूमर' शब्द का इस्तेमाल अक्सर ऐसे बुजुर्गों या वरिष्ठ लोगों के लिए स्लैंग के रूप में किया जाता है, जिनकी सोच अपेक्षाकृत पारंपरिक मानी जाती है या जो सोशल मीडिया पर बिना मांगी सलाह देते रहते हैं.

फ्रांस के कानून से शुरू हुई चर्चा

यह बहस तब और तेज हुई जब श्रीधर वेंबू ने फ्रांस की संसद द्वारा पारित एक कानून का जिक्र किया. फ्रांस यूरोपीय संघ का पहला देश बन गया है, जिसने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है. इसके साथ ही स्कूल परिसरों में मोबाइल फोन के उपयोग पर भी रोक लगा दी गई है.

भारत में भी ऐसी व्यवस्था की वकालत

फ्रांस के इस फैसले की सराहना करते हुए श्रीधर वेंबू ने कहा कि भारत को भी इसी तरह का कदम उठाना चाहिए. उन्होंने कहा कि बच्चों को मोबाइल स्क्रीन से दूर रहकर कागज की किताबें पढ़नी चाहिए, धूप में खेलना चाहिए और मिट्टी से जुड़ना चाहिए. उनका मानना है कि इससे बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास बेहतर होगा.

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
Read More
Published at : 27 Jul 2026 10:20 AM (IST)
Tags :
SHashi Tharoor Ishaan Tharoor
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Parliament Monsoon Session LIVE: संसद में पेपर लीक पर पेश होगा बिल, बवाल की तैयारी में विपक्ष
LIVE: संसद में पेपर लीक पर पेश होगा बिल, बवाल की तैयारी में विपक्ष
इंडिया
बूमर पर बेटे ने ली मौज, शशि थरूर के जवाब ने जीत लिया इंटरनेट!
बूमर पर बेटे ने ली मौज, शशि थरूर के जवाब ने जीत लिया इंटरनेट!
इंडिया
CJP के बाद छाया RHA, 35 लाख फॉलोअर, E20 जनता पार्टी ने भी दी टेंशन
CJP के बाद छाया RHA, 35 लाख फॉलोअर, E20 जनता पार्टी ने भी दी टेंशन
इंडिया
CJP के संसद मार्च में RAF जवान ने चलाई पेलेट गन- बड़ा खुलासा
CJP के संसद मार्च में RAF जवान ने चलाई पेलेट गन- बड़ा खुलासा
Advertisement

वीडियोज

बीवी के आशिक की Death Night !
Bollywood News: Gen Z की ताकत को सलाम, सोनाक्षी सिन्हा ने कान पकड़कर मांगी माफी (26.07.26)
Sairaab: Ishan-Nayanika का कुबूल-ए-इश्क़! अधूरा प्यार हुआ पूरा, मिले दो दिल #sbs
Dharmendra Pradhan के इस्तीफे पर Priyanka Chopra समेत Bollywood Celebs के रिएक्शन वायरल
Sansani|Strange Marriage Video:एक दूल्हा और 3 सगी बहनें! रील बनाने वाली बहनों ने कैमरामैन से रचाई शादी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Parliament Monsoon Session LIVE: संसद में पेपर लीक पर पेश होगा बिल, बवाल की तैयारी में विपक्ष
LIVE: संसद में पेपर लीक पर पेश होगा बिल, बवाल की तैयारी में विपक्ष
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रामदास अठावले का ओवैसी को जवाब, 'PM मोदी की उम्र भले बढ़ रही हो...'
रामदास अठावले का ओवैसी को जवाब, 'PM मोदी की उम्र भले बढ़ रही हो...'
विश्व
मुज्तबा खामेनेई बोले- हिजबुल्लाह की रक्षा हमारी जिम्मेदारी
मुज्तबा खामेनेई बोले- हिजबुल्लाह की रक्षा हमारी जिम्मेदारी
क्रिकेट
‘ये बच्चा वापस नहीं आने देगा’, वैभव पर इरफान ने क्या कुछ कहा
‘ये बच्चा वापस नहीं आने देगा’, वैभव पर इरफान ने क्या कुछ कहा
साउथ सिनेमा
'जना नायकन' ने संडे को मचाई तबाही, करुप्पु को पछाड़ बना दिया इतना बड़ा रिकॉर्ड
'जना नायकन' ने संडे को मचाई तबाही, करुप्पु को पछाड़ बना दिया इतना बड़ा रिकॉर्ड
इंडिया
Explained: पेपर लीक के बाद क्या सदन में पेश होगा परिसीमन बिल?
पेपर लीक के बाद क्या सदन में पेश होगा परिसीमन बिल?
बिहार
CJP प्रोटेस्ट के बाद 100 से ज्यादा छात्र पटना की जेलों में बंद? AISA की नेहा ने कहा- 'उन्हें छोड़ दें वरना...'
CJP प्रोटेस्ट के बाद 100 से ज्यादा छात्र पटना की जेलों में बंद? AISA की नेहा ने कहा- 'उन्हें छोड़ दें वरना...'
ट्रेंडिंग
जर्मनी में रहने वाले भारतीय ने बताया यूरोप की बेहतर जिंदगी का राज, वीडियो ने छेड़ी बहस
जर्मनी में रहने वाले भारतीय ने बताया यूरोप की बेहतर जिंदगी का राज, वीडियो ने छेड़ी बहस
ENT LIVE
Kargil Vijay Diwas पर Operation Safed Sagar की टीम ने साझा किए भावुक अनुभव
Kargil Vijay Diwas पर Operation Safed Sagar की टीम ने साझा किए भावुक अनुभव
ABP NEWS
Viral Video: ताजमहल पहुंची वानरों की सेना!
Viral Video: ताजमहल पहुंची वानरों की सेना!
ABP NEWS
Viral Video: बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली दुकान में घुसी, CCTV में कैद हादसा
Viral Video: बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली दुकान में घुसी, CCTV में कैद हादसा
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर पर रातभर चला साफ सफाई का काम!
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर पर रातभर चला साफ सफाई का काम!
ABP NEWS
Tej Pratap Yadav Arrested: इसलिए गिरफ्तार किए गए हैं तेज प्रताप यादव!
Tej Pratap Yadav Arrested: इसलिए गिरफ्तार किए गए हैं तेज प्रताप यादव!
Embed widget