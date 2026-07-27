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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन‘लाफ्टर शेफ्स 3’ के विनर बने अली गोनी-जन्नत जुबैर, ट्रॉफी फ्लॉन्ट करते हुए शेयर की तस्वीर

‘लाफ्टर शेफ्स 3’ के विनर बने अली गोनी-जन्नत जुबैर, ट्रॉफी फ्लॉन्ट करते हुए शेयर की तस्वीर

Laughter Chefs 3: हफ्तों के कुकिंग बैटल के बाद फाइनली संडे को 'लाफ्टर शेफ्स' सीजन 3 को अपना विनर मिल गया. इस सीजन की ट्रॉफी अली गोनी और जन्नत जुबैर ने अपने नाम की है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 27 Jul 2026 10:15 AM (IST)
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कुकिंग रियलिटी शो 'लाफ्टर शेफ्स' सीजन 3 का ग्रैंड फिनाले 26 जुलाई को हुआ. कई हफ्तों तक चले कुकिंग चैलेंज, हंसी-मजाक और सेलिब्रिटीज के बीच अच्छे तालमेल के बाद, एक्टर अली गोनी और जन्नत जुबैर ने इस सीजन की ट्रॉफी अपने नाम कर ली. वहीं इस जीत के बाद इस जोड़ी ने एक दिल छूने वाला नोट भी लिखा है.

अली गोनी और जन्नत जुबैर बने 'लाफ्टर शेफ्स' सीजन 3 के विनर
ग्रैंड फिनाले में फिल्ममेकर रोहित शेट्टी के साथ-साथ 'खतरों के खिलाड़ी' के कंटेस्टेंट हर्ष गुजराल, फरहाना भट और अन्य लोग शामिल हुए थे. इन सभी ने 'लाफ्टर शेफ्स' के कंटेस्टेंट को उनकी फाइनल डिश तैयार करने में मदद की. फाइनल राउंट में करण कुंद्रा और एल्विश यादव, के साथ ही अर्जुन बिजलानी और तेजस्वी प्रकाश की जोड़ी ने अली और जन्नत को कड़ी टक्कर दी थी. हालांकि वास्ट में अली और जन्नत ने फाइनल राउंड जीत लिया और हरपाल सिंह सोखी ने इस जोड़ को 'लाफ्टर शेफ्स' सीजन 3 का विनर अनाउंस किया.

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जन्नत ने अली संग ट्रॉफी उठाते हुए शेयर की तस्वीर
अली संग ट्रॉफी उठाते हुए अपनी तस्वीरें शेयर करते हुए जन्नत ने इंस्टाग्राम पर लिखा, "और 'बिट्टूस' इज 'लाफ्टर शेफ्स' विनर !!! अपनी 'बिट्टी' के अलावा किसी और के साथ यह करने के बारे में न तो मैंने सोचा था और न ही चाहती थी. इस जर्नी ने मुझे मेरा सबसे अच्छा दोस्त दिया, और हमने इसे साथ में जीता. आप सभी के ढेर सारे प्यार के लिए शुक्रिया!!! ढेर सारा प्यार, बिट्टूस।"

 

 
 
 
 
 
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'लाफ्टर शेफ्स' के बारे में
इस कुकिंग-कॉमेडी रियलिटी शो को कॉमेडियन भारती सिंह होस्ट करती हैं और सेलिब्रिटी शेफ हरपाल सिंह सोखी इसे जज करते हैं. इसका पहला सीजन 2024 में शुरू हुआ और जल्द ही दर्शकों के बीच काफी पॉपुलर हो गया. पहले सीजन की सक्सेस के बाद 2025 में सेलिब्रिटी जोड़ियों के नए सेट के साथ दूसरे सीजन में शो की वापसी हुई. बता दे कि अली शो का दूसरा सीजन करण कुंद्रा और एल्विश यादव से हार गए थे. हालांकि उन्होंने सीजन 3 की ट्रॉफी अपने नाम की.

ये भी पढ़ें:-'जना नायकन' ने संडे को मचाई तबाही, करुप्पु को पछाड़ बना दिया इतना बड़ा रिकॉर्ड

 

Published at : 27 Jul 2026 10:13 AM (IST)
Tags :
Jannat Zubair Ali Goni Laughter Chefs 3
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