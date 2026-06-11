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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरहीटवेव के दौरान पशुओं को कितनी बार पानी पिलाना चाहिए, क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

हीटवेव के दौरान पशुओं को कितनी बार पानी पिलाना चाहिए, क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

Heatwave Protection Tips: हीटवेव में पशुओं को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए दिन में कम से कम 4 से 5 बार साफ और ठंडा पानी पिलाना चाहिए. एक्सपर्ट्स के मुताबिक पशुओं को ठंडे और हवादार शेड में ही रखें.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 11 Jun 2026 12:44 PM (IST)
Heatwave Protection Tips: हीटवेव में पशुओं को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए दिन में कम से कम 4 से 5 बार साफ और ठंडा पानी पिलाना चाहिए. एक्सपर्ट्स के मुताबिक पशुओं को ठंडे और हवादार शेड में ही रखें.

गर्मियों के मौसम में जब पारा आसमान छूने लगता है, तो इंसान ही नहीं बल्कि हमारे बेजुबान पशु भी हीटवेव यानी लू की चपेट में आ जाते हैं. इस भीषण गर्मी में पशुओं की देखभाल करना बेहद जरूरी हो जाता है. क्योंकि जरा सी लापरवाही उनके स्वास्थ्य और दूध उत्पादन पर बहुत बुरा असर डाल सकती है.

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पशुपालन विशेषज्ञों की मानें तो हीटवेव के दौरान पशुओं को चौबीसों घंटे साफ और ठंडे पानी की सुविधा मिलनी चाहिए. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस मौसम में पशुओं को दिनभर में कम से कम चार से पांच बार पानी जरूर पिलाना चाहिए. जिससे उनके शरीर का तापमान नॉर्मल बना रहे और वे डिहाइड्रेशन से बचे रहें.
पशुपालन विशेषज्ञों की मानें तो हीटवेव के दौरान पशुओं को चौबीसों घंटे साफ और ठंडे पानी की सुविधा मिलनी चाहिए. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस मौसम में पशुओं को दिनभर में कम से कम चार से पांच बार पानी जरूर पिलाना चाहिए. जिससे उनके शरीर का तापमान नॉर्मल बना रहे और वे डिहाइड्रेशन से बचे रहें.
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पशुओं को पानी पिलाते समय पानी के तापमान का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है. तेज धूप में रखे टैंक या पाइप का गर्म पानी पशुओं को बिल्कुल न पिलाएं. हमेशा छायादार जगह पर रखे बर्तनों या हैंडपंप का ताजा और ठंडा पानी ही उन्हें दें जिससे उनके शरीर को तुरंत राहत मिल सके.
पशुओं को पानी पिलाते समय पानी के तापमान का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है. तेज धूप में रखे टैंक या पाइप का गर्म पानी पशुओं को बिल्कुल न पिलाएं. हमेशा छायादार जगह पर रखे बर्तनों या हैंडपंप का ताजा और ठंडा पानी ही उन्हें दें जिससे उनके शरीर को तुरंत राहत मिल सके.
Published at : 11 Jun 2026 12:44 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Cattle Dairy Farming Farming News

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