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हीटवेव के दौरान पशुओं को कितनी बार पानी पिलाना चाहिए, क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
Heatwave Protection Tips: हीटवेव में पशुओं को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए दिन में कम से कम 4 से 5 बार साफ और ठंडा पानी पिलाना चाहिए. एक्सपर्ट्स के मुताबिक पशुओं को ठंडे और हवादार शेड में ही रखें.
गर्मियों के मौसम में जब पारा आसमान छूने लगता है, तो इंसान ही नहीं बल्कि हमारे बेजुबान पशु भी हीटवेव यानी लू की चपेट में आ जाते हैं. इस भीषण गर्मी में पशुओं की देखभाल करना बेहद जरूरी हो जाता है. क्योंकि जरा सी लापरवाही उनके स्वास्थ्य और दूध उत्पादन पर बहुत बुरा असर डाल सकती है.
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Published at : 11 Jun 2026 12:44 PM (IST)
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एपी सिंहएडवोकेट
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