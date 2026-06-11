हीटवेव के दौरान पशुओं को कितनी बार पानी पिलाना चाहिए, क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

पशुपालन विशेषज्ञों की मानें तो हीटवेव के दौरान पशुओं को चौबीसों घंटे साफ और ठंडे पानी की सुविधा मिलनी चाहिए. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस मौसम में पशुओं को दिनभर में कम से कम चार से पांच बार पानी जरूर पिलाना चाहिए. जिससे उनके शरीर का तापमान नॉर्मल बना रहे और वे डिहाइड्रेशन से बचे रहें.