IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटVIDEO: शपूर जादरान की आखिरी विदाई में छलके आंसू, राशिद खान बोले- 'तुम्हारे बिना जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी'

VIDEO: शपूर जादरान की आखिरी विदाई में छलके आंसू, राशिद खान बोले- 'तुम्हारे बिना जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी'

अफगानिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शपूर जादरान के निधन से अफगानिस्तान क्रिकेट में शोक की लहर दौड़ गई है. उनके निधन पर राशीद खान ने बेहद दुख जताया है.

Written By : संकल्प ठाकुर |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 10 Jul 2026 10:33 AM (IST)
Preferred Sources

अफगानिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शपूर जादरान का मंगलवार को लंबी बीमारी के बाद भारत में निधन हो गया. 38 वर्षीय जादरान ने नई दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज के दौरान अंतिम सांस ली. वह स्टेज-4 हेमोफैगोसाइटिक लिम्फोहिस्टियोसाइटोसिस (HLH) नाम की दुर्लभ और गंभीर इम्यून बीमारी से जूझ रहे थे. उनका निधन 39वें जन्मदिन से एक दिन पहले हुआ. उनके निधन पर कई मौजूदा और पूर्व खिलाड़ियों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी. स्टार स्पिनर राशिद खान ने उन्हें अपना बेहद करीबी दोस्त बताते हुए भावुक संदेश साझा किया.

राशिद खान ने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'भारी मन से मैं अपने एक बेहद शानदार दोस्त को अलविदा कह रहा हूं. हंसी, यादों और हर किसी के प्रति आपके अपनापन के लिए शुक्रिया. तुम्हारे बिना जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी. तुम हमेशा मेरे दिल में खास जगह रखोगे. मेरे प्यारे दोस्त, शांति से आराम करो. फिर मिलेंगे.'

अफगान खिलाड़ियों ने दी भावुक श्रद्धांजलि

पूर्व कप्तान मोहम्मद नबी ने लिखा, 'शपूर भाई! अल्लाह आपको अपनी असीम रहमत अता करे, जन्नत-उल-फिरदौस में जगह दे और आपके परिवार व चाहने वालों को इस दुख को सहने की ताकत दे. आप सिर्फ मेरे करीबी दोस्त ही नहीं थे, बल्कि अपने वतन के सच्चे सेवक और अफगानिस्तान की शान थे.'

उन्होंने आगे कहा, 'आज आप शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन आपका नाम, आपकी सेवाएं और आपकी यादें हमेशा अफगानिस्तान के लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगी. अल्लाह आपकी मगफिरत फरमाए.' सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में राशिद खान, रहमानुल्लाह गुरबाज और अफगानिस्तान के कई मौजूदा व पूर्व खिलाड़ी शपूर जादरान को अंतिम विदाई देते समय भावुक होकर रोते दिखाई दिए.

ऑलराउंडर अजमतुल्लाह उमरजई ने लिखा, 'शपूर के निधन की खबर सुनकर बेहद दुख हुआ. यह उनके परिवार, दोस्तों और अफगानिस्तान के क्रिकेट प्रेमियों के लिए बहुत बड़ी क्षति है. अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे और उनके परिवार व सभी चाहने वालों को सब्र अता करे. हम भी इस गहरे दुख में उनके साथ हैं.' सलामी बल्लेबाज इब्राहिम जादरान ने लिखा, 'अफगानिस्तान क्रिकेट के शुरुआती और संघर्षपूर्ण दौर के नायकों में से एक शपूर हाजी अचानक आई बीमारी के कारण इस दुनिया को छोड़ गए. अल्लाह उन्हें जन्नत अता करे. मैं उनके दोस्तों और पूरे शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं.' अनुभवी बल्लेबाज रहमत शाह ने भी इस्लामी आयत साझा करते हुए लिखा, 'बेशक हम अल्लाह के हैं और उसी की ओर लौटकर जाने वाले हैं.'

रवि शास्त्री ने भी जताया दुख

भारत के पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री ने भी शपूर जादरान के निधन पर शोक व्यक्त किया. उन्होंने लिखा, 'शपूर जादरान के निधन की खबर बेहद दुखद है. अफगानिस्तान क्रिकेट को विश्व मंच तक पहुंचाने वाले प्रमुख खिलाड़ियों में उनका नाम हमेशा याद रखा जाएगा.

यह भी पढ़ें- Vaibhav Suryavanshi: लगातार तीसरी बार फ्लॉप, आउट होते वैभव ने ये क्या किया; VIDEO वायरल

खेल के प्रति उनका समर्पण हमेशा प्रेरणा देता रहेगा. उनके परिवार, दोस्तों और पूरे अफगानिस्तान क्रिकेट समुदाय के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं.' शपूर जादरान ने 2009 से 2020 के बीच अफगानिस्तान के लिए 44 वनडे और 36 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले. अफगानिस्तान क्रिकेट को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले खिलाड़ियों में उनका नाम प्रमुखता से लिया जाता है.

यह भी पढ़ें- भारत को हराने में अलग ही मजा आता है…टी20 सीरीज जीतने के बाद हैरी ब्रूक ने ये सब क्या कह दिया

About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पत्रकारिता के पेशे में लगभग पांच सालों से हैं. वो एबीपी न्यूज़ में बतौर एसोसिएट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं. इससे पहले वो न्यूज़ नेशन, न्यूज़ 24 में काम कर चुके हैं. उन्हें साहित्य और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर लिखना बेहद पसंद है. किताबों में बेहद रुचि रखते हैं और खाली वक्त में खूब किताबें पढ़ते हैं.
Read More
Published at : 10 Jul 2026 10:32 AM (IST)
Tags :
Rashid Khan Mohammad Nabi Shapoor Zadran
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
VIDEO: शपूर जादरान की आखिरी विदाई में छलके आंसू, राशिद खान बोले- 'तुम्हारे बिना जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी'
VIDEO: शपूर जादरान की आखिरी विदाई में छलके आंसू, राशिद खान बोले- 'तुम्हारे बिना जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी'
क्रिकेट
Shreyas Iyer Captaincy Record: श्रेयस अय्यर की कैप्टेंसी पर लगा बड़ा 'धब्बा', मैच हराने वाले कप्तानों की लिस्ट में पहले नंबर पर
श्रेयस अय्यर की कैप्टेंसी पर लगा बड़ा 'धब्बा', मैच हराने वाले कप्तानों की लिस्ट में पहले नंबर पर
क्रिकेट
भारत को हराने में अलग ही मजा आता है…T20 सीरीज जीतने के बाद हैरी ब्रूक ने ये सब क्या कह दिया
भारत को हराने में अलग ही मजा आता है…T20 सीरीज जीतने के बाद हैरी ब्रूक ने ये सब क्या कह दिया
क्रिकेट
IND Vs ENG 4th T20I: इंग्लैंड से हार के बाद भड़के कप्तान श्रेयस अय्यर, खिलाड़ियों को जमकर लताड़ा
इंग्लैंड से हार के बाद भड़के कप्तान श्रेयस अय्यर, खिलाड़ियों को जमकर लताड़ा
Advertisement

वीडियोज

Sansani: ट्रेन के 'सुहागरात कोच' का बवाल ! | Train Honeymoon Coach Video
Monsoon Alert | Weather: भारी बारिश से कहीं सड़कें बनी तालाब, कहीं घरों में घुसा पानी | Delhi Rain
Monsoon Alert | Flood 2026 | Janhit: चमकते वादे, डूबी सड़कें...स्मार्ट सिटी की कड़वी हकीकत | Rain
UP Election 2027: रोजगार और महंगाई के मुद्दे छोड़ 'सनातन' पर होगा यूपी चुनाव? | Akhilesh Yadav
PM Modi in Australia: Melbourne में पीएम ने गिनाईं भारत की उपलब्धियां | Operation Sindoor |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान ने पाकिस्तान के बाद सऊदी लगाया फोन, इधर ट्रंप-नेतन्याहू में हुई बात, अब रुकेगी या भड़केगी जंग?
ईरान ने पाकिस्तान के बाद सऊदी लगाया फोन, इधर ट्रंप-नेतन्याहू में हुई बात, अब रुकेगी या भड़केगी जंग?
मध्य प्रदेश
ड्रग्स नेटवर्क मामले में जीतू पटवारी के भाई से पुलिस ने घंटों की पूछताछ, कांग्रेस ने लगाए आरोप
ड्रग्स नेटवर्क मामले में जीतू पटवारी के भाई से पुलिस ने घंटों की पूछताछ, कांग्रेस ने लगाए आरोप
इंडिया
बारिश में टेंट मांग रहे अभिजीत दीपके का वीडियो डिलीट, अब क्या बोले कॉकरोच जनता पार्टी के नेता
बारिश में टेंट मांग रहे अभिजीत दीपके का वीडियो डिलीट, अब क्या बोले कॉकरोच जनता पार्टी के नेता
क्रिकेट
अचानक संजू सैमसन ने लिया चैंकाने वाला फैसला, इस T20 लीग से नाम लिया वापस; 11 जुलाई को है ऑक्शन
अचानक संजू सैमसन ने लिया चैंकाने वाला फैसला, इस T20 लीग से नाम लिया वापस; 11 जुलाई को है ऑक्शन
बॉलीवुड
Thursday Box Office Collection: गुरुवार को 'वेलकम टू द जंगल' हुई 125 करोड़ के पार, 'अल्फा' की घटी कमाई, जानें- बाकी फिल्मों का कलेक्शन
गुरुवार को 'वेलकम टू द जंगल' हुई 125 करोड़ के पार, 'अल्फा' की घटी कमाई, जानें- कलेक्शन
इंडिया
13 राज्यों में भीषण बारिश होगी, रेड अलर्ट, बाढ़ का खतरा, यूपी-दिल्ली, बिहार समेत देश का हाल जानें
13 राज्यों में भीषण बारिश होगी, रेड अलर्ट, बाढ़ का खतरा, यूपी-दिल्ली, बिहार समेत देश का हाल जानें
महाराष्ट्र
उद्धव ठाकरे के सांसदों के बाद नगरसेवकों के भागने का डर? आदित्य ठाकरे ने ली तत्काल बैठक, दी यह सलाह
उद्धव ठाकरे के सांसदों के बाद नगरसेवकों के भागने का डर? आदित्य ठाकरे ने ली तत्काल बैठक, दी यह सलाह
ट्रेंडिंग
Delhi DTC Bus Viral Video : दिल्ली की बस में दिखा चौंकाने वाला नजारा! वायरल वीडियो ने बढ़ाई महिला सुरक्षा की चिंता
दिल्ली की बस में दिखा चौंकाने वाला नजारा! वायरल वीडियो ने बढ़ाई महिला सुरक्षा की चिंता
ENT LIVE
Harshad Chopda ने Shivangi Joshi के लिए लिया स्टैंड
Harshad Chopda ने Shivangi Joshi के लिए लिया स्टैंड
ENT LIVE
Raghav Juyal का दमदार अंदाज़, Bhai Tera Star Hai का ट्रेलर रिलीज़
Raghav Juyal का दमदार अंदाज़, Bhai Tera Star Hai का ट्रेलर रिलीज़
ENT LIVE
Raghav Juyal का नया अंदाज, Bhai Tera Star Hai का ट्रेलर रिलीज़
Raghav Juyal का नया अंदाज, Bhai Tera Star Hai का ट्रेलर रिलीज़
ENT LIVE
Gautami बोलीं, अपनी अलग पहचान ही सबसे बड़ी ताकत है
Gautami बोलीं, अपनी अलग पहचान ही सबसे बड़ी ताकत है
ENT LIVE
Gaurav Khanna और Akanksha Chamola का होगा आमना-सामना
Gaurav Khanna और Akanksha Chamola का होगा आमना-सामना
Embed widget