अफगानिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शपूर जादरान का मंगलवार को लंबी बीमारी के बाद भारत में निधन हो गया. 38 वर्षीय जादरान ने नई दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज के दौरान अंतिम सांस ली. वह स्टेज-4 हेमोफैगोसाइटिक लिम्फोहिस्टियोसाइटोसिस (HLH) नाम की दुर्लभ और गंभीर इम्यून बीमारी से जूझ रहे थे. उनका निधन 39वें जन्मदिन से एक दिन पहले हुआ. उनके निधन पर कई मौजूदा और पूर्व खिलाड़ियों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी. स्टार स्पिनर राशिद खान ने उन्हें अपना बेहद करीबी दोस्त बताते हुए भावुक संदेश साझा किया.

राशिद खान ने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'भारी मन से मैं अपने एक बेहद शानदार दोस्त को अलविदा कह रहा हूं. हंसी, यादों और हर किसी के प्रति आपके अपनापन के लिए शुक्रिया. तुम्हारे बिना जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी. तुम हमेशा मेरे दिल में खास जगह रखोगे. मेरे प्यारे दोस्त, शांति से आराम करो. फिर मिलेंगे.'

अफगान खिलाड़ियों ने दी भावुक श्रद्धांजलि

Afghanistan National Cricket team players carrying the coffin of Shapoor Zadran on their shoulders. 😥 pic.twitter.com/lBYGgeVj7F — Noor Ahmad Nation 🇦🇫 (@kohinr_15) July 8, 2026

पूर्व कप्तान मोहम्मद नबी ने लिखा, 'शपूर भाई! अल्लाह आपको अपनी असीम रहमत अता करे, जन्नत-उल-फिरदौस में जगह दे और आपके परिवार व चाहने वालों को इस दुख को सहने की ताकत दे. आप सिर्फ मेरे करीबी दोस्त ही नहीं थे, बल्कि अपने वतन के सच्चे सेवक और अफगानिस्तान की शान थे.'

उन्होंने आगे कहा, 'आज आप शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन आपका नाम, आपकी सेवाएं और आपकी यादें हमेशा अफगानिस्तान के लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगी. अल्लाह आपकी मगफिरत फरमाए.' सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में राशिद खान, रहमानुल्लाह गुरबाज और अफगानिस्तान के कई मौजूदा व पूर्व खिलाड़ी शपूर जादरान को अंतिम विदाई देते समय भावुक होकर रोते दिखाई दिए.

ऑलराउंडर अजमतुल्लाह उमरजई ने लिखा, 'शपूर के निधन की खबर सुनकर बेहद दुख हुआ. यह उनके परिवार, दोस्तों और अफगानिस्तान के क्रिकेट प्रेमियों के लिए बहुत बड़ी क्षति है. अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे और उनके परिवार व सभी चाहने वालों को सब्र अता करे. हम भी इस गहरे दुख में उनके साथ हैं.' सलामी बल्लेबाज इब्राहिम जादरान ने लिखा, 'अफगानिस्तान क्रिकेट के शुरुआती और संघर्षपूर्ण दौर के नायकों में से एक शपूर हाजी अचानक आई बीमारी के कारण इस दुनिया को छोड़ गए. अल्लाह उन्हें जन्नत अता करे. मैं उनके दोस्तों और पूरे शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं.' अनुभवी बल्लेबाज रहमत शाह ने भी इस्लामी आयत साझा करते हुए लिखा, 'बेशक हम अल्लाह के हैं और उसी की ओर लौटकर जाने वाले हैं.'

रवि शास्त्री ने भी जताया दुख

भारत के पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री ने भी शपूर जादरान के निधन पर शोक व्यक्त किया. उन्होंने लिखा, 'शपूर जादरान के निधन की खबर बेहद दुखद है. अफगानिस्तान क्रिकेट को विश्व मंच तक पहुंचाने वाले प्रमुख खिलाड़ियों में उनका नाम हमेशा याद रखा जाएगा.

यह भी पढ़ें- Vaibhav Suryavanshi: लगातार तीसरी बार फ्लॉप, आउट होते वैभव ने ये क्या किया; VIDEO वायरल

खेल के प्रति उनका समर्पण हमेशा प्रेरणा देता रहेगा. उनके परिवार, दोस्तों और पूरे अफगानिस्तान क्रिकेट समुदाय के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं.' शपूर जादरान ने 2009 से 2020 के बीच अफगानिस्तान के लिए 44 वनडे और 36 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले. अफगानिस्तान क्रिकेट को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले खिलाड़ियों में उनका नाम प्रमुखता से लिया जाता है.

यह भी पढ़ें- भारत को हराने में अलग ही मजा आता है…टी20 सीरीज जीतने के बाद हैरी ब्रूक ने ये सब क्या कह दिया