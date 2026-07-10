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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगDelhi DTC Bus Viral Video : दिल्ली की बस में दिखा चौंकाने वाला नजारा! वायरल वीडियो ने बढ़ाई महिला सुरक्षा की चिंता

Delhi DTC Bus Viral Video : दिल्ली की बस में दिखा चौंकाने वाला नजारा! वायरल वीडियो ने बढ़ाई महिला सुरक्षा की चिंता

Delhi DTC Bus Viral Video : कई लोग इस वीडियो को महिलाओं की सुरक्षा से जोड़कर सवाल उठा रहे हैं, वहीं कुछ लोग पूरे मामले की साफ जांच की मांग कर रहे हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 10 Jul 2026 10:25 AM (IST)
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Delhi DTC Bus Viral Video : सोशल मीडिया पर इन दिनों दिल्ली की एक DTC बस का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो सामने आने के बाद इंटरनेट पर इसे लेकर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. कई लोग इस वीडियो को महिलाओं की सुरक्षा से जोड़कर सवाल उठा रहे हैं, वहीं कुछ लोग पूरे मामले की साफ जांच की मांग कर रहे हैं. हालांकि, वायरल वीडियो के साथ किए जा रहे दावों की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

दिल्ली की बस में दिखा चौंकाने वाला नजारा

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक महिला दिल्ली की DTC बस में ड्राइवर की सीट के पास खड़ी दिखाई देती है. वीडियो में ऐसा दिखाई देता है कि बस ड्राइवर महिला को गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है. इस दौरान बस के अंदर मौजूद किसी व्यक्ति ने पूरी घटना का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया. इसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और कई प्लेटफॉर्म पर बड़ी संख्या में लोग इसे शेयर करने लगे. वायरल वीडियो के साथ कई तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इन दावों की अभी तक पूरी तरह पुष्टि नहीं हुई है. 

 
 
 
 
 
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सोशल मीडिया पर उठे महिलाओं की सुरक्षा के सवाल

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है. कई यूजर्स का कहना है कि अगर वीडियो में किया जा रहा दावा सही पाया जाता है, तो मामले की जांच होनी चाहिए और जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए. इसके साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट में महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की मांग भी कई लोगों ने उठाई है. 

यह भी पढ़ें - Viral video: बाढ़ के पानी में बह गए हजारों LPG सिलेंडर, वीडियो देख यूजर्स बोले- कर्मों का हिसाब

लोगों ने दिए अलग-अलग रिएक्शन

वीडियो के कमेंट सेक्शन में लोगों की प्रतिक्रियाएं भी अलग-अलग देखने को मिलीं.कुछ यूजर्स ने घटना पर नाराजगी जताते हुए चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. कुछ लोगों ने लिखा कि वीडियो बनाने के जगह मौके पर आवाज उठानी चाहिए थी. वहीं कई यूजर्स ने यह भी कहा कि वीडियो देखकर जल्दबाजी में किसी फैसले पर नहीं पहुंचना चाहिए, बस के अचानक ब्रेक लगाने या सड़क की स्थिति जैसी वजहों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है. 

सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट कहा गया ये 

सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट में भी कहा गया है कि वीडियो के साथ किए जा रहे दावों की पुष्टि नहीं हुई है. साथ ही यह भी अपील की गई है कि जब तक तथ्य पूरी तरह सामने न आ जाएं, तब तक इस घटना की तुलना किसी पुराने मामले से नहीं की जानी चाहिए. पोस्ट के अनुसार, अगर जांच में लगाए गए आरोप सही साबित होते हैं, तो संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध सबूतों के आधार पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए. 

यह भी पढ़ें - Cab Driver Viral Video: 'सिगरेट तो पिऊंगा'... कैब में यात्री की जिद, ड्राइवर ने किया कुछ ऐसा कि वीडियो हुआ वायरल

Published at : 10 Jul 2026 10:23 AM (IST)
Tags :
Public Transport Social Media TRENDING Women Safety Video Delhi DTC Bus Viral Video
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