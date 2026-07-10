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किसानों के लिए बड़ी चेतावनी! आपके पास नहीं है यह कार्ड, बंद हो जाएगा सरकारी योजनाओं का लाभ

Farmers ID: बिना फार्मर आईडी के किसानों को सरकारी योजनाओं का पैसा नहीं मिलेगा. फर्जीवाड़ा रोकने के लिए सरकार 12 अंकों की डिजिटल आईडी बना रही है. अगर लाभ चाहिए तो तुरंत रजिस्ट्रेशन कराएं.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 10 Jul 2026 06:45 AM (IST)
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Farmers ID: अगर आप एक किसान हैं और खेती-किसानी से जुड़ी सरकारी योजनाओं का फायदा उठा रहे हैं. तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए फार्मर आईडी अब जरूरी कर दी है. यानी अब किसी भी सरकारी योजना का लाभ बिना फार्मर आईडी के नहीं मिल पाएगा. सरकार हर किसान का एक डिजिटल रिकॉर्ड तैयार कर रही है. 

जिससे सही और हकदार किसानों तक ही मदद पहुंच सके और बीच के फर्जीवाड़े को पूरी तरह खत्म किया जा सके. अगर आपने अभी तक अपनी यह 12 अंकों की डिजिटल आईडी नहीं बनवाई है. तो आपकी पीएम किसान सम्मान निधि, फसल बीमा और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी बड़ी सुविधाएं रुक सकती हैं. इसलिए समय रहते अपनी रजिस्ट्री पूरी करा लें. 

क्या है यह फार्मर आईडी?

फार्मर आईडी असल में किसानों का एक डिजिटल डेटाबेस है, जो बिल्कुल आपके आधार कार्ड की तरह काम करेगा. इस 12 अंकों की खास आईडी में किसान का नाम, उसकी जमीन का पूरा रिकॉर्ड, खतौनी और उसने खेत में कौन सी फसल बोई है, यह सारी जानकारी एक ही जगह ऑनलाइन दर्ज होगी. सरकार का मकसद इस सिस्टम के जरिए कृषि योजनाओं में पूरी पारदर्शिता लाना है. 

क्यों है यह इतनी जरूरी?

जब किसान यह आईडी बनवा लेते हैं उसके बाद किसानों को हर छोटी-बड़ी योजना के लिए बार-बार दफ्तरों के चक्कर काटने और वही दस्तावेज दोबारा जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जब भी आप खाद, बीज या कोई सरकारी मदद लेने जाएंगे. तो बस आपकी फार्मर आईडी स्कैन की जाएगी और सारा काम मिनटों में हो जाएगा.  

यह भी पढ़ें: इस राज्य में मछली पालने वालों की होने वाली है चांदी, इस मुस्लिम देश की कंपनी लगाएगी करोड़ों रुपये

इन बड़ी योजनाओं पर लगेगा ब्रेक

अगर आपके पास यह आईडी नहीं होगी तो सबसे पहले आपकी पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त अटक सकती है. इसके अलावा मंडियों में एमएसपी पर फसल बेचने के लिए जो हर बार नया रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था वह भी बिना इस आईडी के नहीं हो पाएगा. 

ऐसे करें आवेदन

किसान भाई खुद सरकारी वेबसाइट upagripardarshi.gov.in पर जाकर इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हैं. तो अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर महज 20 से 50 रुपये का सर्विस चार्ज देकर अपनी e-KYC और आईडी बनवाने का काम पूरा करवा सकते हैं.  

यह भी पढ़ें: खेत में बिजली चमकते ही क्या करें और क्या नहीं? जानें जान बचाने का यह सबसे जरूरी तरीका

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 10 Jul 2026 06:45 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Farmers News Kisan Scheme Farming Tips Farming News
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