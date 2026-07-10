किसानों के लिए बड़ी चेतावनी! आपके पास नहीं है यह कार्ड, बंद हो जाएगा सरकारी योजनाओं का लाभ

Farmers ID: अगर आप एक किसान हैं और खेती-किसानी से जुड़ी सरकारी योजनाओं का फायदा उठा रहे हैं. तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए फार्मर आईडी अब जरूरी कर दी है. यानी अब किसी भी सरकारी योजना का लाभ बिना फार्मर आईडी के नहीं मिल पाएगा. सरकार हर किसान का एक डिजिटल रिकॉर्ड तैयार कर रही है.

जिससे सही और हकदार किसानों तक ही मदद पहुंच सके और बीच के फर्जीवाड़े को पूरी तरह खत्म किया जा सके. अगर आपने अभी तक अपनी यह 12 अंकों की डिजिटल आईडी नहीं बनवाई है. तो आपकी पीएम किसान सम्मान निधि, फसल बीमा और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी बड़ी सुविधाएं रुक सकती हैं. इसलिए समय रहते अपनी रजिस्ट्री पूरी करा लें.

क्या है यह फार्मर आईडी?

फार्मर आईडी असल में किसानों का एक डिजिटल डेटाबेस है, जो बिल्कुल आपके आधार कार्ड की तरह काम करेगा. इस 12 अंकों की खास आईडी में किसान का नाम, उसकी जमीन का पूरा रिकॉर्ड, खतौनी और उसने खेत में कौन सी फसल बोई है, यह सारी जानकारी एक ही जगह ऑनलाइन दर्ज होगी. सरकार का मकसद इस सिस्टम के जरिए कृषि योजनाओं में पूरी पारदर्शिता लाना है.

क्यों है यह इतनी जरूरी?

जब किसान यह आईडी बनवा लेते हैं उसके बाद किसानों को हर छोटी-बड़ी योजना के लिए बार-बार दफ्तरों के चक्कर काटने और वही दस्तावेज दोबारा जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जब भी आप खाद, बीज या कोई सरकारी मदद लेने जाएंगे. तो बस आपकी फार्मर आईडी स्कैन की जाएगी और सारा काम मिनटों में हो जाएगा.

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इन बड़ी योजनाओं पर लगेगा ब्रेक

अगर आपके पास यह आईडी नहीं होगी तो सबसे पहले आपकी पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त अटक सकती है. इसके अलावा मंडियों में एमएसपी पर फसल बेचने के लिए जो हर बार नया रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था वह भी बिना इस आईडी के नहीं हो पाएगा.

ऐसे करें आवेदन

किसान भाई खुद सरकारी वेबसाइट upagripardarshi.gov.in पर जाकर इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हैं. तो अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर महज 20 से 50 रुपये का सर्विस चार्ज देकर अपनी e-KYC और आईडी बनवाने का काम पूरा करवा सकते हैं.

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