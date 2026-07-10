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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरFishing Ban In India: क्यों मानसून में मछली पकड़ने पर रोक लगा देती है सरकार, क्या है इसके पीछे की वजह?

Fishing Ban In India: क्यों मानसून में मछली पकड़ने पर रोक लगा देती है सरकार, क्या है इसके पीछे की वजह?

Fishing Ban In India: मानसून में सरकार मछली पकड़ने पर रोक लगाती है ताकि मछुआरों की सुरक्षा रहे और मछलियों का प्रजनन सुरक्षित हो सके.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 10 Jul 2026 05:05 AM (IST)
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भारत में हर साल मानसून के मौसम में समुद्र में मछली पकड़ने पर सरकार की तरफ से रोक लगा दी जाती है. उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्र में मत्स्य विभाग ने 1 जून 2026 से 31 जुलाई 2026 तक तट से 12 समुद्री मील के दायरे में मशीन और मोटर से चलने वाली नावों से मछली पकड़ने पर रोक लगाई है. इस दौरान अगर कोई नाव नियम तोड़कर समुद्र में मछली पकड़ने जाती है, तो उसके खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई भी की जाती है. ऐसे में हर किसी के मन में यह सवाल आता है कि आखिर सरकार ऐसा कदम क्यों उठाती है. आइए जानते हैं इसके पीछे की पूरी वजह.

समुद्र में बढ़ जाता है खतरा

बता दें कि यह पाबंदी हर साल लगभग इसी समय के आसपास लागू होती है और मानसून खत्म होने के बाद हटा दी जाती है. इस प्रतिबंध के पीछे सबसे बड़ी वजह मछुआरों की सुरक्षा है. इसका कारण यह है कि मानसून के मौसम में समुद्र में लहरें बेहद तेज हो जाती हैं और मौसम का कोई भरोसा नहीं रहता. ऐसे में अगर मछुआरे इस दौरान समुद्र में मछली पकड़ने जाएं, तो उनकी नाव पलटने या किसी बड़े हादसे का खतरा काफी बढ़ जाता है. यही वजह है कि तूफान और खराब मौसम के कारण समुद्र में जाना और भी मुश्किल हो जाता है. इसलिए सरकार मछुआरों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाती है.

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मछलियों के प्रजनन का होता है खास समय

सुरक्षा के अलावा इस प्रतिबंध की दूसरी बड़ी वजह मछलियों का प्रजनन काल है. यानी मानसून का यह समय मछलियों के अंडे देने और उनकी नई पीढ़ी बढ़ाने के लिए सबसे अनुकूल माना जाता है. अगर इस दौरान लगातार मछली पकड़ी जाती रहे, तो मछलियों की संख्या तेजी से घट सकती है और आने वाले समय में समुद्र में मछलियों की कमी हो सकती है. इसलिए सरकार का मानना है कि इस समय मछली पकड़ने पर रोक लगाना ही बेहतर है. इससे भविष्य में मछुआरों को ज्यादा मछलियां मिलेंगी, जिससे उनकी कमाई भी बेहतर होगी.

हालांकि इस दौरान मछली पकड़ने का काम बंद रहने से मछुआरा परिवारों की कमाई पर सीधा असर पड़ता है. इसलिए सरकार इस मुश्किल समय में उनकी आर्थिक मदद के लिए भी कई योजनाएं चलाती है. कई राज्यों में मछुआरों को इस अवधि के दौरान राहत राशि दी जाती है, ताकि उनकी रोजी-रोटी पर बुरा असर न पड़े.

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Published at : 10 Jul 2026 05:05 AM (IST)
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