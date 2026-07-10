उद्धव ठाकरे के सांसदों के बाद नगरसेवकों के भागने का डर? आदित्य ठाकरे ने ली तत्काल बैठक, दी यह सलाह
Uddhav Thackeray Shiv Sena UBT: कि हाल ही में उद्धव ठाकरे के 6 सांसद एकनाथ शिंदे के खेमे में चले गए थे. अब विधायक और नगरसेवक ना टूटें, इसलिए ठाकरे परिवार ने सक्रियता बढ़ा दी है.
महाराष्ट्र के मुख्य विपक्षी दल शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के सांसदों ने हाल ही में बगावती सुर दिखाते हुए पार्टी का साथ छोड़ दिया और एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए. उद्धव ठाकरे को हुए इस बड़े नुकसान के बीच अब आशंका जताई जा रही है कि उनके नगरसेवक भी बागी हो सकते हैं. ऐसे में उद्धव ठाकरे ने डैमेज कंट्रोल करने के लिए एक आपातकालीन बैठक अपने आवास मातोश्री पर बुलाई.
यह बैठक आदित्य ठाकरे की अध्यक्षता में गुरुवार (9 जुलाई) को हुई. इस मीटिंग में मुंबई महानगरपालिका क्षेत्र से जुड़े विभिन्न नागरिक मुद्दों और समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई. सूत्रों के अनुसार, आदित्य ठाकरे ने नगरसेवकों से कहा कि वे अपने-अपने वार्डों और विभागों की सभी प्रमुख समस्याओं को प्रभावी ढंग से महानगरपालिका के सदन में उठाएं.
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आदित्य ठाकरे की नगरसेवकों को सलाह
आदित्य ठाकरे ने कहा कि पिछले एक हफ्ते के दौरान मुंबई में कई घटनाएं हुई हैं और नागरिकों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ा है. आदित्य ठाकरे ने नगरसेवकों को निर्देश दिए कि मुंबईकरों के मुद्दों को पूरी मजबूती के साथ सदन में रखें और पिछले सप्ताह शहर की जो स्थिति रही, उसे लेकर सत्तारूढ़ पक्ष से जवाब मांगें.
विधायकों-नगरसेवकों को रोकने के लिए ठाकरे परिवार एक्टिव
बताया जा रहा है कि उन्होंने जनहित के मुद्दों पर आक्रामक भूमिका अपनाने और प्रशासन को जवाबदेह बनाने पर जोर दिया. गौरतलब है कि हाल ही में उद्धव ठाकरे के 6 सांसद एकनाथ शिंदे के खेमे में चले गए थे. अब विधायक और नगरसेवक ना टूटें, इसलिए ठाकरे परिवार ने सक्रियता बढ़ा दी है.
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