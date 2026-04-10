हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरइस वजह से खीरे में आ जाती है कड़वाहट, इन बातों का रखेंगे ध्यान तो बर्बाद होने से बच जाएगी फसल

इस वजह से खीरे में आ जाती है कड़वाहट, इन बातों का रखेंगे ध्यान तो बर्बाद होने से बच जाएगी फसल

Cucumber Farming Tips: खीरे की खेती में कड़वाहट आपकी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है. इन टिप्स को अपनाकर आप अपनी फसल को बर्बाद होने से बचाकर मोटा मुनाफा पक्का कर सकते हैं.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 10 Apr 2026 11:39 AM (IST)
Cucumber Farming Tips: खीरे की खेती में कड़वाहट आपकी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है. इन टिप्स को अपनाकर आप अपनी फसल को बर्बाद होने से बचाकर मोटा मुनाफा पक्का कर सकते हैं.

खीरे की खेती में सबसे बड़ी सिरदर्दी तब होती है जब पूरी मेहनत के बाद फसल कड़वी निकल आए. दरअसल, इसके पीछे कुकरबिटासिन नाम का एक केमिकल कंपाउंड होता है. जो पौधों में तनाव बढ़ने पर रिलीज होता है. अगर आप सही समय पर मैनेजमेंट नहीं करते. तो यह कड़वाहट आपकी पूरी मेहनत और मार्केट वैल्यू को मिट्टी में मिला सकती है.

1/6
खेत में नमी की कमी कड़वाहट का सबसे बड़ा कारण है. जब पौधों को जरूरत के हिसाब से पानी नहीं मिलता या सिंचाई में लंबा गैप आ जाता है. तो खीरा स्ट्रेस में चला जाता है. इस तनाव की वजह से फल के अंदर कड़वापन भरने लगता है. इसलिए मिट्टी में नमी बनाए रखना बहुत जरूरी है ताकि पौधा रिलैक्स रहे.
खेत में नमी की कमी कड़वाहट का सबसे बड़ा कारण है. जब पौधों को जरूरत के हिसाब से पानी नहीं मिलता या सिंचाई में लंबा गैप आ जाता है. तो खीरा स्ट्रेस में चला जाता है. इस तनाव की वजह से फल के अंदर कड़वापन भरने लगता है. इसलिए मिट्टी में नमी बनाए रखना बहुत जरूरी है ताकि पौधा रिलैक्स रहे.
2/6
तापमान का अचानक बढ़ना या बहुत ज्यादा गर्मी भी खीरे की मिठास छीन लेती है. जब पारा 35-40 डिग्री के पार जाता है, तो पौधे खुद को बचाने के लिए कुकरबिटासिन बनाना शुरू कर देते हैं. आधुनिक खेती में मल्चिंग और शेड नेट का इस्तेमाल करके आप फसल को झुलसने से बचा सकते हैं. जिससे फल की क्वालिटी एकदम टॉप क्लास बनी रहती है.
तापमान का अचानक बढ़ना या बहुत ज्यादा गर्मी भी खीरे की मिठास छीन लेती है. जब पारा 35-40 डिग्री के पार जाता है, तो पौधे खुद को बचाने के लिए कुकरबिटासिन बनाना शुरू कर देते हैं. आधुनिक खेती में मल्चिंग और शेड नेट का इस्तेमाल करके आप फसल को झुलसने से बचा सकते हैं. जिससे फल की क्वालिटी एकदम टॉप क्लास बनी रहती है.
Published at : 10 Apr 2026 11:39 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Cucumber Farming News

एग्रीकल्चर फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
एक साल में एक से चार मेमने और दूध भी ज्यादा, किसानों का तगड़ा फायदा कराएगी अविशान नस्ल की भेड़
एक साल में एक से चार मेमने और दूध भी ज्यादा, किसानों का तगड़ा फायदा कराएगी अविशान नस्ल की भेड़
एग्रीकल्चर
घर के गमले में ऐसे उगाएं असली सिंदूर का पौधा, केमिकल से हमेशा के लिए मिल जाएगी छुट्टी
घर के गमले में ऐसे उगाएं असली सिंदूर का पौधा, केमिकल से हमेशा के लिए मिल जाएगी छुट्टी
एग्रीकल्चर
Curry Leaf Plant Growing: घर के किचन गार्डन में ऐसे उगाएं 'करी पत्ता', बार-बार बाजार से खरीदने की नहीं पड़ेगी जरूरत
घर के किचन गार्डन में ऐसे उगाएं 'करी पत्ता', बार-बार बाजार से खरीदने की नहीं पड़ेगी जरूरत
एग्रीकल्चर
PM Kisan Mandhan Yojana: किसान भाई अब बुढ़ापे की टेंशन छोड़ें, पीएम किसान मानधन योजना से हर महीने मिलेगी फिक्स्ड पेंशन
किसान भाई अब बुढ़ापे की टेंशन छोड़ें, पीएम किसान मानधन योजना से हर महीने मिलेगी फिक्स्ड पेंशन
Advertisement

वीडियोज

Sansani: सीजफायर पर इजरायल का U-Turn? | Iran US-Israel Ceasefire | Middle East War | Trump
Nitish Kumar के बाद Samrat Choudhary बनेंगे सीएम? | Bihar Politics | BJP | Tejashwi Yadav
Chitra Tripathi: 4 किरदार, 4 रुख… क्या फिर भड़केगी जंग? | Iran Vs US-Israel | Trump
Iran US-Israel Ceasefire: ईरान vs इजरायल...सीजफायर को Netanyahu तोड़ने पर क्यों तुले? | Trump
Sandeep Chaudhary : SIR में हेरा-फेरी...TMC के साथ खेला? | Derek O'Brien |TMC Vs ECI | BJP | Bengal

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रेम कुमार
प्रेम कुमारJournalist
वो एक गलती जिसने अमेरिका और इजराइल से न सिर्फ 'जीत' छीन ली, बल्कि दानव बना दिया
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'बेवकूफी' न करे अमेरिका, नेतन्याहू की चालों में न फंसे', ईरान के विदेश मंत्री अराघची का US को अल्टीमेटम
'बेवकूफी' न करे अमेरिका, नेतन्याहू की चालों में न फंसे', ईरान के विदेश मंत्री अराघची का अल्टीमेटम
बिहार
Nitish Kumar News Live: शपथ से पहले नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे सम्राट चौधरी, CM की रेस में टॉप लिस्ट पर
Live: शपथ से पहले नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे सम्राट चौधरी, CM की रेस में टॉप लिस्ट पर
इंडिया
India Rafale Deal: राफेल की 3.25 लाख करोड़ की डील में अब भारत ने रखी बड़ी शर्त, फ्रांस को करना पड़ेगा ये काम
राफेल की 3.25 लाख करोड़ की डील में अब भारत ने रखी बड़ी शर्त, फ्रांस को करना पड़ेगा ये काम
आईपीएल 2026
IPL 2026: KKR को हराकर LSG ने 'प्वाइंट टेबल' में लगाई छलांग, ऑरेंज और पर्पल कैप किसके पास?
IPL 2026: KKR को हराकर LSG ने 'प्वाइंट टेबल' में लगाई छलांग, ऑरेंज और पर्पल कैप किसके पास?
टेलीविजन
'आप हमसे पूछ तो लेते', IVF की खबरों पर अपनी तस्वीर देख भड़के दिव्यांका त्रिपाठी-विवेक दहिया
'आप हमसे पूछ तो लेते', IVF की खबरों पर अपनी तस्वीर देख भड़के दिव्यांका त्रिपाठी-विवेक दहिया
विश्व
इजरायल के लेबनान पर और कहर बरपाने के अल्टीमेटम के बीच मुज्तबा खामेनेई ने कहा - 'हम सभी...'
इजरायल के लेबनान पर और कहर बरपाने के अल्टीमेटम के बीच मुज्तबा खामेनेई ने कहा - 'हम सभी...'
ट्रेंडिंग
Viral Video: घर मैं चला रही, बच्चे मैं पाल रही... दिल्ली मेट्रो में पति-पत्नी की बहस का वीडियो वायरल
घर मैं चला रही, बच्चे मैं पाल रही... दिल्ली मेट्रो में पति-पत्नी की बहस का वीडियो वायरल
लाइफस्टाइल
Mughal Emperors Death History: अकबर से लेकर औरंगजेब तक... जानें किन-किन बीमारियों से हुई थी बेहद ताकतवर मुगल शासकों की मौत?
अकबर से लेकर औरंगजेब तक... जानें किन-किन बीमारियों से हुई थी बेहद ताकतवर मुगल शासकों की मौत?
ENT LIVE
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
ENT LIVE
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
ENT LIVE
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
ENT LIVE
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
Embed widget