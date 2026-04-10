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इस वजह से खीरे में आ जाती है कड़वाहट, इन बातों का रखेंगे ध्यान तो बर्बाद होने से बच जाएगी फसल
Cucumber Farming Tips: खीरे की खेती में कड़वाहट आपकी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है. इन टिप्स को अपनाकर आप अपनी फसल को बर्बाद होने से बचाकर मोटा मुनाफा पक्का कर सकते हैं.
खीरे की खेती में सबसे बड़ी सिरदर्दी तब होती है जब पूरी मेहनत के बाद फसल कड़वी निकल आए. दरअसल, इसके पीछे कुकरबिटासिन नाम का एक केमिकल कंपाउंड होता है. जो पौधों में तनाव बढ़ने पर रिलीज होता है. अगर आप सही समय पर मैनेजमेंट नहीं करते. तो यह कड़वाहट आपकी पूरी मेहनत और मार्केट वैल्यू को मिट्टी में मिला सकती है.
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Published at : 10 Apr 2026 11:39 AM (IST)
Tags :Agriculture Farming Cucumber Farming News
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