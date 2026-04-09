हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरPearl Farming: मोती की खेती से घर में होगा पैसा ही पैसा, जानें इसके लिए कितनी सब्सिडी देती है सरकार?

Pearl Farming: मोती की खेती से घर में होगा पैसा ही पैसा, जानें इसके लिए कितनी सब्सिडी देती है सरकार?

Pearl Farming: मोती की खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य और केंद्र सरकार कई योजनाएं चल रही है. उत्तर प्रदेश में पर्ल फार्मिंग प्रोजेक्ट के तहत कुल लागत पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 09 Apr 2026 05:29 PM (IST)
Pearl Farming: मोती की खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य और केंद्र सरकार कई योजनाएं चल रही है. उत्तर प्रदेश में पर्ल फार्मिंग प्रोजेक्ट के तहत कुल लागत पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है.

Pearl Farming: हमारे देश में खेती का तरीका तेजी से बदल रहा है. किसान अब पारंपरिक फसलों तक सीमित नहीं रहे हैं, बल्कि कई नई तकनीक और वैकल्पिक खेती के जरिए अपनी आय बढ़ाने पर भी जोर दे रहे हैं. इसी बीच आजकल मोती की खेती किसानों के लिए कम लागत में ज्यादा मुनाफा देने वाला ऑप्शन बनकर उभर रही है. उत्तर प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में सरकार भी इसे बढ़ावा दे रही है और उसके लिए सब्सिडी योजनाएं भी चला रही है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि मोती की खेती से आप कैसे पैसा कमा सकते हैं और इसके लिए सरकार कितनी सब्सिडी देती है.

1/7
उत्तर प्रदेश में शुरुआत में कई किसानों ने खेत में तालाब बनाकर मोती की खेती की शुरू की. जिसके बाद कई और किसान भी इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि किसान अपनी पारंपरिक खेती जारी रखते हुए खेत के एक छोटे हिस्से में तालाब बनाकर अतिरिक्त कमाई कर सकते हैं.
उत्तर प्रदेश में शुरुआत में कई किसानों ने खेत में तालाब बनाकर मोती की खेती की शुरू की. जिसके बाद कई और किसान भी इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि किसान अपनी पारंपरिक खेती जारी रखते हुए खेत के एक छोटे हिस्से में तालाब बनाकर अतिरिक्त कमाई कर सकते हैं.
2/7
अगर तालाब में करीब 1000 सीप डाली जाए और उनमें से 600 से 700 सीप भी तरीके से मोती तैयार कर दे, तो किसान लागत से कई गुना मुनाफा कमा सकते हैं.
अगर तालाब में करीब 1000 सीप डाली जाए और उनमें से 600 से 700 सीप भी तरीके से मोती तैयार कर दे, तो किसान लागत से कई गुना मुनाफा कमा सकते हैं.
Published at : 09 Apr 2026 05:29 PM (IST)
Tags :
Pearl Farming Pearl Cultivation Business Farmer Income Increase Pond Farming Pearl Farming Subsidy

एग्रीकल्चर फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
गर्मी में इस पौधे की रहती है हाई डिमांड, इसकी खेती से करें छप्परफाड़ कमाई
गर्मी में इस पौधे की रहती है हाई डिमांड, इसकी खेती से करें छप्परफाड़ कमाई
एग्रीकल्चर
कम पानी और कम मेहनत, फिर भी 2 लाख की कमाई, इस सीजन तेल के इन बीजों को खेत में उगाएं
कम पानी और कम मेहनत, फिर भी 2 लाख की कमाई, इस सीजन तेल के इन बीजों को खेत में उगाएं
एग्रीकल्चर
एक एकड़ पर 10000 रुपये! किसानों को इस स्कीम में पैसा दे रही छत्तीसगढ़ सरकार, ऐसे करें अप्लाई
एक एकड़ पर 10000 रुपये! किसानों को इस स्कीम में पैसा दे रही छत्तीसगढ़ सरकार, ऐसे करें अप्लाई
एग्रीकल्चर
पीएम किसान का पैसा लेने वाले किसानों को नहीं मिलता किन योजनाओं का फायदा? जानें पूरी डिटेल
पीएम किसान का पैसा लेने वाले किसानों को नहीं मिलता किन योजनाओं का फायदा? जानें पूरी डिटेल
Advertisement

वीडियोज

समय रैना के “Still Alive” video से उठा विवाद, Shaktimaan पर टिप्पणी के बाद Mukesh Khanna का तीखा reaction
Sansani: 40 दिन बाद... सुपरपावर का 'सुपर सरेंडर' ?| Iran-israel War | Middle East War | Trump
UP: Pilibhit में मां की जान बचाने के लिए अस्पताल में सांप लेकर पहुंचा बेटा, डॉक्टरों में मचा हड़कंप
Chitra Tripathi: ट्रंप का सरेंडर या ईरान की कूटनीतिक फतह? | Iran US Israel War Ceasefire
Bharat Ki Baat: सीजफायर के बाद क्या थम जाएगी जंग ? | Iran US Israel War

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रेम कुमार
प्रेम कुमारJournalist
वो एक गलती जिसने अमेरिका और इजराइल से न सिर्फ 'जीत' छीन ली, बल्कि दानव बना दिया
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हिजबुल्लाह पर संग्राम', टूटा सीजफायर, रुका हॉर्मुज…, फिर दो-दो हाथ को तैयार इजरायल-ईरान
'हिजबुल्लाह पर संग्राम', टूटा सीजफायर, रुका हॉर्मुज…, फिर दो-दो हाथ को तैयार इजरायल-ईरान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
PM मोदी के गढ़ में ओवैसी की एंट्री, यूपी विधानसभा चुनाव में बढ़ेगी बीजेपी की टेंशन?
PM मोदी के गढ़ में ओवैसी की एंट्री, यूपी विधानसभा चुनाव में बढ़ेगी बीजेपी की टेंशन?
क्रिकेट
मिलर से लास्ट दो गेंद पर नहीं बने 2 रन, जानें दिल्ली की हार के बाद क्या बोले कप्तान अक्षर पटेल?
मिलर से लास्ट दो गेंद पर नहीं बने 2 रन, जानें दिल्ली की हार के बाद क्या बोले कप्तान अक्षर पटेल?
बॉलीवुड
स्कूल में 3 बार फेल हुए अक्षय कुमार, बचपन के दोस्त संग मस्ती, बोले- लड़कियों को देखने जाते थे
स्कूल में 3 बार फेल हुए अक्षय कुमार, बचपन के दोस्त संग मस्ती, बोले- लड़कियों को देखने जाते थे
इंडिया
भारत पहुंचते ही बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने एस जयशंकर से कहा- शेख हसीना को लौटाओ, इंडिया ने क्या दिया जवाब?
भारत पहुंचते ही बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने एस जयशंकर से कहा- शेख हसीना को लौटाओ, इंडिया ने क्या दिया जवाब?
इंडिया
Explained: बंगाल में बीजेपी ने एक भी मुस्लिम को नहीं दिया टिकट, 2021 के 8 कैंडिडेट से शून्य का सफर क्यों? समझें खेला
बंगाल में बीजेपी ने एक भी मुस्लिम को नहीं दिया टिकट, 2021 के 8 कैंडिडेट से शून्य का सफर क्यों?
एग्रीकल्चर
एक एकड़ पर 10000 रुपये! किसानों को इस स्कीम में पैसा दे रही छत्तीसगढ़ सरकार, ऐसे करें अप्लाई
एक एकड़ पर 10000 रुपये! किसानों को इस स्कीम में पैसा दे रही छत्तीसगढ़ सरकार, ऐसे करें अप्लाई
ट्रेंडिंग
Viral Video: ऐसे यूथ को इजरायल भेज दो... रेलवे ट्रैक पर लेटकर वीडियो बना रहे लड़के को देख भड़क गए यूजर्स
ऐसे यूथ को इजरायल भेज दो... रेलवे ट्रैक पर लेटकर वीडियो बना रहे लड़के को देख भड़क गए यूजर्स
ENT LIVE
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
ENT LIVE
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
ENT LIVE
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
ENT LIVE
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
Embed widget