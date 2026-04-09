उत्तर प्रदेश में शुरुआत में कई किसानों ने खेत में तालाब बनाकर मोती की खेती की शुरू की. जिसके बाद कई और किसान भी इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि किसान अपनी पारंपरिक खेती जारी रखते हुए खेत के एक छोटे हिस्से में तालाब बनाकर अतिरिक्त कमाई कर सकते हैं.