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Pearl Farming: मोती की खेती से घर में होगा पैसा ही पैसा, जानें इसके लिए कितनी सब्सिडी देती है सरकार?
Pearl Farming: मोती की खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य और केंद्र सरकार कई योजनाएं चल रही है. उत्तर प्रदेश में पर्ल फार्मिंग प्रोजेक्ट के तहत कुल लागत पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है.
Pearl Farming: हमारे देश में खेती का तरीका तेजी से बदल रहा है. किसान अब पारंपरिक फसलों तक सीमित नहीं रहे हैं, बल्कि कई नई तकनीक और वैकल्पिक खेती के जरिए अपनी आय बढ़ाने पर भी जोर दे रहे हैं. इसी बीच आजकल मोती की खेती किसानों के लिए कम लागत में ज्यादा मुनाफा देने वाला ऑप्शन बनकर उभर रही है. उत्तर प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में सरकार भी इसे बढ़ावा दे रही है और उसके लिए सब्सिडी योजनाएं भी चला रही है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि मोती की खेती से आप कैसे पैसा कमा सकते हैं और इसके लिए सरकार कितनी सब्सिडी देती है.
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Published at : 09 Apr 2026 05:29 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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