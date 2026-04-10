घर के गमले में ऐसे उगाएं असली सिंदूर का पौधा, केमिकल से हमेशा के लिए मिल जाएगी छुट्टी

Sindoor Plant Tips: आजकल हम हर चीज़ में शुद्धता तलाशते हैं. तो फिर पूजा-पाठ और श्रृंगार में इस्तेमाल होने वाले सिंदूर के साथ समझौता क्यों करें. मार्केट में मिलने वाले ज्यादातर सिंदूर केमिकल और लेड से भरे होते हैं. जो स्किन और सेहत के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं हैं. क्या आपको पता है कि आप असली और नेचुरल सिंदूर अपने घर के गमले में ही उगा सकते हैं.

सिंदूर का पौधा जिसे लिपस्टिक ट्री भी कहा जाता है, देखने में जितना खूबसूरत है. इसके फायदे उतने ही लाजवाब हैं. इसे घर में लगाना न सिर्फ आपको केमिकल से बचाएगा. बल्कि आपकी बालकनी या गार्डन को एक यूनिक और मॉडर्न लुक भी देगा. अगर आप भी गार्डनिंग के शौकीन हैं और शुद्धता को पसंद करते हैं. तो इस पौधे को घर लाना एक स्मार्ट फैसला होगा.

ऐसे शुरू करें सिंदूर की होम गार्डनिंग

सिंदूर के पौधे को आप बीज या कटिंग दोनों ही तरीकों से आसानी से उगा सकते हैं. सबसे पहले एक मीडियम साइज का गमला लें और उसमें अच्छी क्वालिटी की उपजाऊ मिट्टी के साथ थोड़ा गोबर खाद मिला लें.

इसके बीजों को मिट्टी में लगभग एक इंच गहरा दबाएं और हल्की सिंचाई करें ताकि मिट्टी में नमी बनी रहे.

इस पौधे को ऐसी जगह रखें जहां दिन की 5-6 घंटे की अच्छी धूप आती हो, क्योंकि धूप इसके विकास के लिए बहुत जरूरी है.

शुरुआत में थोड़ा धैर्य रखें क्योंकि इसे बड़ा होने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन एक बार सेट हो जाने के बाद यह तेजी से बढ़ता है.

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पौधे की देखभाल और जरूरी टिप्स

इस पौधे की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बहुत ज्यादा तामझाम या महंगे फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ती. बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि गमले में पानी जमा न हो, वरना इसकी जड़ें सड़ सकती हैं.

हफ्ते में एक या दो बार ही पानी दें और महीने में एक बार ऑर्गेनिक कंपोस्ट या नीम खली का इस्तेमाल करें.

समय-समय पर इसकी हल्की प्रूनिंग यानी कटाई-छंटाई करते रहें ताकि पौधा झाड़ीदार और घना बना रहे.

जैसे-जैसे पौधा बड़ा होगा. इसमें खूबसूरत फूल और फिर लाल रंग के कांटेदार फल आने लगेंगे, जिनके अंदर असली सिंदूर के बीज छिपे होते हैं.

कैसे तैयार करें अपना नेचुरल सिंदूर?

जब पौधे पर लगे फल पककर भूरे होने लगें और अपने आप फटने लगें, तो समझ जाइए कि सिंदूर हार्वेस्ट करने का सही समय आ गया है. इन फलों के अंदर लाल रंग के छोटे-छोटे बीज होते हैं जो पूरी तरह नेचुरल डाई से ढके होते हैं.

इन बीजों को इकट्ठा करके हल्का सुखा लें और फिर इन्हें हाथों से मसलकर या पीसकर पाउडर तैयार कर लें.

इस पाउडर में आप हल्का सा तेल या घी मिलाकर इसे गीले सिंदूर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो पूरी तरह सुरक्षित है.

यह घर का बना सिंदूर न सिर्फ लंबे समय तक टिकता है, बल्कि इसमें किसी भी तरह की मिलावट का डर भी नहीं रहता है.

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