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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरघर के गमले में ऐसे उगाएं असली सिंदूर का पौधा, केमिकल से हमेशा के लिए मिल जाएगी छुट्टी

घर के गमले में ऐसे उगाएं असली सिंदूर का पौधा, केमिकल से हमेशा के लिए मिल जाएगी छुट्टी

Sindoor Plant Tips: केमिकल वाले सिंदूर को कहें बाय-बाय और घर के गमले में ही उगाएं असली लिपस्टिक ट्री इसका यह मॉडर्न तरीका है बेहद आसान. जान लीजिए इसे लगाने का सही प्रोसेस.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 10 Apr 2026 10:00 AM (IST)
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Sindoor Plant Tips:  आजकल हम हर चीज़ में शुद्धता तलाशते हैं. तो फिर पूजा-पाठ और श्रृंगार में इस्तेमाल होने वाले सिंदूर के साथ समझौता क्यों करें. मार्केट में मिलने वाले ज्यादातर सिंदूर केमिकल और लेड से भरे होते हैं. जो स्किन और सेहत के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं हैं. क्या आपको पता है कि आप असली और नेचुरल सिंदूर अपने घर के गमले में ही उगा सकते हैं. 

सिंदूर का पौधा जिसे लिपस्टिक ट्री भी कहा जाता है, देखने में जितना खूबसूरत है. इसके फायदे उतने ही लाजवाब हैं. इसे घर में लगाना न सिर्फ आपको केमिकल से बचाएगा. बल्कि आपकी बालकनी या गार्डन को एक यूनिक और मॉडर्न लुक भी देगा. अगर आप भी गार्डनिंग के शौकीन हैं और शुद्धता को पसंद करते हैं. तो इस पौधे को घर लाना एक स्मार्ट फैसला होगा.

ऐसे शुरू करें सिंदूर की होम गार्डनिंग

सिंदूर के पौधे को आप बीज या कटिंग दोनों ही तरीकों से आसानी से उगा सकते हैं. सबसे पहले एक मीडियम साइज का गमला लें और उसमें अच्छी क्वालिटी की उपजाऊ मिट्टी के साथ थोड़ा गोबर खाद मिला लें.

  • इसके बीजों को मिट्टी में लगभग एक इंच गहरा दबाएं और हल्की सिंचाई करें ताकि मिट्टी में नमी बनी रहे.
  • इस पौधे को ऐसी जगह रखें जहां दिन की 5-6 घंटे की अच्छी धूप आती हो, क्योंकि धूप इसके विकास के लिए बहुत जरूरी है.

शुरुआत में थोड़ा धैर्य रखें क्योंकि इसे बड़ा होने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन एक बार सेट हो जाने के बाद यह तेजी से बढ़ता है.

यह भी पढ़ें: नाइट्रोजन-फास्फेट और सल्फर-पोटाश पर कितनी मिलती है सब्सिडी, जान लें इनकी असली कीमत?

पौधे की देखभाल और जरूरी टिप्स

इस पौधे की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बहुत ज्यादा तामझाम या महंगे फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ती. बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि गमले में पानी जमा न हो, वरना इसकी जड़ें सड़ सकती हैं.

  • हफ्ते में एक या दो बार ही पानी दें और महीने में एक बार ऑर्गेनिक कंपोस्ट या नीम खली का इस्तेमाल करें.
  • समय-समय पर इसकी हल्की प्रूनिंग यानी कटाई-छंटाई करते रहें ताकि पौधा झाड़ीदार और घना बना रहे.

जैसे-जैसे पौधा बड़ा होगा. इसमें खूबसूरत फूल और फिर लाल रंग के कांटेदार फल आने लगेंगे, जिनके अंदर असली सिंदूर के बीज छिपे होते हैं.

कैसे तैयार करें अपना नेचुरल सिंदूर?

जब पौधे पर लगे फल पककर भूरे होने लगें और अपने आप फटने लगें, तो समझ जाइए कि सिंदूर हार्वेस्ट करने का सही समय आ गया है. इन फलों के अंदर लाल रंग के छोटे-छोटे बीज होते हैं जो पूरी तरह नेचुरल डाई से ढके होते हैं.

  • इन बीजों को इकट्ठा करके हल्का सुखा लें और फिर इन्हें हाथों से मसलकर या पीसकर पाउडर तैयार कर लें.
  • इस पाउडर में आप हल्का सा तेल या घी मिलाकर इसे गीले सिंदूर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो पूरी तरह सुरक्षित है.

यह घर का बना सिंदूर न सिर्फ लंबे समय तक टिकता है, बल्कि इसमें किसी भी तरह की मिलावट का डर भी नहीं रहता है.

यह भी पढ़ें: पीएम किसान का पैसा लेने वाले किसानों को नहीं मिलता किन योजनाओं का फायदा? जानें पूरी डिटेल

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 10 Apr 2026 10:00 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Planting Tips
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