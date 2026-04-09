Nitish Kumar Rajya Sabha Live: आज दिल्ली जाएंगे नीतीश कुमार, कल शपथ ग्रहण, बिहार में BJP किसे बना रही CM?
Nitish Kumar Rajya Sabha News Live: नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं. राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के बाद वे सीएम पद छोड़ देंगे. बिहार में 15 अप्रैल को नई सरकार का गठन हो सकता है.
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बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. आज (गुरुवार) मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Bihar CM Nitish Kumar) दिल्ली जाएंगे. कल (10 अप्रैल) दिल्ली में राज्यसभा की शपथ लेंगे. इसके बाद नीतीश कुमार 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे सकते हैं. साथ ही नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो सकती है.
15 अप्रैल को हो सकता है शपथ ग्रहण
बताया जा रहा है कि 14 अप्रैल को ही एनडीए (NDA) विधानमंडल दल की मीटिंग होगी. विधानमंडल दल की बैठक में नेता का चयन होगा. ऐसे में 15 अप्रैल को बिहार में नए सीएम का शपथ ग्रहण हो सकता है. बीजेपी सूत्रों के मुताबिक सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना तय माना जा रहा है. शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हो सकते हैं.
मुख्यमंत्री पद पर टिकी सबकी नजरें
बता दें कि नीतीश कुमार के बाद अब बिहार का नया सीएम कौन होगा इस पर सबकी नजरें टिकी हैं. अभी बीते बुधवार (08 अप्रैल, 2026) को ही जेडीयू के नेता नीरज कुमार ने निशांत कुमार (नीतीश के बेटे) का पोस्टर अपने आवास पर लगाया था. कहा था कि कार्यकर्ताओं की मांग है कि निशांत कुमार सीएम बनें. निशांत के अंदर काबिलियत है. दूसरी ओर यह भी तय माना जा रहा है कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है चाहे कुछ भी हो जाए. बीजेपी चौंकाने वाले नाम को भी आगे कर सकती है.
Nitish Kumar Rajya Sabha Live: श्रेयसी सिंह ने दी शुभकामनाएं
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने से पहले मंत्री श्रेयसी सिंह ने उन्हें शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में कल भी बिहार चला था, आज भी चल रहा है और आने वाले समय में भी चलता रहेगा.
Nitish Kumar Rajya Sabha Live: 13 अप्रैल को हो सकती है कैबिनेट की बैठक
खबर है कि नीतीश कुमार कल शपथ लेंगे तो वहीं अगले दिन यानी 11 तारीख को पटना लौट आएंगे. इसके बाद 13 अप्रैल को नीतीश कैबिनेट की बैठक हो सकती है. यह नीतीश कैबिनेट की अंतिम बैठक होगी.
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Source: IOCL