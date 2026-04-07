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बाग में तैयार आम की फसल में लग न जाएं कीट, करें ये स्प्रे; जानें दवा और सही मात्रा
Spray For Mango Crop: आम की फसल को कीटों और रोगों से बचाने के लिए इमिडाक्लोप्रिड और सल्फर जैसी दवाओं का सही मात्रा में छिड़काव जरूरी है. यह फल झड़ने से ही नहीं रोकता बल्कि पैदावार को भी बढ़ाता है.
आम की बंपर पैदावार चाहिए तो कीटों और रोगों से अपनी फसल को बचाना सबसे बड़ी चुनौती है. बिहार सरकार के कृषि विभाग ने आम के मंजरों को मधुआ कीट, दहिया कीट, पाउडरी मिल्ड्यू और एन्थ्रैकनोज जैसी जानलेवा बीमारियों से सुरक्षित रखने के लिए एक खास गाइडलाइन जारी की है. अगर आप भी चाहते हैं कि इस बार आपके बाग फलों से लदे रहें. तो समय रहते इन दवाओं का छिड़काव शुरू कर दें.
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Published at : 07 Apr 2026 01:23 PM (IST)
Tags :Agriculture Farmers News Mangoes
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प्रेम कुमारJournalist
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