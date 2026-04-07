बाग में तैयार आम की फसल में लग न जाएं कीट, करें ये स्प्रे; जानें दवा और सही मात्रा

कीटों का हमला रोकने के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8% एस.एल. की 1 मिली मात्रा को 3 लीटर पानी में घोलकर इस्तेमाल करें. अगर आप डाइमेथोएट 30% ई.सी. ले रहे हैं तो 1 मिली प्रति लीटर पानी का हिसाब रखें. इसके अलावा थायोमेथाक्साम 25% डब्ल्यू.जी. की 1 ग्राम मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना भी फसल के लिए काफी फायदेमंद रहता है.