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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरtractor loan: खेती के लिए ट्रैक्टर खरीदने के लिए कैसे मिलता है लोन, इसके लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी?

tractor loan: खेती के लिए ट्रैक्टर खरीदने के लिए कैसे मिलता है लोन, इसके लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी?

ट्रैक्टर लोन एक तरह का कृषि ऋण होता है, जो किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए बैंक या वित्तीय संस्थान देते हैं. देश में ट्रैक्टर की कीमत लगभग 2 लाख से शुरू होकर 20 लाख या उससे ज्यादा तक जाती है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 07 Apr 2026 01:31 PM (IST)
ट्रैक्टर लोन एक तरह का कृषि ऋण होता है, जो किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए बैंक या वित्तीय संस्थान देते हैं. देश में ट्रैक्टर की कीमत लगभग 2 लाख से शुरू होकर 20 लाख या उससे ज्यादा तक जाती है.

tractor loan: आजकल खेती में लोग आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल करने लगे हैं. इन आधुनिक उपकरणों में ट्रैक्टर सबसे बड़ी भूमिका निभाता है. रोपाई, जुटाई, बुवाई और कटाई जैसे खेतों के बड़े काम ट्रैक्टर के मदद से तेज और आसानी से किए जाते हैं. हालांकि ट्रैक्टर खरीदना किसानों के लिए एक बड़ा निवेश होता है, जिसे हर कोई कोई एक साथ नहीं कर सकता है. ऐसे में ट्रैक्टर लोन किसानों के लिए एक बढ़िया सहारा माना जाता है, जिससे वह अपनी जरूरत के अनुसार ट्रैक्टर खरीद सकते हैं और खेती की उत्पादकता भी बढ़ा सकते हैं. चलिए अब आपको बताते हैं की खेती के लिए ट्रैक्टर खरीदने के लिए लोन कैसे मिलता है और इसके लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं.

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ट्रैक्टर लोन एक तरह का कृषि ऋण होता है, जो किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए बैंक या वित्तीय संस्थान देते हैं. देश में ट्रैक्टर की कीमत लगभग 2 लाख से शुरू होकर 20 लाख या उससे ज्यादा तक जाती है. ऐसे में किसान लोन के जरिए अपनी क्षमता के अनुसार ट्रैक्टर खरीद सकते हैं. आमतौर पर यह लोन एक लाख से 25 लाख रुपये तक का मिलता है और इसकी अवधि 3 से 5 साल तक हो सकती है.
ट्रैक्टर लोन एक तरह का कृषि ऋण होता है, जो किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए बैंक या वित्तीय संस्थान देते हैं. देश में ट्रैक्टर की कीमत लगभग 2 लाख से शुरू होकर 20 लाख या उससे ज्यादा तक जाती है. ऐसे में किसान लोन के जरिए अपनी क्षमता के अनुसार ट्रैक्टर खरीद सकते हैं. आमतौर पर यह लोन एक लाख से 25 लाख रुपये तक का मिलता है और इसकी अवधि 3 से 5 साल तक हो सकती है.
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किसानों की जरूरत के अनुसार अलग-अलग तरह के ट्रैक्टर लोन उपलब्ध होते हैं. इनमें टर्म लोन शामिल है, जिसमें निश्चित समय के लिए किस्तें तय होती है. इसके अलावा फ्लेक्सी टर्म लोन और हाइब्रिड फ्लेक्सी लोन जैसे ऑप्शन भी मिलते हैं. जिनमें पुनर्भुगतान को फसल चक्र के हिसाब से समायोजित किया जाता जा सकता है. इससे किसानों पर एकमुश्त आर्थिक दबाव कम होता है.
किसानों की जरूरत के अनुसार अलग-अलग तरह के ट्रैक्टर लोन उपलब्ध होते हैं. इनमें टर्म लोन शामिल है, जिसमें निश्चित समय के लिए किस्तें तय होती है. इसके अलावा फ्लेक्सी टर्म लोन और हाइब्रिड फ्लेक्सी लोन जैसे ऑप्शन भी मिलते हैं. जिनमें पुनर्भुगतान को फसल चक्र के हिसाब से समायोजित किया जाता जा सकता है. इससे किसानों पर एकमुश्त आर्थिक दबाव कम होता है.
Published at : 07 Apr 2026 01:31 PM (IST)
Tags :
Tractor Loan Agriculture Tractor Finance How To Get Tractor Loan Tractor Loan Documents List

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