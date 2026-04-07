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tractor loan: खेती के लिए ट्रैक्टर खरीदने के लिए कैसे मिलता है लोन, इसके लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी?
ट्रैक्टर लोन एक तरह का कृषि ऋण होता है, जो किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए बैंक या वित्तीय संस्थान देते हैं. देश में ट्रैक्टर की कीमत लगभग 2 लाख से शुरू होकर 20 लाख या उससे ज्यादा तक जाती है.
tractor loan: आजकल खेती में लोग आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल करने लगे हैं. इन आधुनिक उपकरणों में ट्रैक्टर सबसे बड़ी भूमिका निभाता है. रोपाई, जुटाई, बुवाई और कटाई जैसे खेतों के बड़े काम ट्रैक्टर के मदद से तेज और आसानी से किए जाते हैं. हालांकि ट्रैक्टर खरीदना किसानों के लिए एक बड़ा निवेश होता है, जिसे हर कोई कोई एक साथ नहीं कर सकता है. ऐसे में ट्रैक्टर लोन किसानों के लिए एक बढ़िया सहारा माना जाता है, जिससे वह अपनी जरूरत के अनुसार ट्रैक्टर खरीद सकते हैं और खेती की उत्पादकता भी बढ़ा सकते हैं. चलिए अब आपको बताते हैं की खेती के लिए ट्रैक्टर खरीदने के लिए लोन कैसे मिलता है और इसके लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं.
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Published at : 07 Apr 2026 01:31 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion