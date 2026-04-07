ट्रैक्टर लोन एक तरह का कृषि ऋण होता है, जो किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए बैंक या वित्तीय संस्थान देते हैं. देश में ट्रैक्टर की कीमत लगभग 2 लाख से शुरू होकर 20 लाख या उससे ज्यादा तक जाती है. ऐसे में किसान लोन के जरिए अपनी क्षमता के अनुसार ट्रैक्टर खरीद सकते हैं. आमतौर पर यह लोन एक लाख से 25 लाख रुपये तक का मिलता है और इसकी अवधि 3 से 5 साल तक हो सकती है.