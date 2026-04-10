इजरायल के लेबनान पर और कहर बरपाने के अल्टीमेटम के बीच मुज्तबा खामेनेई ने कहा - 'हम सभी...'

अमेरिका-तेहरान के बीच सीजफायर पर बनी सहमति के बीच ईरान के नए सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई ने कहा कि वह अमेरिका और इजरायल के साथ जंग नहीं चाहते हैं, लेकिन एक राष्ट्र के तौर पर उनको अपने अधिकारों की रक्षा करनी होगी. 9 अप्रैल, गुरुवार (ईरानी समयानुसार) को सरकारी टेलीविजन पर खामेनेई का नया लिखित संदेश प्रसारित किया गया, जिसमें यह जानकारी दी गई. उनका यह मैसेज 28 फरवरी को उनके पिता अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या के कुछ सप्ताह के बाद आया है.

'हम जंग नहीं चाहते लेकिन...'

खामेनेई ने लिखित संदेश के जरिए कहा, 'हमने युद्ध नहीं चाहा और हम इसे नहीं चाहते, लेकिन हम किसी भी परिस्थिति में अपने अधिकारों को नहीं छोड़ेंगे और हम इस पूरी लड़ाई में शामिल सभी पक्षों को अलग-अलग नहीं, बल्कि एक मानकर चल रहे हैं.' उनके इस बयान को लेबनान से जोड़कर देखा जा रहा है, जहां इजरायल की ओर से ईरान के सहयोगी हिजबुल्लाह पर हमले किए जा रहे हैं. इजरायली पीएम ने साफ किया है कि सीजफायर में लेबनान शामिल नहीं है.

होर्मुज पर क्या कहा?

खामेनेई ने ईरानियों से कहा कि युद्धविराम की घोषणा के बावजूद उन्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि सड़कों पर उतरना अब आवश्यक नहीं है. सरकारी टीवी पर प्रसारित संदेश के अनुसार उन्होंने कहा, 'जब आप सब मिलकर सड़कों पर अपनी मांग रखते हैं, तो बड़े-बड़े लोगों को अपनी बातचीत का फैसला बदलना पड़ता है.' उन्होंने आगे कहा, अब हम हॉर्मुज स्ट्रेट को संभालने के तरीके को पूरी तरह बदलने वाले हैं और इसे एक अलग लेवल पर ले जाएंगे.

56 वर्षीय मुज्तबा खामेनेई को ईरान का सुप्रीम लीडर तब बनाया गया था, जब 28 फरवरी को शुरू युद्ध के पहले दिन ही ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई थी. हमले में मुज्तबा खामेनेई भी घायल हुए थे. हालांकि, सत्ता संभालने के बाद से खामेनेई को आज तक सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया है. अब तक उन्होंने कुछ ही लिखित बयान जारी किए हैं.

उनके सामने न आने के कारण उनकी हालत और ठिकाने को लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही हैं. हाल ही में उनकी हेल्थ को लेकर ब्रिटेन के अखबार द टाइम्स की एक रिपोर्ट आई सामने आई थी, जिसमें दावा किया गया था कि वह अचेत अवस्था में हैं और ईरान के कोम शहर में उनका इलाज चल रहा है. साथ ही कहा गया कि वह फिलहाल 'देश चलाने की स्थिति में नहीं हैं.' इसी बीच उनका नया लिखित मैसेज सामने आया है.