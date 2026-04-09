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पीएम कुसुम योजना में इन किसानों को मिलता है लाभ, जान लीजिए अप्लाई करने का तरीका
PM Kusum Yojana: देश में केंद्र सरकार किसानों के लिए कई योजनाएं चलाती है. जिसमें से यह स्कीम सिंचाई की टेंशन खत्म कर रही है. अप्लाई करने का पूरा तरीका यहां जानें.
देश में केंद्र सरकार किसानों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती है. जिनका मकसद खेती को आसान और मुनाफे वाला बनाना है. इन्ही में से एक पीएम-कुसुम योजना उन किसानों के लिए वरदान है जो बिजली की किल्लत और भारी बिलों से परेशान रहते हैं. यह स्कीम उन लोगों के लिए है जो सिंचाई के लिए महंगे डीजल पंप पर निर्भर हैं.
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Published at : 09 Apr 2026 04:14 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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