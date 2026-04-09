पीएम कुसुम योजना में इन किसानों को मिलता है लाभ, जान लीजिए अप्लाई करने का तरीका

अप्लाई करने का तरीका अब पहले से कहीं ज्यादा डिजिटल और आसान हो गया है. सबसे पहले आपको अपने राज्य के रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा. वहां कुसुम योजना सेक्शन में अपनी बेसिक डिटेल्स, आधार और जमीन के कागज अपलोड करने होते हैं. यह सारा प्रोसेस आप अपने घर बैठे मोबाइल से पूरा कर सकते हैं.