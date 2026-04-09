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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरपीएम कुसुम योजना में इन किसानों को मिलता है लाभ, जान लीजिए अप्लाई करने का तरीका

पीएम कुसुम योजना में इन किसानों को मिलता है लाभ, जान लीजिए अप्लाई करने का तरीका

PM Kusum Yojana: देश में केंद्र सरकार किसानों के लिए कई योजनाएं चलाती है. जिसमें से यह स्कीम सिंचाई की टेंशन खत्म कर रही है. अप्लाई करने का पूरा तरीका यहां जानें.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 09 Apr 2026 04:14 PM (IST)
PM Kusum Yojana: देश में केंद्र सरकार किसानों के लिए कई योजनाएं चलाती है. जिसमें से यह स्कीम सिंचाई की टेंशन खत्म कर रही है. अप्लाई करने का पूरा तरीका यहां जानें.

देश में केंद्र सरकार किसानों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती है. जिनका मकसद खेती को आसान और मुनाफे वाला बनाना है. इन्ही में से एक पीएम-कुसुम योजना उन किसानों के लिए वरदान है जो बिजली की किल्लत और भारी बिलों से परेशान रहते हैं. यह स्कीम उन लोगों के लिए है जो सिंचाई के लिए महंगे डीजल पंप पर निर्भर हैं.

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पीएम-कुसुम योजना का फायदा उन किसानों को मिलता है जिनके पास बंजर या कम उपजाऊ जमीन खाली पड़ी है. आप अपनी ऐसी जमीन पर सोलर पैनल लगाकर न सिर्फ फ्री बिजली पा सकते हैं. बल्कि एक्स्ट्रा बिजली सरकार को बेचकर अच्छी कमाई भी कर सकते हैं.
पीएम-कुसुम योजना का फायदा उन किसानों को मिलता है जिनके पास बंजर या कम उपजाऊ जमीन खाली पड़ी है. आप अपनी ऐसी जमीन पर सोलर पैनल लगाकर न सिर्फ फ्री बिजली पा सकते हैं. बल्कि एक्स्ट्रा बिजली सरकार को बेचकर अच्छी कमाई भी कर सकते हैं.
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अप्लाई करने का तरीका अब पहले से कहीं ज्यादा डिजिटल और आसान हो गया है. सबसे पहले आपको अपने राज्य के रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा. वहां कुसुम योजना सेक्शन में अपनी बेसिक डिटेल्स, आधार और जमीन के कागज अपलोड करने होते हैं. यह सारा प्रोसेस आप अपने घर बैठे मोबाइल से पूरा कर सकते हैं.
अप्लाई करने का तरीका अब पहले से कहीं ज्यादा डिजिटल और आसान हो गया है. सबसे पहले आपको अपने राज्य के रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा. वहां कुसुम योजना सेक्शन में अपनी बेसिक डिटेल्स, आधार और जमीन के कागज अपलोड करने होते हैं. यह सारा प्रोसेस आप अपने घर बैठे मोबाइल से पूरा कर सकते हैं.
Published at : 09 Apr 2026 04:14 PM (IST)
Tags :
 Agriculture PM Kusum Yojana Farming Scheme

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