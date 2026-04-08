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कई राज्यों में लगातार हो रही बारिश, गेहूं-आलू और सरसों कैसे बचाएं किसान?
Crop Safety From Rain: बेमौसम बारिश ने किसानों के लिए चुनौती खड़ी कर दी है. गेहूं, सरसों और आलू जैसी रबी फसलों पर इसका सीधा असर पड़ रहा है. इस मौसम में फसल को बचाने के लिए किसानों को क्या करना होगा?
बेमौसम बारिश ने इस वक्त उत्तर भारत के किसानों की धड़कनें बढ़ा दी हैं क्योंकि खेतों में खड़ी गेहूं, सरसों और आलू की फसलें बिल्कुल तैयार हैं. मार्च के महीने में इस तरह का मौसम फसलों के लिए किसी विलेन से कम नहीं है. जहां तेज हवाओं के साथ पानी गिरने से पूरी मेहनत पर पानी फिरने का डर बना रहता है.
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Published at : 08 Apr 2026 12:27 PM (IST)
Tags :Agriculture Crops RAIN Farming News
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प्रेम कुमारJournalist
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