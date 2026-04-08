कई राज्यों में लगातार हो रही बारिश, गेहूं-आलू और सरसों कैसे बचाएं किसान?

गेहूं की फसल इस वक्त अपने दाने भरने के स्टेज पर है. और ऐसे में बारिश के साथ तेज हवाएं चलना सबसे खतरनाक है. हवा के दबाव से जब गेहूं की फसल खेत में बिछ जाती है. जिसे लॉजिंग कहते हैं. तो पैदावार काफी कम हो जाती है. किसानों को फिलहाल सिंचाई एकदम रोक देनी चाहिए जिससे मिट्टी ढीली न हो.