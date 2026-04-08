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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरकई राज्यों में लगातार हो रही बारिश, गेहूं-आलू और सरसों कैसे बचाएं किसान?

कई राज्यों में लगातार हो रही बारिश, गेहूं-आलू और सरसों कैसे बचाएं किसान?

Crop Safety From Rain: बेमौसम बारिश ने किसानों के लिए चुनौती खड़ी कर दी है. गेहूं, सरसों और आलू जैसी रबी फसलों पर इसका सीधा असर पड़ रहा है. इस मौसम में फसल को बचाने के लिए किसानों को क्या करना होगा?

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 08 Apr 2026 12:27 PM (IST)
Crop Safety From Rain: बेमौसम बारिश ने किसानों के लिए चुनौती खड़ी कर दी है. गेहूं, सरसों और आलू जैसी रबी फसलों पर इसका सीधा असर पड़ रहा है. इस मौसम में फसल को बचाने के लिए किसानों को क्या करना होगा?

बेमौसम बारिश ने इस वक्त उत्तर भारत के किसानों की धड़कनें बढ़ा दी हैं क्योंकि खेतों में खड़ी गेहूं, सरसों और आलू की फसलें बिल्कुल तैयार हैं. मार्च के महीने में इस तरह का मौसम फसलों के लिए किसी विलेन से कम नहीं है. जहां तेज हवाओं के साथ पानी गिरने से पूरी मेहनत पर पानी फिरने का डर बना रहता है.

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गेहूं की फसल इस वक्त अपने दाने भरने के स्टेज पर है. और ऐसे में बारिश के साथ तेज हवाएं चलना सबसे खतरनाक है. हवा के दबाव से जब गेहूं की फसल खेत में बिछ जाती है. जिसे लॉजिंग कहते हैं. तो पैदावार काफी कम हो जाती है. किसानों को फिलहाल सिंचाई एकदम रोक देनी चाहिए जिससे मिट्टी ढीली न हो.
गेहूं की फसल इस वक्त अपने दाने भरने के स्टेज पर है. और ऐसे में बारिश के साथ तेज हवाएं चलना सबसे खतरनाक है. हवा के दबाव से जब गेहूं की फसल खेत में बिछ जाती है. जिसे लॉजिंग कहते हैं. तो पैदावार काफी कम हो जाती है. किसानों को फिलहाल सिंचाई एकदम रोक देनी चाहिए जिससे मिट्टी ढीली न हो.
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आलू के किसानों के लिए जलजमाव सबसे बड़ी मुसीबत है क्योंकि खेतों में पानी रुकने से आलू के सड़ने का खतरा बढ़ जाता है. अगर आपके खेत में पानी जमा हो रहा है. तो तुरंत निकास का रास्ता बनाएं. ज्यादा नमी से आलू में झुलसा रोग लगने की संभावना रहती है. इसलिए मौसम साफ होते ही फंगीसाइड का स्प्रे करें.
आलू के किसानों के लिए जलजमाव सबसे बड़ी मुसीबत है क्योंकि खेतों में पानी रुकने से आलू के सड़ने का खतरा बढ़ जाता है. अगर आपके खेत में पानी जमा हो रहा है. तो तुरंत निकास का रास्ता बनाएं. ज्यादा नमी से आलू में झुलसा रोग लगने की संभावना रहती है. इसलिए मौसम साफ होते ही फंगीसाइड का स्प्रे करें.
Published at : 08 Apr 2026 12:27 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Crops RAIN Farming News

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