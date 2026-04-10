घर के किचन गार्डन में ऐसे उगाएं 'करी पत्ता', बार-बार बाजार से खरीदने की नहीं पड़ेगी जरूरत

हमारी भारतीय रसोई में करी पत्ते का खास महत्व होता है. दाल से लेकर साउथ इंडियन डिशेज तक इसका तड़का खाने के स्वाद और खुशबू को कई गुना बढ़ा देता है. आमतौर पर लोग इसे बाजार से खरीद कर इस्तेमाल करते हैं. लेकिन अगर आप चाहे तो इसे घर के किचन गार्डन या गमले में भी उगा सकते हैं. कुछ बातों का ध्यान रखकर आप सालों तक अपने ही किचन गार्डन का करी पता इस्तेमाल कर सकते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आप घर के किचन गार्डन में करी पत्ता कैसे उगा सकते हैं?

सही मिट्टी और गमले का चुनाव जरूरी

करी पत्ते के पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए रेतीली दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है. इसे घर पर तैयार करने के लिए मिट्टी, रेत और गोबर की खाद को बराबर मात्रा में मिलाया जाता है. इससे पानी की निकासी बेहतर होती है और जड़ों को सड़ने से बचाया जा सकता है. शुरुआत के लिए 8 से 10 इंच तक का गमला सही होता है. लेकिन पौधे के बढ़ने के साथ इसे बड़े गमले में शिफ्ट करना भी जरूरी होता है. गमले से पानी निकलने के लिए नीचे छेद होना भी जरूरी है.

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बीज या कटिंग से लगा सकते हैं पौधा

करी पत्ता का पौधा बीज और कटिंग दोनों तरीके से लगाया जा सकता है. हालांकि कटिंग से पौधा लगाना ज्यादा आसान और तेज होता है. इसके लिए हेल्दी पौधे से चार से पांच इंच लंबी कटिंग लेकर उसके कुछ पत्ते हटा दे और थोड़ी देर पानी में रखने के बाद उसे मिट्टी में लगा सकते हैं. पौधा बीज से लगाने पर तैयार होने में ज्यादा समय लगता है. इसलिए ज्यादातर लोग कटिंग का तरीका अपनाते हैं. वहीं करी पत्ते के पौधे को दिन में कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप मिलना जरूरी है. इसे ऐसी जगह रखें, जहां धूप आती हो. इसके अलावा पानी देने में खास ध्यान रखने की जरूरत होती है. मिट्टी सूखने पर ही पौधे को पानी दें, क्योंकि ज्यादा पानी देने से जड़ खराब हो सकती है. वहीं गर्मियों में पानी की मात्रा थोड़ी बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसे पूरी तरह भरकर नहीं रखना चाहिए.

खाद और पोषण से बढ़ेगी ग्रोथ

करी पत्ते के पौधे को हरा भरा रखने के लिए समय-समय खाद देना भी जरूरी होता है. इसके लिए आप गोबर की खाद नीम की खली या दूसरी खाद का उपयोग क्या कर सकते हैं. इसके अलावा दो से तीन महीने में एक बार फर्टिलाइजर देने से पौधे की ग्रोथ बेहतर होती है. वहीं लिक्विड फर्टिलाइजर के तौर पर आप गोबर के उपले का पानी, किचन वेस्ट से बना गोल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे पौधे को जरूरी पोषक तत्व मिलेंगे. करी पत्ते के पौधे को घना बनाने के लिए समय-समय पर उसकी छंटाई करना भी जरूरी होता है. पौधा जब 8 से 10 इंच का हो जाए तो ऊपर का हिस्सा हल्का काटने से नई शाखाएं निकलती है और पौधा घना बनता है. इसके अलावा कीड़ों से बचाव के लिए नीम का तेल भी आप पौधे पर छिड़क सकते हैं.

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