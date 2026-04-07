गर्मी के सीजन की ये 5 फसलें बदल देंगी आपकी किस्मत, कम दिनों में मिलेगी तगड़ी पैदावार

गर्मी के इस सुनहरे मौके पर सबसे पहला नाम आता है खीरे का जिसकी मांग सलाद के रूप में हर घर में होती है. खीरे की खेती महज 40 से 50 दिनों में फल देना शुरू कर देती है और इसे बहुत ज्यादा खाद-पानी की जरूरत नहीं पड़ती. कम लागत में तैयार होने वाली यह फसल गर्मियों में हाथों-हाथ बिकती है.