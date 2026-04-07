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गर्मी के सीजन की ये 5 फसलें बदल देंगी आपकी किस्मत, कम दिनों में मिलेगी तगड़ी पैदावार
Summer Season Crops: अप्रैल-मई की तपती गर्मी में खीरा, ककड़ी, लौकी, तरबूज और खरबूज जैसी फसलें किसानों की किस्मत बदल सकती हैं. कम लागत में जल्दी तैयार होने वाली ये फसलें मार्केट खूब बिकती हैं.
अप्रैल-मई की तपती गर्मी में जब ज्यादातर फसलें दम तोड़ देती हैं, तब कुछ खास सब्जियां और फल किसानों की किस्मत चमकाने का दम रखते हैं. इस सीजन में सही फसलों का चुनाव करके कम समय छप्परफाड़ मुनाफा कमाया जा सकता है. बाजार में इस वक्त ताजी हरी सब्जियों और रसीले फलों की भारी डिमांड रहती है.
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Published at : 07 Apr 2026 03:19 PM (IST)
Tags :Agriculture Summer Season Farmers News
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प्रेम कुमारJournalist
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