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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरगर्मी के सीजन की ये 5 फसलें बदल देंगी आपकी किस्मत, कम दिनों में मिलेगी तगड़ी पैदावार

गर्मी के सीजन की ये 5 फसलें बदल देंगी आपकी किस्मत, कम दिनों में मिलेगी तगड़ी पैदावार

Summer Season Crops: अप्रैल-मई की तपती गर्मी में खीरा, ककड़ी, लौकी, तरबूज और खरबूज जैसी फसलें किसानों की किस्मत बदल सकती हैं. कम लागत में जल्दी तैयार होने वाली ये फसलें मार्केट खूब बिकती हैं.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 07 Apr 2026 03:19 PM (IST)
Summer Season Crops: अप्रैल-मई की तपती गर्मी में खीरा, ककड़ी, लौकी, तरबूज और खरबूज जैसी फसलें किसानों की किस्मत बदल सकती हैं. कम लागत में जल्दी तैयार होने वाली ये फसलें मार्केट खूब बिकती हैं.

अप्रैल-मई की तपती गर्मी में जब ज्यादातर फसलें दम तोड़ देती हैं, तब कुछ खास सब्जियां और फल किसानों की किस्मत चमकाने का दम रखते हैं. इस सीजन में सही फसलों का चुनाव करके कम समय छप्परफाड़ मुनाफा कमाया जा सकता है. बाजार में इस वक्त ताजी हरी सब्जियों और रसीले फलों की भारी डिमांड रहती है.

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गर्मी के इस सुनहरे मौके पर सबसे पहला नाम आता है खीरे का जिसकी मांग सलाद के रूप में हर घर में होती है. खीरे की खेती महज 40 से 50 दिनों में फल देना शुरू कर देती है और इसे बहुत ज्यादा खाद-पानी की जरूरत नहीं पड़ती. कम लागत में तैयार होने वाली यह फसल गर्मियों में हाथों-हाथ बिकती है.
गर्मी के इस सुनहरे मौके पर सबसे पहला नाम आता है खीरे का जिसकी मांग सलाद के रूप में हर घर में होती है. खीरे की खेती महज 40 से 50 दिनों में फल देना शुरू कर देती है और इसे बहुत ज्यादा खाद-पानी की जरूरत नहीं पड़ती. कम लागत में तैयार होने वाली यह फसल गर्मियों में हाथों-हाथ बिकती है.
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दूसरी शानदार फसल है ककड़ी जो कि गर्मियों के सीजन की जान मानी जाती है. ककड़ी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह बहुत ही कम पानी में और रेतीली मिट्टी में भी आसानी से लहलहा उठती है. अगर आप अप्रैल में इसकी बुवाई करते हैं. तो मई-जून की भीषण गर्मी में यह आपको तगड़ा रिटर्न देगी.
दूसरी शानदार फसल है ककड़ी जो कि गर्मियों के सीजन की जान मानी जाती है. ककड़ी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह बहुत ही कम पानी में और रेतीली मिट्टी में भी आसानी से लहलहा उठती है. अगर आप अप्रैल में इसकी बुवाई करते हैं. तो मई-जून की भीषण गर्मी में यह आपको तगड़ा रिटर्न देगी.
Published at : 07 Apr 2026 03:19 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Summer Season Farmers News

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