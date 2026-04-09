हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'आप हमसे पूछ तो लेते', IVF की खबरों पर अपनी तस्वीर देख भड़के दिव्यांका त्रिपाठी-विवेक दहिया

'आप हमसे पूछ तो लेते', IVF की खबरों पर अपनी तस्वीर देख भड़के दिव्यांका त्रिपाठी-विवेक दहिया

Divyanka Tripathi Post: प्रेग्नेंसी की खुशियों के बीच एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी और एक्टर विवेक दहिया ने अखबार में छपी एक खबर पर नाराजगी जताई. साथ ही तस्वीर शेयर कर इस खबर को गलत बताया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 09 Apr 2026 08:53 PM (IST)
Preferred Sources

टीवी इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी इन दिनों अपने बच्चे के स्वागत की तैयारी कर रही हैं. हाल ही में उनके गोदभराई की कई तस्वीरें और वीडियोज खूब वायरल हुई है. इसी बीच दिव्यांका का एक पोस्ट सभी फैंस को हैरान कर रहा है.

दिव्यांका और उनके पति विवेक दहिया ने एक न्यूजपेपर की एक तस्वीर शेयर की, जिसमें एक आर्टिकल में उनकी तस्वीर के साथ 'लेट मदरहुड' और IVF से जुड़ी स्टोरी लिखी गई है. दोनों ने इस खबर को गलत बताया और अपनी कहानी बताई.

दिव्यांका ने अपनी प्रेग्नेंसी को बताया नेचुरल 

दिव्यांका त्रिपाठी ने तस्वीर शेयर कर लिखा, 'हाय, हम मेडिकल साइंस की तरक्की और इससे लोगों को मिलने वाली उम्मीद की सराहना करते हैं, लेकिन हम एक बात साफ करना चाहते हैं कि हमारे पॉजिटिव रिजल्ट्स IVF की वजह से नहीं हैं, बल्कि यह नेचुरल है. यह बात भी अपने आप में एक अलग तरह की उम्मीद जगाती है. माता-पिता बनने का हर रास्ता खूबसूरत होता है और आप अपने आर्टिकल के जरिए जो जागरूकता फैला रहे हैं, हम उसका समर्थन करते हैं. बस अच्छा होता अगर आप हमसे पूछ लेते कि ये बात हमारे मामले में सही है या नहीं. हमारी यहां तक पहुंचने की अपनी एक कहानी है, लेकिन ये वाली कहानी हमारी नहीं है.

विवेक ने भी जताई नाराजगी 

इसके अलावा दिव्यांका के पति विवेक दहिया ने भी स्टोरी शेयर कर लिखा, 'हम जिम्मेदार पत्रकारिता को महत्व देते हैं और ये देखकर हैरानी हुई कि हमारी तस्वीर को IVF से जुड़ी खबर के साथ दिखाया गया, जबकि हमारी जर्नी पूरी तरह नेचुरल रही है. यह सही नहीं है. सही जानकारी बहुत मायने रखती है और इस बारे में हमसे कोई पुष्टि नहीं की गई.' 

10 साल बाद गूंजेगी किलकारी 

बता दें, दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया ने साल 2010 में शादी की थी और 10 साल बाद उनके घर किलकारी गूंजने वाली है, जिसके लिए दोनों बहुत ही एक्साइटेड है. वहीं दिव्यांका ने अपने करियर में कई टीवी शोज में काम किया है, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी स्टार प्लस के शो 'ये हैं मोहब्बतें' में इशिता भल्ला के किरदार से मिली. इसके अलावा विवेक भी इसी सीरियल में एसीपी अभिषेक सिंह के किरदार में नजर आए थे. 

और पढ़ें
Published at : 09 Apr 2026 08:53 PM (IST)
Tags :
Vivek Dahiya Divyanka Tripathi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
Video: निरहुआ के सॉन्ग 'मरून कलर सड़िया' पर झूमकर नाचीं तान्या मित्तल, जबरदस्त एक्सप्रेशंस देख फैंस हार बैठे दिल
निरहुआ के सॉन्ग 'मरून कलर सड़िया' पर झूमकर नाचीं तान्या मित्तल, जबरदस्त एक्सप्रेशंस से जीता दिल
टेलीविजन
शादी के बाद कृतिका कामरा ने की काम पर वापसी, बोलीं- 'ये मेरे लिए बहुत खूबसूरत और खास..'
शादी के बाद कृतिका कामरा ने की काम पर वापसी, बोलीं- 'ये मेरे लिए बहुत खूबसूरत और खास..'
टेलीविजन
प्यार के लिए सहन किया समाज का बहिष्कार, मंदिर में जाना हुआ बैन, तलाक के बाद 8 साल छोटे लड़के से की शादी
प्यार के लिए सहन किया समाज का बहिष्कार, मंदिर में जाना हुआ बैन, फिर 8 साल छोटे लड़के से की शादी
टेलीविजन
शोएब इब्राहिम की इश्क दम इडली रसम से हुई छुट्टी? अब इस एक्टर संग शाइनी दोशी फरमाएंगी रोमांस
शोएब इब्राहिम की इश्क दम इडली रसम से हुई छुट्टी? अब इस एक्टर संग शाइनी दोशी फरमाएंगी रोमांस
Advertisement

वीडियोज

Iran Us Ceasefire : सीजफायर का उल्लंघन...फिर बरसेंगी मिसाइलें! | Israel | Donald Trump | Breaking
Anant Ambani: गौ सेवा और बच्चों का प्यार! कुछ इस तरह दिल्ली में मनाया गया अनंत अंबानी का जन्मदिन
Chitra Tripathi : Pakistan का ‘डबल गेम’? शांति के नाम पर साजिश! | US Iran Ceasefire
Breaking News: Bihar में CM पद पर सस्पेंस, क्या Nitish Kumar देंगे इस्तीफा? | ABP news
Saas Bahu Aur Saazish: Bhanu की जिद पड़ी भारी, Vidya के बाद अब बेटी Rajji ने भी तोड़ा रिश्ता! | Mahadev & Sons
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान-अमेरिका इस्लामाबाद वार्ता पर आतंकी हमले की साजिश! ISI के फूले हाथ-पांव, पाकिस्तान में बड़ी बैठक
ईरान-अमेरिका इस्लामाबाद वार्ता पर आतंकी हमले की साजिश! ISI के फूले हाथ-पांव
बिहार
दिल्ली पहुंचते ही नीतीश कुमार ने लिया यूटर्न! राज्यसभा की शपथ से पहले ये क्या कहा?
दिल्ली पहुंचते ही नीतीश कुमार ने लिया यूटर्न! राज्यसभा की शपथ से पहले ये क्या कहा?
आईपीएल 2026
आउट नहीं सिक्स था? फिन एलन के विकेट पर बवाल; वीडियो देख आप खुद बताइये क्या नॉटआउट थे
आउट नहीं सिक्स था? फिन एलन के विकेट पर बवाल; वीडियो देख आप खुद बताइये क्या नॉटआउट थे
बॉलीवुड
'अंत को स्वीकार करो', अर्जुन कपूर का क्रिप्टिक पोस्ट, फैंस बोले- अब तो एक्टर को ट्रोल करना बंद करो
'अंत को स्वीकार करो', अर्जुन कपूर का क्रिप्टिक पोस्ट, फैंस बोले- अब तो एक्टर को ट्रोल करना बंद करो
विश्व
'हिजबुल्लाह पर संग्राम', टूटा सीजफायर, रुका हॉर्मुज…, फिर दो-दो हाथ को तैयार इजरायल-ईरान
'हिजबुल्लाह पर संग्राम', टूटा सीजफायर, रुका हॉर्मुज…, फिर दो-दो हाथ को तैयार इजरायल-ईरान
विश्व
US Iran War LIVE: सीजफायर टूटने पर करारा जवाब देने वाला था ईरान, पाकिस्तान के दखल के बाद बदला फैसला
LIVE: सीजफायर टूटने पर करारा जवाब देने वाला था ईरान, पाकिस्तान के दखल के बाद बदला फैसला
टेक्नोलॉजी
पॉपुलैरिटी ने बढ़ाई टेंशन! ऐप्पल के लिए कैसे सिरदर्द बनी सबसे सस्ते मैकबुक की सुपरफास्ट बिक्री?
पॉपुलैरिटी ने बढ़ाई टेंशन! ऐप्पल के लिए कैसे सिरदर्द बनी सबसे सस्ते मैकबुक की सुपरफास्ट बिक्री?
हेल्थ
Children Deaths Due To Measles: इस देश में खसरे से 100 से ज्यादा बच्चों की मौत, जानें कैसे फैलती है यह बीमारी?
इस देश में खसरे से 100 से ज्यादा बच्चों की मौत, जानें कैसे फैलती है यह बीमारी?
ENT LIVE
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
ENT LIVE
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
ENT LIVE
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
ENT LIVE
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
Embed widget