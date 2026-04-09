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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरनाइट्रोजन-फास्फेट और सल्फर-पोटाश पर कितनी मिलती है सब्सिडी, जान लें इनकी असली कीमत?

नाइट्रोजन-फास्फेट और सल्फर-पोटाश पर कितनी मिलती है सब्सिडी, जान लें इनकी असली कीमत?

Government Subsidy On Fertilizers: खेती में खाद की बढ़ती कीमतों के बीच सरकार ने सब्सिडी का बड़ा ऐलान कर किसानों को बड़ी राहत दी है. नाइट्रोजन से लेकर पोटाश तक जान लें कितनी है सब्सिडी.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 09 Apr 2026 01:10 PM (IST)
Government Subsidy On Fertilizers: खेती में खाद की बढ़ती कीमतों के बीच सरकार ने सब्सिडी का बड़ा ऐलान कर किसानों को बड़ी राहत दी है. नाइट्रोजन से लेकर पोटाश तक जान लें कितनी है सब्सिडी.

आजकल खेती की लागत आसमान छू रही है. ऐसे में खाद की कीमतों को लेकर किसान हमेशा फिक्रमंद रहते हैं. खरीफ सीजन 2026 के लिए सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए फास्फेटिक और पोटाश (P&K) उर्वरकों पर भारी-भरकम सब्सिडी को मंजूरी दी है.

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इस बार सरकार किसानों के लिए करीब 41,534 करोड़ रुपये की सब्सिडी खर्च करने जा रही है. जिससे खेती का बजट न बिगड़े. अगर हम पोषक तत्वों के आधार पर सब्सिडी को समझें. तो नाइट्रोजन पर सरकार प्रति किलो अच्छी खासी मदद दे रही है.
इस बार सरकार किसानों के लिए करीब 41,534 करोड़ रुपये की सब्सिडी खर्च करने जा रही है. जिससे खेती का बजट न बिगड़े. अगर हम पोषक तत्वों के आधार पर सब्सिडी को समझें. तो नाइट्रोजन पर सरकार प्रति किलो अच्छी खासी मदद दे रही है.
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खरीफ 2026 के लिए नाइट्रोजन की सब्सिडी दर 47.02 रुपये प्रति किलोग्राम तय की गई है. इसके बिना यूरिया और अन्य खाद की कीमतें इतनी बढ़ जातीं कि आम किसान के लिए उसे खरीदना किसी बड़े निवेश से कम नहीं होता.
खरीफ 2026 के लिए नाइट्रोजन की सब्सिडी दर 47.02 रुपये प्रति किलोग्राम तय की गई है. इसके बिना यूरिया और अन्य खाद की कीमतें इतनी बढ़ जातीं कि आम किसान के लिए उसे खरीदना किसी बड़े निवेश से कम नहीं होता.
Published at : 09 Apr 2026 01:10 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Subsidy For Farmers Fertilizers

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