नाइट्रोजन-फास्फेट और सल्फर-पोटाश पर कितनी मिलती है सब्सिडी, जान लें इनकी असली कीमत?

इस बार सरकार किसानों के लिए करीब 41,534 करोड़ रुपये की सब्सिडी खर्च करने जा रही है. जिससे खेती का बजट न बिगड़े. अगर हम पोषक तत्वों के आधार पर सब्सिडी को समझें. तो नाइट्रोजन पर सरकार प्रति किलो अच्छी खासी मदद दे रही है.