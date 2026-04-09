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नाइट्रोजन-फास्फेट और सल्फर-पोटाश पर कितनी मिलती है सब्सिडी, जान लें इनकी असली कीमत?
Government Subsidy On Fertilizers: खेती में खाद की बढ़ती कीमतों के बीच सरकार ने सब्सिडी का बड़ा ऐलान कर किसानों को बड़ी राहत दी है. नाइट्रोजन से लेकर पोटाश तक जान लें कितनी है सब्सिडी.
आजकल खेती की लागत आसमान छू रही है. ऐसे में खाद की कीमतों को लेकर किसान हमेशा फिक्रमंद रहते हैं. खरीफ सीजन 2026 के लिए सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए फास्फेटिक और पोटाश (P&K) उर्वरकों पर भारी-भरकम सब्सिडी को मंजूरी दी है.
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Published at : 09 Apr 2026 01:10 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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