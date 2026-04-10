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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरPM Kisan Mandhan Yojana: किसान भाई अब बुढ़ापे की टेंशन छोड़ें, पीएम किसान मानधन योजना से हर महीने मिलेगी फिक्स्ड पेंशन

PM Kisan Mandhan Yojana: किसान भाई अब बुढ़ापे की टेंशन छोड़ें, पीएम किसान मानधन योजना से हर महीने मिलेगी फिक्स्ड पेंशन

PM Kisan Mandhan Yojana: अब बुढ़ापे में पैसों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है. सरकार की इस खास स्कीम के साथ किसान अपना भविष्य पूरी तरह सेफ कर सकते हैं. जिसमें हर महीने फिक्स्ड पेंशन मिलेगी.

By : नीलेश ओझा | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 10 Apr 2026 07:05 AM (IST)
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PM Kisan Mandhan Yojana:  खेती-किसानी में दिन-रात पसीना बहाने वाले हमारे किसान भाइयों के लिए सबसे बड़ी चिंता यही रहती है कि जब शरीर साथ देना कम कर देगा. तब घर का खर्चा कैसे चलेगा. इसी फिक्र को दूर करने के लिए केंद्र सरकार की पीएम किसान मानधन योजना लाई गई है. यह सिर्फ एक सरकारी स्कीम नहीं है. बल्कि किसानों के लिए एक भरोसेमंद रिटायरमेंट प्लान है.

अक्सर छोटे किसानों के पास बचत के नाम पर कुछ खास नहीं होता. ऐसे में यह योजना सुनिश्चित करती है कि 60 की उम्र के बाद आपको किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े. इस योजना का मकसद किसानों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा देना है ताकि वे अपने बुढ़ापे के दिन सम्मान के साथ गुजार सकें. अगर आप भी एक सुरक्षित भविष्य की तलाश में हैं. तो यह स्कीम आपके लिए एकदम परफेक्ट है.

कितनी मिलेगी पेंशन?

इस योजना की सबसे खास बात इसकी फिक्स्ड पेंशन राशि है. जब किसान की उम्र 60 साल पूरी हो जाती है. तो सरकार उसे हर महीने 3000 रुपये की गारंटीड पेंशन सीधे बैंक खाते में भेजती है.

  • 60 की उम्र के बाद हर महीने 3000 रुपये की फिक्स्ड पेंशन मिलेगी, यानी साल भर में पूरे 36000 रुपये का फायदा.
  • जितना प्रीमियम आप जमा करेंगे. उतनी ही राशि सरकार भी आपके खाते में डालेगी. जिससे आपका फंड डबल हो जाएगा.

इसमें निवेश का तरीका भी बहुत फ्लेक्सिबल है. आपकी उम्र के हिसाब से आपको महीने का प्रीमियम देना होता है, जो 55 रुपये से लेकर 200 रुपये के बीच होता है.

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कौन ले सकता है फायदा?

पीएम किसान मानधन योजना खासतौर पर उन छोटे और सीमांत किसानों के लिए डिजाइन की गई है जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम खेती योग्य जमीन है.

  • योजना में शामिल होने के लिए किसान की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए, तभी आप इस लॉन्ग-टर्म स्कीम का हिस्सा बन सकते हैं.
  • यह योजना पति और पत्नी दोनों के लिए अलग-अलग उपलब्ध है. जिससे एक परिवार बुढ़ापे में 6000 रुपये तक की कुल मासिक पेंशन पा सकता है.

अगर आप पहले से ही किसी अन्य सरकारी पेंशन स्कीम का हिस्सा हैं या इनकम टैक्स भरते हैं. तो आप इसके दायरे से बाहर रहेंगे. यह शुद्ध रूप से उन किसानों के लिए है जो पूरी तरह खेती पर निर्भर हैं.

कैसे करवाएं रजिस्ट्रेशन?

  • आप अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर आधार कार्ड और बैंक पासबुक की मदद से अपना रजिस्ट्रेशन तुरंत करवा सकते हैं.
  • जो किसान भाई मोबाइल चलाना जानते हैं. वे खुद पोर्टल पर जाकर आधार और जमीन के दस्तावेज अपलोड करके अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं.
  • आप प्रीमियम के भुगतान के लिए इसे अपनी पीएम किसान सम्मान निधि की किश्तों से जोड़ सकते हैं. ताकि पैसा बैंक से अपने आप कट जाए.
  • रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद आपको एक यूनिक पेंशन कार्ड नंबर मिलता है. जो आपके भविष्य की आर्थिक सुरक्षा का पक्का सरकारी दस्तावेज है.
  • अगर किसी कारणवश किसान की मृत्यु हो जाती है. तो उनकी पत्नी को 50 परसेंट पेंशन यानी 1500 रुपये प्रति माह मिलने की सुविधा भी इसमें शामिल है.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 10 Apr 2026 07:05 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Pension Scheme Pm Kisan Mandhan Yojana Schemes For Farmers
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