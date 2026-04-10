घर मैं चला रही, बच्चे मैं पाल रही... दिल्ली मेट्रो में पति-पत्नी की बहस का वीडियो वायरल

Viral Video: आजकल सोशल मीडिया पर हर दिन कुछ न कुछ नया वायरल होता रहता है. खासकर मेट्रो और रेलवे स्टेशनों से जुड़े वीडियो लोगों का ध्यान जल्दी खींच लेते हैं. कभी कोई डांस करता दिखता है, तो कभी कोई अजीब हरकत करके चर्चा में आ जाता है. इस बार जो वीडियो वायरल हुआ है, वह थोड़ा अलग है. यह वीडियो किसी मजाक, स्टंट या मनोरंजन का नहीं, बल्कि एक पति-पत्नी के बीच हुए झगड़े का है.

दिल्ली मेट्रो के प्लेटफॉर्म पर हुई यह बहस इतनी तेज और इमोशनल थी कि वहां खड़े लोग भी रुक कर देखने लगे. किसी ने इस पूरे वाकये को मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, और अब यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से फैल रहा है. इस वीडियो ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में रिश्तों पर कितना दबाव पड़ रहा है.

क्या है वीडियो में?

वायरल वीडियो में एक कपल दिल्ली मेट्रो के प्लेटफॉर्म पर खड़ा दिखाई देता है. जैसे ही वे प्लेटफॉर्म पर पहुंचते हैं, मेट्रो के दरवाजे बंद हो जाते हैं और उनकी ट्रेन छूट जाती है. इसके बाद दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है. पत्नी गुस्से में कहती है कि मेट्रो छूट गई, जिस पर पति जवाब देता है कि यह सब उसकी वजह से हुआ है फिर पत्नी कहती है कि ठीक है, मेरी वजह से छूटी, अब इसी बात पर खुलकर बात कर लेते हैं. इसके बाद बात धीरे-धीरे बहस में बदल जाती है. पत्नी गुस्से में अपनी जिम्मेदारियों का जिक्र करते हुए कहती है, मैं घर संभाल रही हूं, बच्चों की देखभाल कर रही हूं और हर महीने 40-50 हजार रुपये भी कमा रही हूं. वह पति से सवाल करती है कि तुम क्या कर रहे हो, मुझे बताओ तुम कर क्या रहे हो.

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पति का जवाब

पति इस पर नाराज होकर कहता है कि हर जगह लड़ाई ही करती रहती हो, घर में भी और बाहर भी. पत्नी बार-बार जवाब मांगती है और कहती है कि वह बहस नहीं, बल्कि साफ जवाब चाहती है. इसी बीच वीडियो खत्म हो जाता है. इस झगड़े को देखकर प्लेटफॉर्म पर मौजूद कई लोग रुक गए. कुछ लोग सिर्फ देख रहे थे, जबकि कुछ ने इस पल को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने अलग-अलग तरह से प्रतिक्रिया दी.

Kalesh b/w Husband and Wife inside Delhi Metro over Unemployed Husband pic.twitter.com/B8jlwzWkAy — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) April 9, 2026

सोशल मीडिया पर लोगों के कमेंट्स

इस वीडियो पर लोगों ने अलग-अलग कमेंट्स किए कुछ लोगों का कहना है कि आज के समय में महिलाएं घर और नौकरी दोनों संभालती हैं, इसलिए उनका गुस्सा आना नॉर्मल है. कुछ ने कहा कि अगर यही बात कोई पुरुष कहता, तो शायद लोग उसे सही मान लेते. वहीं कुछ लोगों ने इसे मेट्रो लाइफ का तनाव बताया, जहां रोजमर्रा की भागदौड़ और काम का दबाव छोटे मुद्दों को बड़ा बना देता है. इस वीडियो पर कई लोग मिडिल क्लास स्ट्रगल और रिलेशनशिप ईगो जैसे कमेंट भी कर रहे हैं.

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