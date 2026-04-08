लाल सोने से कम नहीं है ये वाला पपीता, 8 महीने में शुरू होगी कमाई, तगड़े प्रॉफिट के लिए ऐसे करें बुवाई

इस वैरायटी के पौधों की हाइट कम होती है. जिससे फलों की तुड़ाई और देखभाल करना काफी आसान हो जाता है. छोटे कद के बावजूद इसकी पैदावार इतनी जबरदस्त होती है कि एक-एक पौधा फलों से लदा रहता है. हर पेड़ से करीब 100 किलो तक उपज मिल सकती है. जो आपकी कमाई को रिकॉर्ड लेवल पर ले जाएगी.