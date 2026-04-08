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लाल सोने से कम नहीं है ये वाला पपीता, 8 महीने में शुरू होगी कमाई, तगड़े प्रॉफिट के लिए ऐसे करें बुवाई
Red Glow Papaya: रेड ग्लो पपीता किसानों के लिए लाल सोना साबित हो रहा है. जो महज 8 महीनों में फल देने लगती है. इसकी जबरदस्त पैदावार और बेहतरीन स्वाद मार्केट में इसे सबसे अलग और कीमती बनाता है.
पपीते की खेती आजकल किसानों के लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं है खासकर तब जब आप रेड ग्लो जैसी हाई-ब्रीड वैरायटी चुनते हैं. इसे लाल सोना कहना गलत नहीं होगा क्योंकि इसके फल बाजार में हाथों-हाथ बिकते हैं. आज के दौर में परंपरागत खेती के बजाय ऐसी कमर्शियल फसलों पर फोकस करना ज्यादा मुनाफे का सौदा है.
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Published at : 08 Apr 2026 04:13 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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