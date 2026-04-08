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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरलाल सोने से कम नहीं है ये वाला पपीता, 8 महीने में शुरू होगी कमाई, तगड़े प्रॉफिट के लिए ऐसे करें बुवाई

लाल सोने से कम नहीं है ये वाला पपीता, 8 महीने में शुरू होगी कमाई, तगड़े प्रॉफिट के लिए ऐसे करें बुवाई

Red Glow Papaya: रेड ग्लो पपीता किसानों के लिए लाल सोना साबित हो रहा है. जो महज 8 महीनों में फल देने लगती है. इसकी जबरदस्त पैदावार और बेहतरीन स्वाद मार्केट में इसे सबसे अलग और कीमती बनाता है.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 08 Apr 2026 04:13 PM (IST)
Red Glow Papaya: रेड ग्लो पपीता किसानों के लिए लाल सोना साबित हो रहा है. जो महज 8 महीनों में फल देने लगती है. इसकी जबरदस्त पैदावार और बेहतरीन स्वाद मार्केट में इसे सबसे अलग और कीमती बनाता है.

पपीते की खेती आजकल किसानों के लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं है खासकर तब जब आप रेड ग्लो जैसी हाई-ब्रीड वैरायटी चुनते हैं. इसे लाल सोना कहना गलत नहीं होगा क्योंकि इसके फल बाजार में हाथों-हाथ बिकते हैं. आज के दौर में परंपरागत खेती के बजाय ऐसी कमर्शियल फसलों पर फोकस करना ज्यादा मुनाफे का सौदा है.

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रेड ग्लो पपीते की सबसे बड़ी खासियत इसकी सुपर फास्ट ग्रोथ है. जो बुवाई के महज 8 से 10 महीनों में फल देने लगती है. जहां बाकी वैरायटी तैयार होने में लंबा वक्त लेती हैं. वहीं यह किस्म किसानों की जेब जल्दी भरती है. कम समय में रेगुलर इनकम के लिए यह वैरायटी एक परफेक्ट स्टार्टअप आइडिया है.
रेड ग्लो पपीते की सबसे बड़ी खासियत इसकी सुपर फास्ट ग्रोथ है. जो बुवाई के महज 8 से 10 महीनों में फल देने लगती है. जहां बाकी वैरायटी तैयार होने में लंबा वक्त लेती हैं. वहीं यह किस्म किसानों की जेब जल्दी भरती है. कम समय में रेगुलर इनकम के लिए यह वैरायटी एक परफेक्ट स्टार्टअप आइडिया है.
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इस वैरायटी के पौधों की हाइट कम होती है. जिससे फलों की तुड़ाई और देखभाल करना काफी आसान हो जाता है. छोटे कद के बावजूद इसकी पैदावार इतनी जबरदस्त होती है कि एक-एक पौधा फलों से लदा रहता है. हर पेड़ से करीब 100 किलो तक उपज मिल सकती है. जो आपकी कमाई को रिकॉर्ड लेवल पर ले जाएगी.
इस वैरायटी के पौधों की हाइट कम होती है. जिससे फलों की तुड़ाई और देखभाल करना काफी आसान हो जाता है. छोटे कद के बावजूद इसकी पैदावार इतनी जबरदस्त होती है कि एक-एक पौधा फलों से लदा रहता है. हर पेड़ से करीब 100 किलो तक उपज मिल सकती है. जो आपकी कमाई को रिकॉर्ड लेवल पर ले जाएगी.
Published at : 08 Apr 2026 04:13 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Papaya Papaya Farming Farming News

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